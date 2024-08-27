Павлюченкова рвётся во второй круг US Open — 2024! Также играют Медведев и Мирра. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на заключительном в сезоне турнире «Большого шлема» – US Open. Во вторник, 27 августа, завершится первый круг. Будет сыграно 64 матча – по 32 у мужчин и женщин в верхних половинах сеток. Среди прочих на корты выйдут и россияне – Даниил Медведев (пятый номер посева), Карен Хачанов (23), Роман Сафиуллин, Павел Котов, Анна Калинская (15), Людмила Самсонова (16), Диана Шнайдер (18), Мирра Андреева (21), Анастасия Павлюченкова (25), Анастасия Потапова и Камилла Рахимова (LL). Также проведут матчи несколько представителей топ-4 посева – Янник Синнер (1), Карлос Алькарас (3), Ига Свёнтек (1) и Елена Рыбакина (4).
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Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.
Расписание вторника
Вот-вот начнутся матчи с участием россиян. Все подробности — в нашем расписании.
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