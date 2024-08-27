14 брейков на двоих. Мирра Андреева дожала колумбийку и пробилась во второй круг US Open

Во вторник, 27 августа, на Открытом чемпионате США в Нью-Йорке продолжались матчи первого круга. Как у мужчин, так и у женщин в борьбу вступили участники, попавшие в верхние половины своих сеток. В женском турнире свой поединок провела Анастасия Павлюченкова, посеяная под 25-м номером. Её соперницей была 18-летняя обладательница уайлд-кард из Австралии Тайла Престон.

Девушки впервые играли друг с другом. В рейтинге Павлюченкова сейчас 27-я, а Престон — 145-я.

Первый сет противостояния начинался на равных. Девушки поочерёдно брали свои подачи. Это продолжалось первые четыре гейма. Но затем Анастасия за счёт мощи и удара справа смогла захватить инициативу. Кроме того, несколько раз финалистка «Ролан Гаррос» — 2021 очень неплохо ходила вперёд. После счёта 2:2 россиянка взяла четыре гейма подряд, оставив стартовую партию за собой — 6:2 за 34 минуты.

Павлюченкова играла быстрее, мощнее, всё время использовала свой удар справа, при этом в основном кроссом. Во втором сете наша соотечественница и вовсе повесила «баранку» оппонентке, разгромив её со счётом 6:2, 6:0 за 1 час 2 минуты. Весь матч Тайла провела в обороне, она старалась, однако 33-летняя уроженка Самары действовала на куда более высоком уровне и показала первоклассный теннис. В следующем раунде Анастасия встретится с Элизабеттой Коччаретто.

А вот ещё одна россиянка, Камилла Рахимова, стала лаки-лузером, попав в основную сетку US Open после снятия с турнира Онс Жабер. В соперницах по стартовому кругу у 104-й ракетки мира была лидер рейтинга WTA Ига Свёнтек.

В дебюте первой очной битвы девушек удачнее в игру вошла именно полька. Она с ходу повела со счётом 4:0. Но затем Ига расслабилась, стала нервничать, допускать невынужденные ошибки и в результате подпустила противницу на расстояние в один гейм — 4:3. А вот Камиллы, наоборот, прошло стартовое волнение. Она заиграла свободно, почувствовала уверенность, провела несколько неплохих комбинаций, даже получилась связка укороченный-свеча. В девятом гейме Рахимова отыграла сетбол соперницы на приёме — 4:5. Тем не менее в конце немного расслабившаяся Свёнтек снова заиграла на высоком уровне и уверенно подала на сет — 6:4 за 41 минуту.

В третьем гейме второго сета Ига сумела взять подачу Камиллы и повела 2:1. Однако у первой ракетки мира всё равно было очень много ошибок. Непозволительно много для первой ракетки мира. Рахимова играла в свой теннис, держала мяч в корте, сумела отыграть подачу на матч — 5:5. На тай-брейке 22-летняя уроженка Екатеринбурга даже заработала тройной сетбол! Представительница России провела замечательную встречу и была очень близка к тому, чтобы взять как минимум партию у лидера рейтинга WTA. Но в самой концовке Свёнтек сумела собраться и выиграла пять очков подряд, добившись победы над нашей соотечественницей со счётом 6:4, 7:6 (8:6) за 1 час 55 минут. В следующем круге полька встретится с Дарьей Сэвилл или Эной Сибахарой.

Свой путь в Нью-Йорке сегодня начинала и серебряный призёр парижской Олимпиады в парном разряде Мирра Андреева. На старте розыгрыша 2024 года ей в соперницы досталась колумбийка Мария-Камила Осорио-Серрано. Добавим, что US Open — единственный «Шлем», на котором Мирра Андреева дошла только до второго круга, и теперь 17-летняя россиянка попытается улучшить свой рекорд.

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу нашей девушки. Она выиграла в двух партиях (7:6 (10:8), 6:4) в финальном раунде квалификации «Ролан Гаррос» — 2023. Интересно, что Андреева тогда была 143-й ракеткой мира, а сейчас уже 23-я, в то время как Осорио-Серрано тогда занимала 84-ю строчку, а сейчас располагается на 82-й.

Мирра провела великолепный первый сет. Андреева-младшая сразу же оформила брейк под ноль, а затем и закрепила его — 2:0. Правда, при счёте 4:1 колумбийка отыграла одну подачу, но преимущество всё равно сохранила россиянка — 4:2. Концовка стартовой партии осталась за 23-й ракеткой мира. Она забрала два гейма подряд, не позволив Марии-Камиле выравнять счёт. Таким образом, первый сет Мирра выиграла со счётом 6:2.

Серебряный призёр ОИ-2024 в парном разряде и не думала сбавлять обороты. На старте второй партии она сразу же повела со счётом 2:0. Но представительница Колумбии смогла сравнять цифры на табло — 2:2. Затем начался парад брейков. Такое развитие событий продолжалось до счёта 6:6. На тай-брейке удачливее оказалась именно Андреева, которая дожала южноамериканку со счётом 6:2, 7:6 (7:3). Отметим, что суммарно в этой игре девушки на двоих сделали 14 (!) брейков. Следующей соперницей Мирры будет хозяйка кортов Эшлин Крюгер.

Открытый чемпионат США закончится 8 сентября. За всеми событиями турнира «Большого шлема» в Нью-Йорке следите на «Чемпионате».