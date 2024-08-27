Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Медведев, Калинская, Мирра Андреева, Шнайдер: онлайн-трансляция US Open 2024, результаты, сетки, где смотреть, расклады

Павлюченкова рвётся во второй круг US Open — 2024! Также играют Медведев и Мирра. LIVE!
Даниил Сальников
US Open — 2024! LIVE
Комментарии
На последнем в сезоне «Шлеме» во вторник завершается первый круг. На кортах появятся и 11 россиян. Подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на заключительном в сезоне турнире «Большого шлема» – US Open. Во вторник, 27 августа, завершится первый круг. Будет сыграно 64 матча – по 32 у мужчин и женщин в верхних половинах сеток. Среди прочих на корты выйдут и россияне – Даниил Медведев (пятый номер посева), Карен Хачанов (23), Роман Сафиуллин, Павел Котов, Анна Калинская (15), Людмила Самсонова (16), Диана Шнайдер (18), Мирра Андреева (21), Анастасия Павлюченкова (25), Анастасия Потапова и Камилла Рахимова (LL). Также проведут матчи несколько представителей топ-4 посева – Янник Синнер (1), Карлос Алькарас (3), Ига Свёнтек (1) и Елена Рыбакина (4).

US Open – 2024. Мужчины. Сетка
US Open – 2024. Женщины. Сетка
US Open (ж). 1-й круг
27 августа 2024, вторник. 18:00 МСК
Тайла Престон
145
Австралия
Тайла Престон
Т. Престон
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Павлюченкова
27
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
US Open (ж). 1-й круг
27 августа 2024, вторник. 19:00 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Не начался
1 2 3
         
         
Камилла Рахимова
104
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова
US Open (м). 1-й круг
27 августа 2024, вторник. 19:30 МСК
Даниэль Эванс
184
Великобритания
Даниэль Эванс
Д. Эванс
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карен Хачанов
22
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
US Open (м). 1-й круг
27 августа 2024, вторник. 20:00 МСК
Мэттью Форбс
1848
США
Мэттью Форбс
М. Форбс
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Роман Сафиуллин
57
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
US Open (м). 1-й круг
27 августа 2024, вторник. 21:00 МСК
Душан Лайович
66
Сербия
Душан Лайович
Д. Лайович
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
US Open (ж). 1-й круг
27 августа 2024, вторник. 20:00 МСК
Мирра Андреева
23
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Мария-Камила Осорио-Серрано
82
Колумбия
Мария-Камила Осорио-Серрано
М. Осорио-Серрано
US Open (ж). 1-й круг
27 августа 2024, вторник. 22:00 МСК
Лорен Дэвис
408
США
Лорен Дэвис
Л. Дэвис
Не начался
1 2 3
         
         
Анна Калинская
15
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
US Open (ж). 1-й круг
27 августа 2024, вторник. 23:30 МСК
Анастасия Потапова
38
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Не начался
1 2 3
         
         
Лейла Фернандес
26
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
US Open (ж). 1-й круг
27 августа 2024, вторник. 23:30 МСК
Надия Подороска
68
Аргентина
Надия Подороска
Н. Подороска
Не начался
1 2 3
         
         
Диана Шнайдер
18
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
US Open (ж). 1-й круг
27 августа 2024, вторник. 23:30 МСК
Ван Цян
438
Китай
Ван Цян
В. Цян
Не начался
1 2 3
         
         
Людмила Самсонова
16
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
US Open (м). 1-й круг
27 августа 2024, вторник. 23:00 МСК
Зизу Бергс
80
Бельгия
Зизу Бергс
З. Бергс
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Павел Котов
60
Россия
Павел Котов
П. Котов

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Расписание вторника
Live Даниил Сальников

Расписание вторника

Вот-вот начнутся матчи с участием россиян. Все подробности — в нашем расписании.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android