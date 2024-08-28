«Он нарушил правила». Медведев прервал молчание по допинг-скандалу с Синнером

Итальянец Янник Синнер победил 140-ю ракетку мира американца Маккензи Макдональда в первом круге US Open — 2:6, 6:2, 6:1, 6:2. Синнер неожиданно отдал первый сет, но в целом выиграл достаточно легко.

Это был первый матч Янника после допингового скандала, произошедшего на прошлой неделе. Тогда стало известно, что ещё в марте в организме Синнера дважды был обнаружен клостебол. Итальянца лишили призовых и очков за «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, но позволили участвовать в других крупных турнирах и набирать рейтинг. В конечном счёте в начале июня Синнер стал первой ракеткой мира, хотя этого могло и не быть, если бы его отстранили весной, как почти всегда бывает в случаях с другими теннисистами, у которых нашли допинг.

Синнер перед стартом US Open выразил надежду, что теннисное сообщество поймёт, почему ему разрешили продолжать играть и не дисквалифицировали. Какая-то его часть действительно отнеслась к Яннику снисходительно, но далеко не вся. Репутация итальянца серьёзно пострадала, многие болельщики буквально ополчились на него. В стартовом матче US Open при выходе на Центральный корт имени Артура Эша нью-йоркская публика громко освистала Синнера.

Интересно, что Янник после встречи назвал эту реакцию «очень позитивной». Итальянец продолжает придерживаться следующей линии поведения – серьёзного проступка с его стороны не было, прямо сейчас он просто хочет сосредоточиться на игре. Вот только на неудобные вопросы Синнеру ещё придётся отвечать довольно долго. А также слушать реакцию коллег-теннисистов, не все из которых теперь относятся к нему положительно.

Янник Синнер Фото: Jamie Squire/Getty Images

Пятая ракетка мира Даниил Медведев стал последним топ-игроком, который высказался по поводу допинг-скандала с участием Синнера. Об этом россиянина спросили на пресс-конференции после победы в матче первого круга US Open над сербом Душаном Лайовичем — 6:3, 3:6, 6:3, 6:1.

«Моя точка зрения немного… я видел слова Тейлора Фритца, и мне очень понравилось то, что он сказал. Он заявил: «Смотрите, только Синнер знает, что именно произошло, поэтому мы не можем знать. Никто не может знать правду, кроме него, его команды и, может быть, тех ребят, которые входили в независимый трибунал». Надеюсь, что в подобных ситуациях будет одинаковое отношение к каждому игроку и все теннисисты смогут защитить себя, потому что я думаю, что то, что сделал Синнер, было нарушением правил. Просто правила немного расплывчаты и тому подобное.

Единственное, что меня немного пугает в допинговых делах, это представление о том, что он знал, что произошло. Для Янника хорошо, что он сумел защитить себя. Но представьте себе — любой теннисист из первой сотни получает электронное письмо, и там говорится: «Смотри, в твоей крови был допинг». Вы приходите к ним и говорите: «Ну, я никогда ничего такого не делал в своей жизни. Я не знаю, как это там оказалось». Когда вы не знаете, вас отстраняют. Это немного сложная часть, однако таковы антидопинговые правила. Это нормально. Вы с этим смиритесь. Как уже сказал, я просто надеюсь, что в дальнейшем будет одинаковое отношение ко всем игрокам», — заявил Медведев.

Даниил Медведев Фото: Mike Stobe/Getty Images

Даниил не стал излишне резко высказываться в адрес Синнера, но дал понять, что видит нарушение правил с его стороны. Представители топ-4 рейтинга ATP Новак Джокович, Карлос Алькарас и Александр Зверев высказывались примерно в таком же сдержанном ключе. Джокович лишь указал на отсутствие последовательности в системе наказания за допинг.

«Для подобных ситуаций мы и основали PTPA, которая всегда выступает за наличие справедливого и чёткого регламента и за стандартизированный подход к таким делам. Понимаю, что игроки разочарованы отсутствием последовательности. Как я понял, дело обнародовали сразу после окончания разбирательств, но прошло пять или шесть месяцев с тех пор, как новость дошла до него и его команды. Так что да — в системе много проблем. Мы видим отсутствие стандартизированного, чёткого регламента. Я могу понять чувства многих, кто сомневается, что отношение ко всем одинаковое. Надеюсь, руководящие органы в теннисе смогут извлечь уроки и выработать более оптимальный подход в будущем.

По-моему, очевидно, что должны произойти общие изменения. Вы наверняка знаете, что у многих игроков – не буду называть никого поимённо – были похожие или такие же, почти такие же дела, но результат у всех был разный. Встаёт вопрос о том, в финансах ли дело, может ли игрок заплатить значительную сумму денег юридической фирме, чтобы та эффективнее представляла его или её в суде? Не знаю. В этом всё дело или нет? Я считаю, что мы должны коллективно это расследовать, изучить систему и понять, как избежать таких случаев. Имею в виду не сам факт существования таких дел, а необходимость стандартизации – чтобы к каждому игроку, независимо от его рейтинга, статуса или биографии, относились одинаково. Вот какое общее впечатление у меня сложилось обо всём этом деле, о котором мы читали и говорили последние несколько дней», — сказал Джокович.

