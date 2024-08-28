Медведев дожал неудобного серба на US Open! Даниил завершил матч разгромом

На старте US Open Даниилу Медведеву достался крепкий соперник. Не прошедший через квалификацию игрок, не лаки-лузер, а опытный серб Душан Лайович, с которым россиянин ко всему прочему имеет отрицательную статистику личных встреч. Счёт по ним до отчётного противостояния — 2-1 в пользу Лайовича. Даниил разгромил оппонента во втором круге Кубка Кремля — 2018 (6:2, 6:1), но после этого Душан победил в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло-2019 (7:5, 6:1) и в первом круге Роттердама-2021 (7:6 (7:4), 6:4). При этом матч в Монте-Карло состоялся сразу после того, как Медведев обыграл в четвертьфинале этого турнира самого Новака Джоковича.

«Думаю, есть несколько парней, которые потенциально могут сделать шаг вперёд и претендовать на победу в US Open… Конечно, Александр Зверев — один из них. Но пока неясно, сможет ли он это сделать. Даниил Медведев проиграл подряд матчи на харде в Монреале и Цинциннати. Кто бы мог в это поверить? Теперь у него есть шанс реабилитироваться», — заявил семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой.

Что ж, доверие со стороны таких легенд нужно подтверждать делом, поэтому в матче с Лайовичем россиянину требовалось сыграть внимательно и не позволять себе расслабляться. Любая оплошность (даже проигранный сет) на длинной дистанции могут дорого стоить, не говоря уже про четвёртое поражение подряд, которого уж точно хотелось избежать.

Если говорить о матче, то в упорной борьбе прошла бо́льшая часть первой партии, но в итоге склонил Медведев чашу весов в свою сторону. Пять затяжных геймов подряд провели теннисисты, и четыре из них остались за Даниилом. 45 минут продолжался этот сет, что очень приличный показатель для счёта 6:3.

Второй сет у Даниила откровенно не задался — россиянин начал сыпать двойными ошибками, тяжело дышал и будто находился не в своей тарелке. В то же время прилично прибавил серб — как в активности, так и в точности ударов. Если в первом сете было 14/12 у Медведева и 7/11 у Лайовича по ударам навылет/невынужденным ошибкам, то во втором уже 10/14 у россиянина и 11/6 – у серба. Явный спад у Даниила.

ДАНИИЛ МЕДВЕДЕВ Фото: Mike Stobe/Getty Images

Далее Лайович начал ожидаемо уставать, а отсюда сразу пошли промахи и неточности. Медведев как опытный теннисный хищник моментально это прочувствовал и забрал своё.

В четвёртом сете количество двойных ошибок Медведева зашкаливало: 10. Так, конечно, подавать нельзя. Подача с ростом Даниила (почти два метра) должна быть его козырем, а она становится едва ли не обузой. Помог ранний брейк, после которого у серба окончательно начал заканчиваться бензин. Борьбы уже не получилось, но российские болельщики этому только рады. Наконец-то прервана серия из трёх поражений. Далее у Дани — победитель пары Меджедович — Марожан.

Порадовал Роман Сафиуллин, хотя его соперник — Мэттью Форбс — приближается ко второй тысяче в рейтинге и выступал на турнире только благодаря тому, что получил от организаторов уайлд-кард. Роман справился с местным теннисистом за два с половиной часа. С итальянцем Арнальди во втором круге будет намного сложнее.

Анна Калинская без проблем разобралась с американкой Лорен Дэвис, которой не помогла даже поддержка местных болельщиков. Слишком разный уровень оказался у двух теннисисток. Россиянка сейчас в неплохой форме, далее её ждёт встреча с крепкой венгеркой Бондарь.

Представляющая Казахстан Елена Рыбакина не заметила австралийку Дестани Айаву. Небольшая борьба получилась только во втором сете, где уроженке Москвы пришлось сыграть на тай-брейке, но никаких подарков своей сопернице Елена делать не стала. И правильно: сохранила физические и моральные силы. Дальше по сетке — француженка Понше, прошедшая квалификацию.

Карен Хачанов и Даниэль Эванс устроили настоящий марафон. Встреча продолжалась больше пяти с половиной часов (5 часов 35 минут, при этом никаких пауз на дождь не было), а завершилась победой британца. В пятом сете Карен вёл 4:0 и 40:15, после чего Эванс взял шесть геймов подряд. Даниэль очень неудобный соперник для Карена: по личным встречам стало 5-0. Ну и наиболее интересное: это был самый долгий матч в истории US Open. Побит рекорд 1992 года, когда швед Эдберг и американец Чанг провели на корте в полуфинале турнира 5 часов 26 минут.

US Open – 2024 проходит в Нью-Йорке с 26 августа по 8 сентября. Все подробности – на «Чемпионате».