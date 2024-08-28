Потапова победила финалистку US Open. Анастасия вышла во второй круг турнира

Людмила Самсонова тоже проследовала дальше, а вот Павел Котов проиграл за четыре с половиной часа.

В ночь с 27 на 28 августа мск в Нью-Йорке завершились матчи первого круга Открытого чемпионата США в мужской и женской одиночных сетках. Павел Котов, 60-я ракетка мира, играл с бельгийцем Зизу Бергсом, располагающимся 20 строчками ниже в мировой классификации. До отчётной встречи ни у Котова, ни у Бергса не было побед в основной сетке US Open. При этом россиянин в последние два сезона выбывал здесь в первом круге, а бельгиец дебютировал на турнире.

Котов неудачно вошёл в игру, и Бергс повёл 4:0. У бельгийца на этом отрезке были проблемы с реализацией брейк-пойнтов (лишь два из восьми), но он дважды дожимал соперника. Следующие два гейма забрал россиянин, однако перелома в первом сете не случилось. В седьмом гейме Павел ещё раз проиграл подачу, после чего Зизу подал на партию — 6:2.

Во втором сете сказались ошибки Бергса, который в основном действовал с позиции силы. У бельгийца было больше активно выигранных очков, однако и по невынужденным ошибкам он также был впереди. Котов за всю партию ни разу не подпустил оппонента к брейк-пойнтам. В восьмом гейме Павел упустил два брейк-пойнта, а вот в 10-м принял на сет — 6:4.

В третьем сете Бергс вновь вырвался вперёд. Котов неудачно проводил розыгрыши на своей подаче. На второй подаче россиянин взял лишь один розыгрыш из 12. Павел в первом же гейме отдал свою подачу, в четвёртом восстановил равенство, но после этого не взял ни одного гейма — 6:2 в пользу Зизу.

В четвёртой партии Котов стал чётче действовать в обменах, и это не замедлило сказаться. Россиянин быстро повёл 3:0 с брейком. Бергс в пятом гейме упустил единственный брейк-пойнт, и после этого Павел, контролируя ход игры, спокойно выиграл сет — 6:3.

В решающем сете, увы, удача улыбнулась бельгийцу. Котов первым добился брейка (в третьем гейме), однако в долгом восьмом гейме Бергс сравнял счёт. В 11-м гейме россиянин ещё раз взял подачу соперника, но подать на матч не смог, выиграв только одно очко в гейме. На тай-брейке до 10 очков Бергс додавил Котова со второго матчбола — 6:2, 4:6, 6:2, 3:6, 7:6 (10:7) за 4 часа 25 минут. У Зизу оказалось ровно в два раза больше виннерсов (58 против 29), хотя и невынужденных ошибок он насобирал больше (72 против 49).

В женской сетке Людмила Самсонова (16) встретилась с китаянкой Ван Цян — последняя не входит в топ-400 рейтинга WTA и заявилась на турнир по защищённому рейтингу. Самсонова в 2022 году дошла до четвёртого круга Открытого чемпионата США, год назад остановилась стадией ранее. А Ван Цян ещё в 2019 году побывала в четвертьфинале турнира.

На старте матча теннисистки обменялись брейками. А после 2:2 Самсонова выиграла четыре гейма подряд. В ключевой момент, при 4:2 в седьмом гейме, россиянка отыграла брейк-пойнт, вскоре после чего приняла на партию — 6:2.

Во втором сете Ван Цян навязала более серьёзное сопротивление. Китаянка начала партию с брейка, однако в шестом гейме Самсонова ответила ей тем же. В седьмом гейме Ван Цян ещё раз взяла подачу соперницы, в девятом упустила сетбол на приёме, а в 10-м не подала на сет. После этого Людмила дожала её — 6:2, 7:5 за 1 час 32 минуты. По виннерсам Самсонова более чем вдвое превзошла соперницу (22 против 10), так что даже большее количество невынужденных (32 против 26) не помешало ей пройти дальше.

Во втором круге Самсонова сыграет с Мари Боузковой, 45-й ракеткой мира.

38-я ракетка мира Анастасия Потапова, которая за все предыдущие сезоны выиграла лишь один матч на US Open — в 2022 году, провела матч с финалисткой турнира 2021 года Лейлой Фернандес (23). Все четыре предыдущие очные встречи выиграла Фернандес, в том числе две в 2024 году. Канадка побеждала россиянку на грунтовых кортах в Мадриде и в Страсбурге. В этот раз Анастасия наконец-то обыграла неудобную соперницу.

Хотя начало встречи оказалось тяжёлым. Фернандес повела 2:0, Потаповой удался обратный брейк, однако после 2:2 она принялась сорить невынужденными и проиграла четыре гейма подряд — 6:2 в пользу канадки.

Во второй партии Анастасия заиграла значительно точнее: на 18 виннерсов всего четыре невынужденные. Начало сета тем не менее осталось за Лейлой. После обмена брейками на старте канадка повела 3:1. Однако Потапова перехватила инициативу и после седьмого гейма впервые повела с брейком. Это преимущество она не удержала, но в девятом гейме сделала третий брейк подряд, после чего, отыграв пять брейк-пойнтов, с четвёртого сетбола закрыла эту напряжённую партию — 6:4.

В первых геймах решающего сета Фернандес не использовала ни одного брейк-пойнта из четырёх. И в итоге поплатилась за свою щедрость. В 11-м гейме, когда счёт был 5:5, Потапова удачно отработала на приёме, а в 12-м подала на матч, использовав первый же матчбол, — 2:6, 6:4, 7:5 за 2 часа 27 минут.

Во втором круге Потапова сыграет с 38-летней представительницей США Варварой Лепченко (Q), 199-й ракеткой мира.

Также стоит отметить выход во второй круг Карлоса Алькараса (3). 21-летний испанец неожиданно не обошёлся без потери сета в матче со 186-й ракеткой мира австралийцем Ли Ту, но класс всё же сказался — 6:2, 4:6, 6:3, 6:1.

Кто из россиян вышел во второй круг US Open?

Таким образом, в мужской сетке в 1/32 финала турнира вышли трое россиян. Это Даниил Медведев (5), Андрей Рублёв (6) и Роман Сафиуллин. Карен Хачанов (23) и Павел Котов закончили борьбу. Особенно драматичный поединок провёл Хачанов, ставший соавтором рекорда турнира. Россиянин и его соперник британец Даниэль Эванс провели самый долгий матч в истории US Open: 5 часов 35 минут. В пятом сете Карен вёл 4:0, 40:15, после чего Эванс взял шесть геймов подряд и победил 6:7 (6:8), 7:6 (7:2), 7:6 (7:4), 4:6, 6:4.

В женской сетке участницами второго круга стали девять россиянок, в том числе все сеяные. Это Дарья Касаткина (12), Анна Калинская (15), Людмила Самсонова (16), Диана Шнайдер (18), Мирра Андреева (21), Анастасия Павлюченкова (25) и Екатерина Александрова (29), а также Анастасия Потапова и Эрика Андреева. Вероника Кудерметова, Анна Блинкова и Камилла Рахимова (LL) уступили в первом круге.

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