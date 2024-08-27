«Может выиграть US Open». Навратилова раскрыла Шарапову, а теперь предрекает триумф Мирры

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Мартина Навратилова в интервью пресс-службе WTA ответила на вопрос по поводу неочевидных претендентов на титул US Open. Навратилова считает, что таковыми являются Мирра Андреева, Лейла Фернандес, Даниэль Коллинз и Наоми Осака. Именно они, по мнению Мартины, способы одолеть Арину Соболенко – сильнейшую теннисистку по игре на харде в последнее время.

«Арина Соболенко доминирует на харде, но её реально победить на Открытом чемпионате США. Это последний турнир «Большого шлема» в сезоне, он часто преподносит неожиданных победителей. Кто может выиграть US Open в этом году? Мирра Андреева очень впечатляет. Она посеяна под 21-м номером, и это безумие — насколько быстро ей это удалось? Ей всего 17 лет. И её сестра Эрика не сильно отстаёт. Мирра обрела огромную уверенность, когда едва не победила Игу Свёнтек в Цинциннати.

Лейла Фернандес обыграла Елену Рыбакину и дошла до четвертьфинала, где уступила будущей чемпионке Джессике Пегуле. Лейла прибавляет и должна быть на хорошей волне. Это её лучший теннис с тех пор, как она играла в финале US Open — 2021. У Даниэль Коллинз была отличная первая половина года. Она рассчитывает закончить сезон на высоком уровне. И не стоит сбрасывать со счетов двукратную чемпионку турнира Наоми Осаку, хотя ей и не повезло попасть на Елену Остапенко в первом круге», — сказала Навратилова.

Как видно, 17-летняя россиянка Мирра Андреева удостоилась от легенды тенниса наиболее лестного и развёрнутого комментария. Навратилова не из тех, кто просто так разбрасывается громкими фразами. Она действительно видит в Мирре огромный потенциал, о чём уже говорила ранее.

«Я видела игру Мирры вживую. И мне нравится то, что я наблюдаю. Она — сила, с которой стоит считаться. Мирра хочет добиться успеха, хочет этого сильно. Андреева — яростная и пламенная теннисистка, которая полностью привержена своему делу», — заявила Навратилова в ноябре 2023 года о тогда ещё 16-летней россиянке, подводя итоги теннисного сезона.

Мартина Навратилова Фото: Charlie Crowhurst/Getty Images

Нельзя не упомянуть, что в своё время Навратилова фактически раскрыла пятикратную чемпионку ТБШ Марию Шарапову. Мартина первой заметила потенциал Марии во время проведения мастер-класса в Москве. Она предложила тогда ещё шестилетней Шараповой поступить в знаменитую академию Ника Боллетьери и помогала её семье с переездом во Флориду. Этот момент стал поворотным в жизни Шараповой и позволил в итоге состояться как суперзвезде тенниса.

При этом Мартина порой критиковала Марию. Например, выражала недовольство её громкими криками на корте или отказывалась признавать одной из четырёх величайших теннисисток в истории.

Всё это было скорее по-наставнически. Навратилова и Шарапова в хороших отношениях. На предыдущем US Open они рядом сидели на трибунах во время просмотра матча. Возможно, подобное случится и в этом году.

Что касается Мирры Андреевой, то ей ещё предстоит покорить большие достижения за карьеру. Пока на ТБШ она доходила максимум до полуфинала «Ролан Гаррос» — 2024, что очень солидно в столь юном возрасте. Летом Мирра выиграла турнир категории 250 в Яссах, а затем в паре с Дианой Шнайдер завоевала серебряные медали на Олимпиаде в Париже. Навратилова наверняка обращает внимание не только на уровень игры Андреевой в одиночном разряде. Как упоминалось выше, Мартина – 18-кратная чемпионка ТБШ в «одиночке», но в паре и миксте она выиграла в сумме 41 «Шлем». То есть всего она взяла 59 мэйджоров, что является абсолютным рекордом для тенниса в Открытую эру.

Мирра Андреева Фото: Dylan Buell/Getty Images

Конечно, от Мирры ждут успехов, в первую очередь в одиночном разряде, но если она параллельно будет преуспевать в паре, то её статус лишь укрепится. Сейчас все мысли Андреевой сосредоточены на US Open, где в первом круге её ждёт встреча с колумбийкой Марией-Камилой Осорио-Серрано. Уже в четвёртом круге возможно противостояние с первой ракеткой мира Игой Свёнтек, которую на харде побеждать вполне реально, и Мирра почти сделала это недавно в Цинциннати.

Андреева способна раскрепоститься в случае победы над Свёнтек, и тогда титул US Open не станет чем-то недостижимым. Нужно учитывать количество сенсационных, и, что самое главное, молодых чемпионок турнира в последние годы. Бьянка Андрееску, Эмма Радукану и Кори Гауфф были ещё тинейджерами, когда поднимали над головой кубок в Нью-Йорке на отрезке 2019-2023.

Записывать Мирру в победительницы US Open этого года – слишком самонадеянно, но и принижать её шансы тоже не стоит. Как показывает практика, последний ТБШ сезона часто дарит неочевидного победителя, а прогноз легендарной Мартины Навратиловой выглядит более чем разумным.