«Думаю, это трудный момент для Синнера. Это сложно, не буду врать. Но что я могу сказать? Мне будет тяжело объяснить это на английском, но я попробую. Я верю в чистый спорт. Поэтому мне мало что известно. Уверен, что есть много вещей, о которых мы не знаем – внутри команды и вне её. Однако Яннику разрешили играть и сказали, что он не виновен. Это всё, что я знаю и о чём могу говорить», — отметил Алькарас.

«О деле Синнера я узнал только из соцсетей. Вот и всё, никакой информации у меня нет. Вы наверняка знаете больше. Обычно бывает так: пробу вскрывают, она оказывается положительной или отрицательной. Потом ты выясняешь, что могло случиться. А дальше подаёшь апелляцию, которую либо одобряют, либо нет. Но здесь всё выяснилось за один день. Это единственное, что немного странно. В любом случае у меня недостаточно информации, поэтому я не могу составить мнение по этому поводу. Янник – отличный парень, которого я знаю и за пределами корта. У нас с ним всегда были хорошие отношения, и это не изменится», — отметил Зверев.

Александр Зверев и Янник Синнер Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Менее звёздные игроки были не столь сдержанными в оценках. Британец Лиам Броуди потребовал отстранить Синнера на четыре года. Австралиец Ник Кирьос настаивает на суровых санкциях к итальянцу и всю последнюю неделю почти каждый день пишет критические посты в его адрес в соцсетях. Люка Пуй, Гастау Элиаш, Теннис Сандгрен и другие тоже высказывались в отношении Янника достаточно резко.

Нидерландец Таллон Грикспор уже во время US Open прямо заявил о необходимости наказать Синнера, а также указал на лоббизм со стороны итальянского руководства ATP в лице Андреа Гауденци.

«Не думаю, что Янник принимал что-то запрещённое, он не выглядит способным на это человеком. Конечно, могу ошибаться, но у меня нет таких мыслей. Просто очень странно, как разрешилось его дело. Не бывает дыма без огня. Синнер приносит много денег, а в руководстве ATP сидят итальянцы. Есть игроки вроде Симоны Халеп, которым приходится ждать разрешения допингового дела по два-три года. А Синнеру втайне разрешили играть, и теперь его оправдали. Такого просто не должно быть. Неважно, ты первый в мире или 500-й – отношение должно быть одинаковым», — сказал Грикспор.

Волею жребия Синнеру на US Open досталась в значительной степени «американизированная» сетка. В первом круге он прошёл Маккензи Макдональда, а дальше встретится ещё с одним представителем США Алексом Михельсеном. В четвёртом круге очень вероятным является противостояние Янника с Томми Полом. 14-я ракетка мира Пол стал, пожалуй, единственным топ-теннисистом, который не просто выразил недовольство по поводу отсутствия строгого наказания Синнера, но ещё и явно высмеял итальянца.

Томми Пол высмеял Янника Синнера после допингового скандала Фото: Из личного архива Томми Пола

Пол сразу после допинг-скандала Синнера опубликовал ироничный пост с фото того, как физиотерапевт делает ему массаж в перчатках. Для понимания контекста. В отчёте Международного агентства по обеспечению честности тенниса (ITIA) в пресс-релизе по делу Синнера утверждалось, что уже уволенный физиотерапевт теннисиста Джакомо Налди во время турнира в Индиан-Уэллсе получил порез и обработал рану спреем с содержанием клостебола, после чего делал массаж Яннику с 5 по 13 марта. Именно так, по версии следователей, запрещённый препарат попал в организм Синнера. При этом Налди проводил массаж без перчаток, что выглядит очень странно и крайне непрофессионально, учитывая рану и риск перенести заражение Яннику после проведения процедуры «голыми руками».

Томми Пол – достаточно эмоциональный спортсмен. Интересно, как он поведёт себя во время матча с Синнером, если они всё-таки доберутся до четвёртого круга US Open. Вряд ли Томми закатит скандал, скорее выложится по полной для победы над итальянцем. Американец пока уступает 1-2 по личным встречам и очень хочет сравнять счёт. Пол способен создавать серьёзные проблемы топовым соперникам, так что Синнеру предстоит настраиваться на тяжёлый бой. Хотя лёгкой жизни на этом US Open для него в любом случае не предвидится. Всеобщее восприятие итальянца существенно изменилось, он сталкивается с огромным психологическим давлением. Выиграть второй «Шлем» в сезоне — после Australian Open — на этом фоне Яннику будет крайне непросто.