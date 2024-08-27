За кем следить 27 августа на кортах Нью-Йорка.

6 топ-матчей вторника в теннисе: Калинская, Медведев и Мирра на US Open – 2024

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 18:00*: Тайла Престон (Австралия, WC) – Анастасия Павлюченкова (Россия, 25), US Open, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как финалистка «Ролан Гаррос» стартует на US Open?

Финалистка «Ролан Гаррос» — 2021 Анастасия Павлюченкова начинает борьбу на турнире матчем с 18-летней обладательницей уайлд-кард из Австралии Тайлой Престон. Девушки ранее друг с другом не встречались, а победительница далее сойдётся по сетке с кем-то из пары Элизабетта Коччаретто — Катерина Байндль.

🎾 19:00*: Ига Свёнтек (Польша, 1) – Камилла Рахимова (Россия, LL), US Open, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: что сможет россиянка противопоставить первой ракетке мира?

Камилла Рахимова стала лаки-лузером, попав в основную сетку US Open после снятия с турнира Онс Жабер. В соперницы по стартовому раунду россиянке досталась первая ракетка мира Ига Свёнтек. Девушки ранее друг с другом не встречались, а победительница далее сразится с кем-то из пары Дарья Сэвилл — Эна Сибахара.

🎾 20:00*: Мирра Андреева (Россия, 21) – Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия), US Open, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: продвинется ли Мирра по сетке навстречу своей сестре Эрике?

US Open — единственный «Шлем», на котором Мирра Андреева дошла только до второго круга, и теперь 17-летняя россиянка попытается улучшить свой рекорд. На старте розыгрыша 2024 года ей в соперницы досталась колумбийка Мария-Камила Осорио-Серрано. Девушки ранее встречались один раз — в рамках финала квалификации «Ролан Гаррос» — 2023 сильнее оказалась Мирра. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Чжан Шуай — Эшлин Крюгер.

🎾 21:00*: Душан Лайович (Сербия) – Даниил Медведев (Россия, 5), US Open, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как начнёт турнир Медведев после провала на хардовых «Мастерсах»?

Чемпион US Open — 2021 и прошлогодний финалист турнира Даниил Медведев неудачно провёл летнюю хардовую серию, проиграв на старте обоих «Мастерсов» — в Монреале и Цинциннати, и теперь начинает новый поход в Нью-Йорке матчем с сербом Душаном Лайовичем. Теннисисты ранее встречались трижды. Даниил был сильнее на Кубке Кремля — 2018, а вот следующие два поединка остались за Душаном — в Монте-Карло-2019 и Роттердаме-2021. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Фабиан Марожан — Хамад Меджедович.

🎾 22:00*: Лорен Дэвис (США, SR) – Анна Калинская (Россия, 15), US Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как Анна сыграет с американкой?

В сетке US Open — 2024 оказалась 21 американка, и одна из них стала соперницей Анны Калинской. Россиянка ранее не играла с Лорен Дэвис, а победительница матча далее пересечётся по сетке с кем-то из пары Анна Бондарь — Бернарда Пера.

🎾 23:30*: Надия Подороска (Аргентина) – Диана Шнайдер (Россия, 18), US Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как Диана дебютирует на US Open?

Диана Шнайдер — единственная россиянка в розыгрыше 2024 года, которая ни разу не играла в основной сетке US Open. В дебютном матче в Нью-Йорке 20-летняя теннисистка сразится с Надией Подороской из Аргентины, которая на семь лет её старше. Девушки ранее друг с другом не играли, а победительница далее пересечётся по сетке с кем-то из пары Анна Шмидлова — Клара Таусон.