После триумфа в Париже результаты Чжэн Циньвэнь пока не впечатляют.

Эрику ждёт битва на US Open с новой олимпийской чемпионкой. Что известно про китаянку?

Эрика, старшая из сестёр Андреевых, продолжает свой путь на US Open – 2024. 20-летняя россиянка впервые вышла во второй круг в Нью-Йорке, где её уже поджидает опасная соперница. Эрике предстоит побороться за выход в следующую стадию с Чжэн Циньвэнь.

Циньвэнь в свой 21 год записала на свой счёт немало ярких достижений. Во-первых, больше полугода Чжэн располагается в первой десятке мирового рейтинга. На сегодняшний день она занимает наивысшую для себя седьмую строчку.

Во-вторых, китаянка на Australian Open – 2024 впервые вышла в финал ТБШ, хоть и уступила в нём в двух сетах Арине Соболенко — 3:6, 2:6. На US Open в 2023 году она дошла до четвертьфинала.

В-третьих, Чжэн на про-уровне уже выиграла четыре титула: два в Палермо (WTA-250), один в Чжэнчжоу (WTA-500) и ещё один – на Олимпийских играх.

Циньвэнь пошумела на минувшей Олимпиаде в Париже, по ходу турнира угодив в конфликтную ситуацию. В третьем круге китаянка одолела Эмму Наварро, после чего между теннисистками у сетки случился разговор. Позже американка поведала, что пыталась втолковать китаянке после матча.

«Я ей сказала, что не уважаю её как спортсменку. По-моему, она ведёт себя очень агрессивно. И трудно играть с соперницей, которую ты не уважаешь. Но нужно отдать ей должное – она показала хороший теннис в конце. Сыграла лучше меня, так что надо её поздравить», — заявила Наварро на пресс-конференции.

Циньвэнь ответила, что не считает эти слова американки какими-то нападками. Так или иначе, лёгкая перепалка между теннисистками состоялась. Только на результаты китаянки она не повлияла.

Чжэн в Париже, помимо Наварро, одолела Сару Эррани, Аранчу Рус, Анжелику Кербер, Игу Свёнтек, Донну Векич и принесла Китаю первое в истории олимпийское золото в женской одиночке. Спортсменка рассказала, что вместе с отцом она после победы на Играх поставила себе новую цель. Какую именно – удержала в тайне.

Чжэн Циньвэнь с олимпийским золотом Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Несмотря на триумф в Париже, к американской хардовой серии Циньвэнь подошла не в лучшей форме. Перед US Open китаянка сыграла только в Цинциннати, где сперва переиграла Магдалену Френх — 6:1, 7:5, а затем с зеркальным счётом уступила Анастасии Павлюченковой — 5:7, 1:6.

Старт Открытого чемпионата США тоже оказался для Циньвэнь не самым гладким. В первом круге китаянка встретилась с обладательницей уайлд-кард Амандой Анисимовой. Больше двух часов сражались теннисистки, и победа в трёх партиях всё же осталась за Чжэн — 4:6, 6:4, 6:2.

Теперь Циньвэнь во втором круге US Open поборется с Эрикой Андреевой. Ранее девушки друг с другом не встречались. Разница в возрасте между ними – два года, а в рейтинге – почти 70 строчек. Однако на «Шлемах» подобная статистика отходит в сторону. Всё решает игра спортсменок здесь и сейчас.

Встреча Чжэн Циньвэнь и Эрики Андреевой состоится сегодня, 28 августа. За этим и другими матчами из Нью-Йорка следите на «Чемпионате».