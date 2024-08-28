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US Open — 2024: провал фаворитов, антирекорд Хачанова, сетка Медведева расчищается, Циципас и Оже-Альяссим проиграли

Звездопад в первом круге US Open: вылетели сразу 13 сеяных. А Хачанов установил антирекорд
Александр Насонов
Звездопад в первом круге US Open
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Сетка для Даниила Медведева расчищается: Циципас и Оже-Альяссим «постарались».

Первый круг Открытого чемпионата США завершён, и самое время подвести некоторые промежуточные итоги. Из 32 теннисистов, посеянных в мужской сетке, семеро закончили борьбу. Есть среди них, к сожалению, и россиянин. Карен Хачанов, 23-й номер посева, в напряжённейшей борьбе уступил Даниэлю Эвансу. 6:7 (6:8), 7:6 (7:2), 7:6 (7:4), 4:6, 6:4 — с таким счётом в пользу британца закончился этот марафонский поединок, растянувшийся на 5 часов 35 минут. Теперь это новый рекорд турнира по продолжительности встречи.

US Open (м). 1-й круг
27 августа 2024, вторник. 20:05 МСК
Даниэль Эванс
184
Великобритания
Даниэль Эванс
Д. Эванс
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 6 		7 7 7 7 4 6
7 8 		6 2 6 4 6 4
             
Карен Хачанов
22
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

В то же время все представители топ-10 в мужской сетке пробились дальше — таким образом, слишком уж громких сенсаций на турнире пока нет. А вот Стефанос Циципас (11) своих болельщиков порадовать не смог. Греческий теннисист никогда и не блистал на US Open. Не стал исключением и этот сезон. Циципас в 1/64 финала проиграл австралийскому теннисисту греческого происхождения Танаси Коккинакису — 6:7 (5:7), 6:4, 3:6, 5:7. Возможно, на форму Стефаноса повлияло то, что это первый турнир, на котором он выступает без своего отца в качестве тренера.

US Open (м). 1-й круг
27 августа 2024, вторник. 18:10 МСК
Стефанос Циципас
11
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 5 		6 3 5
7 7 		4 6 7
             
Танаси Коккинакис
86
Австралия
Танаси Коккинакис
Т. Коккинакис

В той же части сетки, что и Циципас, был Феликс Оже-Альяссим (19). Канадец не смог взять ни сета у Якуба Меншика — 2:6, 4:6, 2:6. Это означает в том числе, что Даниил Медведев в случае выхода в 1/8 финала сыграет там с несеяным тенннисистом. Но сначала, конечно, нужно преодолеть второй и третий круги.

US Open — 2024. Мужчины. Турнирная сетка

Ну а первыми по времени из сеяных выбыли из борьбы на старте Хольгер Руне (15) и Александр Бублик (27). Они провели свои матчи ещё в понедельник, 26 августа. Руне без шансов проиграл американцу японского происхождения Брэндону Накашиме — 2:6, 1:6, 4:6.

US Open (м). 1-й круг
27 августа 2024, вторник. 00:40 МСК
Хольгер Руне
15
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		1 4
6 		6 6
             
Брэндон Накашима
50
США
Брэндон Накашима
Б. Накашима

«Травма [колена] мешала моей подаче. Мне приходилось чаще бить слева, потому что было больно сгибать ногу. Больше всего ошибок я допустил на подаче и бэкхенде. По большей части проблема была именно в колене, потому что обычно я использую правую ногу для выполнения подачи. Я так расстроен, что мне снова приходится иметь с этим дело. Я брал перерыв в выступлениях, чтобы разобраться с этим. Но, видимо, не приложил к этому достаточных усилий, чтобы сыграть три турнира подряд. И это вызывает большое огорчение.

Я всегда верю в победу. Но, конечно, это усложняет задачу, поэтому мне приходилось импровизировать. Однако без подачи в мужской теннис играть сложно», — приводит слова Руне Ekstra Bladet.

Хольгер Руне на US Open — 2024

Хольгер Руне на US Open — 2024

Фото: Mike Stobe/Getty Images

Ну а Бублик в пятисетовом поединке не справился с китайцем Цзюнчэн Шаном — 4:6, 6:3, 7:5, 3:6, 4:6.

US Open (м). 1-й круг
26 августа 2024, понедельник. 18:10 МСК
Цзюнчэн Шан
72
Китай
Цзюнчэн Шан
Ц. Шан
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		3 5 6 6
4 		6 7 3 4
             
Александр Бублик
27
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

Сеяные, проигравшие в первом круге US Open — 2024 (мужчины)

Женская сетка по итогам первого круга лишилась шести сеяных. Приятно, что россиянок среди них не оказалось. Все семь наших соотечественниц, имевших посев при жеребьёвке, прошли дальше. А одна из россиянок приложила руку к звездопаду. Анастасия Потапова впервые обыграла финалистку US Open 2021 года Лейлу Фернандес. До этого у неё было четыре поражения в четырёх очных матчах, однако на сей раз Анастасия наконец-то оказалась сильнее, одержав волевую победу, — 2:6, 6:4, 7:5.

US Open (ж). 1-й круг
27 августа 2024, вторник. 23:35 МСК
Анастасия Потапова
38
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 7
6 		4 5
         
Лейла Фернандес
26
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес

Также женский турнир потерял сеяных, имевших номера посева с 9-го по 11-й. Мария Саккари (9) из-за травмы не смогла закончить матч с китаянкой Ван Яфань, после того как проиграла первый сет 2:6.

Победительница «Ролан Гаррос» — 2017 Елена Остапенко (10) уступила четырёхкратной чемпионке турниров «Большого шлема» Наоми Осаке, выступающей по уайлд-кард, — 3:6, 2:6.

US Open (ж). 1-й круг
27 августа 2024, вторник. 21:10 МСК
Елена Остапенко
10
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Наоми Осака
88
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

Наконец, главная сенсация: 30-летняя Даниэль Коллинз (11), ударно проводящая свой последний сезон (ранее американка объявляла, что уйдёт по окончании 2024 года), неожиданно уступила соотечественнице Кэролайн Доулхайд — 6:1, 5:7, 4:6.

US Open (ж). 1-й круг
27 августа 2024, вторник. 18:10 МСК
Даниэль Коллинз
11
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 4
1 		7 6
         
Кэролайн Доулхайд
49
США
Кэролайн Доулхайд
К. Доулхайд

Расстроенная Коллинз поспешно покинула корт после поражения. Настолько быстро, что директор турнира Стэйси Алластер не успела вручить ей букет.

Даниэль Коллинз не стала забирать букет

Даниэль Коллинз не стала забирать букет

Фото: Кадр из трансляции

«Я не из тех, кто любит праздновать свои достижения. Я долгое время боролась с чувством вины из-за успеха. Не особо люблю, когда всё внимание сосредоточено на мне. Я бы предпочла сделать что-то подобное, может быть, наедине. Мне кажется, за время карьеры я получила столько внимания, что мне хватит на всю оставшуюся жизнь.

Сейчас вспомнила фильм «Знакомство с родителями», в котором главному герою родители сделали что-то вроде алтаря, где хранили медали за 18-е место. Я не хочу быть похожей на этого героя. Так что, думаю, у меня всё хорошо», — сказала Коллинз на пресс-конференции.

US Open — 2024. Женщины. Турнирная сетка

Сеяные, проигравшие в первом круге US Open — 2024 (женщины)

US Open завершится 8 сентября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

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