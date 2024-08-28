Звездопад в первом круге US Open: вылетели сразу 13 сеяных. А Хачанов установил антирекорд

Первый круг Открытого чемпионата США завершён, и самое время подвести некоторые промежуточные итоги. Из 32 теннисистов, посеянных в мужской сетке, семеро закончили борьбу. Есть среди них, к сожалению, и россиянин. Карен Хачанов, 23-й номер посева, в напряжённейшей борьбе уступил Даниэлю Эвансу. 6:7 (6:8), 7:6 (7:2), 7:6 (7:4), 4:6, 6:4 — с таким счётом в пользу британца закончился этот марафонский поединок, растянувшийся на 5 часов 35 минут. Теперь это новый рекорд турнира по продолжительности встречи.

В то же время все представители топ-10 в мужской сетке пробились дальше — таким образом, слишком уж громких сенсаций на турнире пока нет. А вот Стефанос Циципас (11) своих болельщиков порадовать не смог. Греческий теннисист никогда и не блистал на US Open. Не стал исключением и этот сезон. Циципас в 1/64 финала проиграл австралийскому теннисисту греческого происхождения Танаси Коккинакису — 6:7 (5:7), 6:4, 3:6, 5:7. Возможно, на форму Стефаноса повлияло то, что это первый турнир, на котором он выступает без своего отца в качестве тренера.

В той же части сетки, что и Циципас, был Феликс Оже-Альяссим (19). Канадец не смог взять ни сета у Якуба Меншика — 2:6, 4:6, 2:6. Это означает в том числе, что Даниил Медведев в случае выхода в 1/8 финала сыграет там с несеяным тенннисистом. Но сначала, конечно, нужно преодолеть второй и третий круги.

Ну а первыми по времени из сеяных выбыли из борьбы на старте Хольгер Руне (15) и Александр Бублик (27). Они провели свои матчи ещё в понедельник, 26 августа. Руне без шансов проиграл американцу японского происхождения Брэндону Накашиме — 2:6, 1:6, 4:6.

«Травма [колена] мешала моей подаче. Мне приходилось чаще бить слева, потому что было больно сгибать ногу. Больше всего ошибок я допустил на подаче и бэкхенде. По большей части проблема была именно в колене, потому что обычно я использую правую ногу для выполнения подачи. Я так расстроен, что мне снова приходится иметь с этим дело. Я брал перерыв в выступлениях, чтобы разобраться с этим. Но, видимо, не приложил к этому достаточных усилий, чтобы сыграть три турнира подряд. И это вызывает большое огорчение.

Я всегда верю в победу. Но, конечно, это усложняет задачу, поэтому мне приходилось импровизировать. Однако без подачи в мужской теннис играть сложно», — приводит слова Руне Ekstra Bladet.

Хольгер Руне на US Open — 2024 Фото: Mike Stobe/Getty Images

Ну а Бублик в пятисетовом поединке не справился с китайцем Цзюнчэн Шаном — 4:6, 6:3, 7:5, 3:6, 4:6.

Сеяные, проигравшие в первом круге US Open — 2024 (мужчины)

Женская сетка по итогам первого круга лишилась шести сеяных. Приятно, что россиянок среди них не оказалось. Все семь наших соотечественниц, имевших посев при жеребьёвке, прошли дальше. А одна из россиянок приложила руку к звездопаду. Анастасия Потапова впервые обыграла финалистку US Open 2021 года Лейлу Фернандес. До этого у неё было четыре поражения в четырёх очных матчах, однако на сей раз Анастасия наконец-то оказалась сильнее, одержав волевую победу, — 2:6, 6:4, 7:5.

Также женский турнир потерял сеяных, имевших номера посева с 9-го по 11-й. Мария Саккари (9) из-за травмы не смогла закончить матч с китаянкой Ван Яфань, после того как проиграла первый сет 2:6.

Победительница «Ролан Гаррос» — 2017 Елена Остапенко (10) уступила четырёхкратной чемпионке турниров «Большого шлема» Наоми Осаке, выступающей по уайлд-кард, — 3:6, 2:6.

Наконец, главная сенсация: 30-летняя Даниэль Коллинз (11), ударно проводящая свой последний сезон (ранее американка объявляла, что уйдёт по окончании 2024 года), неожиданно уступила соотечественнице Кэролайн Доулхайд — 6:1, 5:7, 4:6.

Расстроенная Коллинз поспешно покинула корт после поражения. Настолько быстро, что директор турнира Стэйси Алластер не успела вручить ей букет.

Даниэль Коллинз не стала забирать букет Фото: Кадр из трансляции

«Я не из тех, кто любит праздновать свои достижения. Я долгое время боролась с чувством вины из-за успеха. Не особо люблю, когда всё внимание сосредоточено на мне. Я бы предпочла сделать что-то подобное, может быть, наедине. Мне кажется, за время карьеры я получила столько внимания, что мне хватит на всю оставшуюся жизнь.

Сейчас вспомнила фильм «Знакомство с родителями», в котором главному герою родители сделали что-то вроде алтаря, где хранили медали за 18-е место. Я не хочу быть похожей на этого героя. Так что, думаю, у меня всё хорошо», — сказала Коллинз на пресс-конференции.

Сеяные, проигравшие в первом круге US Open — 2024 (женщины)

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