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Теннисные матчи вторника, 27 августа 2024 на US Open: live-трансляции, расписание, история встреч, сетка, подробности

6 топ-матчей вторника в теннисе: Калинская, Медведев и Мирра на US Open – 2024
Даниил Сальников
6 топ-матчей вторника в теннисе
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За кем следить 27 августа на кортах Нью-Йорка.

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 18:00*: Тайла Престон (Австралия, WC) – Анастасия Павлюченкова (Россия, 25), US Open, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

US Open (ж). 1-й круг
27 августа 2024, вторник. 18:00 МСК
Тайла Престон
145
Австралия
Тайла Престон
Т. Престон
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Павлюченкова
27
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

Интрига: как финалистка «Ролан Гаррос» стартует на US Open?

Финалистка «Ролан Гаррос» — 2021 Анастасия Павлюченкова начинает борьбу на турнире матчем с 18-летней обладательницей уайлд-кард из Австралии Тайлой Престон. Девушки ранее друг с другом не встречались, а победительница далее сойдётся по сетке с кем-то из пары Элизабетта Коччаретто — Катерина Байндль.

Анастасия набрала форму на хардовой серии:
Павлюченкова последней из россиянок завершила борьбу в Цинциннати. Она уступила Бадосе
Павлюченкова последней из россиянок завершила борьбу в Цинциннати. Она уступила Бадосе

🎾 19:00*: Ига Свёнтек (Польша, 1) – Камилла Рахимова (Россия, LL), US Open, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

US Open (ж). 1-й круг
27 августа 2024, вторник. 19:00 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Не начался
1 2 3
         
         
Камилла Рахимова
104
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова

Интрига: что сможет россиянка противопоставить первой ракетке мира?

Камилла Рахимова стала лаки-лузером, попав в основную сетку US Open после снятия с турнира Онс Жабер. В соперницы по стартовому раунду россиянке досталась первая ракетка мира Ига Свёнтек. Девушки ранее друг с другом не встречались, а победительница далее сразится с кем-то из пары Дарья Сэвилл — Эна Сибахара.

Камилла попала в сетку турнира как лаки-лузер:
Карацев и Рахимова проиграли в финалах квалификации US Open. Но могут попасть на турнир
Карацев и Рахимова проиграли в финалах квалификации US Open. Но могут попасть на турнир

🎾 20:00*: Мирра Андреева (Россия, 21) – Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия), US Open, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

US Open (ж). 1-й круг
27 августа 2024, вторник. 20:00 МСК
Мирра Андреева
23
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Мария-Камила Осорио-Серрано
82
Колумбия
Мария-Камила Осорио-Серрано
М. Осорио-Серрано

Интрига: продвинется ли Мирра по сетке навстречу своей сестре Эрике?

US Open — единственный «Шлем», на котором Мирра Андреева дошла только до второго круга, и теперь 17-летняя россиянка попытается улучшить свой рекорд. На старте розыгрыша 2024 года ей в соперницы досталась колумбийка Мария-Камила Осорио-Серрано. Девушки ранее встречались один раз — в рамках финала квалификации «Ролан Гаррос» — 2023 сильнее оказалась Мирра. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Чжан Шуай — Эшлин Крюгер.

Детский тренер Мирры предсказывает ей большое будущее:
«Мирра будет №1. Обидно, что Эрике не всё удаётся». Интервью с первым тренером Андреевых
Эксклюзив
«Мирра будет №1. Обидно, что Эрике не всё удаётся». Интервью с первым тренером Андреевых

🎾 21:00*: Душан Лайович (Сербия) – Даниил Медведев (Россия, 5), US Open, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

US Open (м). 1-й круг
27 августа 2024, вторник. 21:00 МСК
Душан Лайович
66
Сербия
Душан Лайович
Д. Лайович
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Интрига: как начнёт турнир Медведев после провала на хардовых «Мастерсах»?

Чемпион US Open — 2021 и прошлогодний финалист турнира Даниил Медведев неудачно провёл летнюю хардовую серию, проиграв на старте обоих «Мастерсов» — в Монреале и Цинциннати, и теперь начинает новый поход в Нью-Йорке матчем с сербом Душаном Лайовичем. Теннисисты ранее встречались трижды. Даниил был сильнее на Кубке Кремля — 2018, а вот следующие два поединка остались за Душаном — в Монте-Карло-2019 и Роттердаме-2021. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Фабиан Марожан — Хамад Меджедович.

Россиянин всегда успешно играл в Нью-Йорке:
Счастливый «Шлем» для Даниила Медведева. 10 причин следить за US Open — 2024
Счастливый «Шлем» для Даниила Медведева. 10 причин следить за US Open — 2024

🎾 22:00*: Лорен Дэвис (США, SR) – Анна Калинская (Россия, 15), US Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

US Open (ж). 1-й круг
27 августа 2024, вторник. 22:00 МСК
Лорен Дэвис
408
США
Лорен Дэвис
Л. Дэвис
Не начался
1 2 3
         
         
Анна Калинская
15
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

Интрига: как Анна сыграет с американкой?

В сетке US Open — 2024 оказалась 21 американка, и одна из них стала соперницей Анны Калинской. Россиянка ранее не играла с Лорен Дэвис, а победительница матча далее пересечётся по сетке с кем-то из пары Анна Бондарь — Бернарда Пера.

Отдых Анны и Янника вместо подготовки к Олимпиаде многим не понравился:
Синнера и Калинскую разнесли из-за снятия с Олимпиады. За них вступилась чемпионка ТБШ
Синнера и Калинскую разнесли из-за снятия с Олимпиады. За них вступилась чемпионка ТБШ

🎾 23:30*: Надия Подороска (Аргентина) – Диана Шнайдер (Россия, 18), US Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

US Open (ж). 1-й круг
27 августа 2024, вторник. 23:30 МСК
Надия Подороска
68
Аргентина
Надия Подороска
Н. Подороска
Не начался
1 2 3
         
         
Диана Шнайдер
18
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Интрига: как Диана дебютирует на US Open?

Диана Шнайдер — единственная россиянка в розыгрыше 2024 года, которая ни разу не играла в основной сетке US Open. В дебютном матче в Нью-Йорке 20-летняя теннисистка сразится с Надией Подороской из Аргентины, которая на семь лет её старше. Девушки ранее друг с другом не играли, а победительница далее пересечётся по сетке с кем-то из пары Анна Шмидлова — Клара Таусон.

Россиянка неплохо выступает на американской серии турниров:
«Первая победа над топ-5 — особое достижение». Диана Шнайдер — об успехе в матче с Гауфф
«Первая победа над топ-5 — особое достижение». Диана Шнайдер — об успехе в матче с Гауфф
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