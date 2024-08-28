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Даниил Медведев выиграл у Душана Лайовича в первом круге US Open, 28 августа 2024 года, всё главное о матче

Медведев дожал неудобного серба на US Open! Даниил завершил матч разгромом
Павел Панышев
Даниил Медведев
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В четвёртом сете у Душана Лайовича окончательно закончился бензин.

На старте US Open Даниилу Медведеву достался крепкий соперник. Не прошедший через квалификацию игрок, не лаки-лузер, а опытный серб Душан Лайович, с которым россиянин ко всему прочему имеет отрицательную статистику личных встреч. Счёт по ним до отчётного противостояния — 2-1 в пользу Лайовича. Даниил разгромил оппонента во втором круге Кубка Кремля — 2018 (6:2, 6:1), но после этого Душан победил в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло-2019 (7:5, 6:1) и в первом круге Роттердама-2021 (7:6 (7:4), 6:4). При этом матч в Монте-Карло состоялся сразу после того, как Медведев обыграл в четвертьфинале этого турнира самого Новака Джоковича.

US Open — 2024. Мужчины. Турнирная сетка

«Думаю, есть несколько парней, которые потенциально могут сделать шаг вперёд и претендовать на победу в US Open… Конечно, Александр Зверев — один из них. Но пока неясно, сможет ли он это сделать. Даниил Медведев проиграл подряд матчи на харде в Монреале и Цинциннати. Кто бы мог в это поверить? Теперь у него есть шанс реабилитироваться», — заявил семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой.

Проблемы Даниила Медведева:
Турнир года для Медведева. Сможет ли россиянин перебороть себя на US Open?
Турнир года для Медведева. Сможет ли россиянин перебороть себя на US Open?

Что ж, доверие со стороны таких легенд нужно подтверждать делом, поэтому в матче с Лайовичем россиянину требовалось сыграть внимательно и не позволять себе расслабляться. Любая оплошность (даже проигранный сет) на длинной дистанции могут дорого стоить, не говоря уже про четвёртое поражение подряд, которого уж точно хотелось избежать.

Если говорить о матче, то в упорной борьбе прошла бо́льшая часть первой партии, но в итоге склонил Медведев чашу весов в свою сторону. Пять затяжных геймов подряд провели теннисисты, и четыре из них остались за Даниилом. 45 минут продолжался этот сет, что очень приличный показатель для счёта 6:3.

US Open (м). 1-й круг
27 августа 2024, вторник. 22:40 МСК
Душан Лайович
66
Сербия
Душан Лайович
Д. Лайович
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		6 3 1
6 		3 6 6
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Второй сет у Даниила откровенно не задался — россиянин начал сыпать двойными ошибками, тяжело дышал и будто находился не в своей тарелке. В то же время прилично прибавил серб — как в активности, так и в точности ударов. Если в первом сете было 14/12 у Медведева и 7/11 у Лайовича по ударам навылет/невынужденным ошибкам, то во втором уже 10/14 у россиянина и 11/6 – у серба. Явный спад у Даниила.

ДАНИИЛ МЕДВЕДЕВ

ДАНИИЛ МЕДВЕДЕВ

Фото: Mike Stobe/Getty Images

Далее Лайович начал ожидаемо уставать, а отсюда сразу пошли промахи и неточности. Медведев как опытный теннисный хищник моментально это прочувствовал и забрал своё.

В четвёртом сете количество двойных ошибок Медведева зашкаливало: 10. Так, конечно, подавать нельзя. Подача с ростом Даниила (почти два метра) должна быть его козырем, а она становится едва ли не обузой. Помог ранний брейк, после которого у серба окончательно начал заканчиваться бензин. Борьбы уже не получилось, но российские болельщики этому только рады. Наконец-то прервана серия из трёх поражений. Далее у Дани — победитель пары Меджедович — Марожан.

Порадовал Роман Сафиуллин, хотя его соперник — Мэттью Форбс — приближается ко второй тысяче в рейтинге и выступал на турнире только благодаря тому, что получил от организаторов уайлд-кард. Роман справился с местным теннисистом за два с половиной часа. С итальянцем Арнальди во втором круге будет намного сложнее.

US Open (м). 1-й круг
27 августа 2024, вторник. 21:00 МСК
Мэттью Форбс
1848
США
Мэттью Форбс
М. Форбс
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		6 2 2
6 		7 7 6
             
Роман Сафиуллин
57
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин

Анна Калинская без проблем разобралась с американкой Лорен Дэвис, которой не помогла даже поддержка местных болельщиков. Слишком разный уровень оказался у двух теннисисток. Россиянка сейчас в неплохой форме, далее её ждёт встреча с крепкой венгеркой Бондарь.

US Open (ж). 1-й круг
27 августа 2024, вторник. 22:10 МСК
Лорен Дэвис
408
США
Лорен Дэвис
Л. Дэвис
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2
6 		6
         
Анна Калинская
15
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

Представляющая Казахстан Елена Рыбакина не заметила австралийку Дестани Айаву. Небольшая борьба получилась только во втором сете, где уроженке Москвы пришлось сыграть на тай-брейке, но никаких подарков своей сопернице Елена делать не стала. И правильно: сохранила физические и моральные силы. Дальше по сетке — француженка Понше, прошедшая квалификацию.

US Open (ж). 1-й круг
27 августа 2024, вторник. 22:25 МСК
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
1 		6 1
         
Дестани Айава
194
Австралия
Дестани Айава
Д. Айава

Карен Хачанов и Даниэль Эванс устроили настоящий марафон. Встреча продолжалась больше пяти с половиной часов (5 часов 35 минут, при этом никаких пауз на дождь не было), а завершилась победой британца. В пятом сете Карен вёл 4:0 и 40:15, после чего Эванс взял шесть геймов подряд. Даниэль очень неудобный соперник для Карена: по личным встречам стало 5-0. Ну и наиболее интересное: это был самый долгий матч в истории US Open. Побит рекорд 1992 года, когда швед Эдберг и американец Чанг провели на корте в полуфинале турнира 5 часов 26 минут.

US Open (м). 1-й круг
27 августа 2024, вторник. 20:05 МСК
Даниэль Эванс
184
Великобритания
Даниэль Эванс
Д. Эванс
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 6 		7 7 7 7 4 6
7 8 		6 2 6 4 6 4
             
Карен Хачанов
22
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

US Open – 2024 проходит в Нью-Йорке с 26 августа по 8 сентября. Все подробности – на «Чемпионате».

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