Медведев дожал неудобного серба на US Open! Даниил завершил матч разгромом

На старте US Open Даниилу Медведеву достался крепкий соперник. Не прошедший через квалификацию игрок, не лаки-лузер, а опытный серб Душан Лайович, с которым россиянин ко всему прочему имеет отрицательную статистику личных встреч. Счёт по ним до отчётного противостояния — 2-1 в пользу Лайовича. Даниил разгромил оппонента во втором круге Кубка Кремля — 2018 (6:2, 6:1), но после этого Душан победил в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло-2019 (7:5, 6:1) и в первом круге Роттердама-2021 (7:6 (7:4), 6:4). При этом матч в Монте-Карло состоялся сразу после того, как Медведев обыграл в четвертьфинале этого турнира самого Новака Джоковича.
«Думаю, есть несколько парней, которые потенциально могут сделать шаг вперёд и претендовать на победу в US Open… Конечно, Александр Зверев — один из них. Но пока неясно, сможет ли он это сделать. Даниил Медведев проиграл подряд матчи на харде в Монреале и Цинциннати. Кто бы мог в это поверить? Теперь у него есть шанс реабилитироваться», — заявил семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой.
Что ж, доверие со стороны таких легенд нужно подтверждать делом, поэтому в матче с Лайовичем россиянину требовалось сыграть внимательно и не позволять себе расслабляться. Любая оплошность (даже проигранный сет) на длинной дистанции могут дорого стоить, не говоря уже про четвёртое поражение подряд, которого уж точно хотелось избежать.
Если говорить о матче, то в упорной борьбе прошла бо́льшая часть первой партии, но в итоге склонил Медведев чашу весов в свою сторону. Пять затяжных геймов подряд провели теннисисты, и четыре из них остались за Даниилом. 45 минут продолжался этот сет, что очень приличный показатель для счёта 6:3.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|3
|1
|
|3
|6
|6
Второй сет у Даниила откровенно не задался — россиянин начал сыпать двойными ошибками, тяжело дышал и будто находился не в своей тарелке. В то же время прилично прибавил серб — как в активности, так и в точности ударов. Если в первом сете было 14/12 у Медведева и 7/11 у Лайовича по ударам навылет/невынужденным ошибкам, то во втором уже 10/14 у россиянина и 11/6 – у серба. Явный спад у Даниила.
ДАНИИЛ МЕДВЕДЕВ
Фото: Mike Stobe/Getty Images
Далее Лайович начал ожидаемо уставать, а отсюда сразу пошли промахи и неточности. Медведев как опытный теннисный хищник моментально это прочувствовал и забрал своё.
В четвёртом сете количество двойных ошибок Медведева зашкаливало: 10. Так, конечно, подавать нельзя. Подача с ростом Даниила (почти два метра) должна быть его козырем, а она становится едва ли не обузой. Помог ранний брейк, после которого у серба окончательно начал заканчиваться бензин. Борьбы уже не получилось, но российские болельщики этому только рады. Наконец-то прервана серия из трёх поражений. Далее у Дани — победитель пары Меджедович — Марожан.
Порадовал Роман Сафиуллин, хотя его соперник — Мэттью Форбс — приближается ко второй тысяче в рейтинге и выступал на турнире только благодаря тому, что получил от организаторов уайлд-кард. Роман справился с местным теннисистом за два с половиной часа. С итальянцем Арнальди во втором круге будет намного сложнее.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6 2
|2
|
|7 7
|6
Анна Калинская без проблем разобралась с американкой Лорен Дэвис, которой не помогла даже поддержка местных болельщиков. Слишком разный уровень оказался у двух теннисисток. Россиянка сейчас в неплохой форме, далее её ждёт встреча с крепкой венгеркой Бондарь.
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
Представляющая Казахстан Елена Рыбакина не заметила австралийку Дестани Айаву. Небольшая борьба получилась только во втором сете, где уроженке Москвы пришлось сыграть на тай-брейке, но никаких подарков своей сопернице Елена делать не стала. И правильно: сохранила физические и моральные силы. Дальше по сетке — француженка Понше, прошедшая квалификацию.
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 1
Карен Хачанов и Даниэль Эванс устроили настоящий марафон. Встреча продолжалась больше пяти с половиной часов (5 часов 35 минут, при этом никаких пауз на дождь не было), а завершилась победой британца. В пятом сете Карен вёл 4:0 и 40:15, после чего Эванс взял шесть геймов подряд. Даниэль очень неудобный соперник для Карена: по личным встречам стало 5-0. Ну и наиболее интересное: это был самый долгий матч в истории US Open. Побит рекорд 1992 года, когда швед Эдберг и американец Чанг провели на корте в полуфинале турнира 5 часов 26 минут.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|7 7
|4
|6
|
|6 2
|6 4
|6
|4
US Open – 2024 проходит в Нью-Йорке с 26 августа по 8 сентября. Все подробности – на «Чемпионате».
- 28 августа 2024
-
02:05
-
01:50
-
01:41
-
01:15
-
00:51
-
00:42
-
00:30
-
00:30
-
00:18
-
00:08
-
00:02
- 27 августа 2024
-
23:56
-
23:53
-
23:33
-
23:24
-
23:24
-
23:16
-
23:03
-
22:55
-
22:54
-
22:41
-
22:27
-
22:23
-
22:16
-
22:09
-
22:04
-
21:56
-
21:26
-
21:19
-
21:12
-
21:10
-
20:59
-
20:51
-
20:46
-
20:20