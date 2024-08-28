«Я смог вернуться на победный путь». Медведев — после старта на US Open

Даниил Медведев после поражений в первых же матчах на двух последних турнирах приехал на US Open, хорошо к нему подготовившись, и вышел во второй круг, обыграв Душана Лайовича в четырёх сетах. После матча российский теннисист оценил свою форму, рассказал о своём чувстве юмора, а также обсудил допинговое дело Синнера и олимпийское золото Джоковича.

«Важно было приехать сюда, почувствовать азарт, почувствовать себя готовым»

— Тяжёлый матч, Душан хорошо играл, в первых двух сетах – очень хорошо. Рад, что смог держать свой уровень. Думаю, во втором сете я играл очень хорошо, просто он играл лучше. Он немного сдал в третьем и четвёртом, а я начал играть всё лучше. Доволен своим уровнем.

— Что думаете о сегодняшних погодных условиях? И в прошлом году у вас здесь был сумасшедший матч с Андреем, думаете о нём, когда здесь?

— Да, в Нью-Йорке может быть жёстко. Наверное, всё больше зависит от влажности, а не самой жары. Видел, что завтра будет самый жаркий день, наверное, в какой-то мере мне повезло, что я играю во вторник и в четверг. Но завтра будет интересно для ребят, которые играют в полдень, легко не будет.

Сегодня было жарко, было заметно, что в четвёртом сете сопернику тяжело. Я не в лучшей своей форме, но у меня был брейк-пойнт, кто-то мне потом сказал, на 32 удара. Во время розыгрыша я почти двигаться не мог, а на последнем ударе вообще уже ничего не мог. Думал – ну ладно, мы оба в одинаковой ситуации. Было жарко и влажно, [в такие моменты] стараешься делать то, что обычно. Ледяное полотенце, пить много воды и так далее — и борешься. По погоде было точно намного легче, чем в последний раз с Рублёвым.

— Наверное, вам непривычно приезжать сюда, сыграв не так много матчей, как обычно. Может, вы чувствуете давление? Как оцените своё состояние?

— Я хорошо подвёл себя, потому что рано проиграл в Цинциннати, так что готовился практически блоком тренировок, которых у меня не было после Уимблдона. Я хорошо сыграл на Уимблдоне, потом два-три дня провёл дома перед Олимпиадой. Потом Олимпиада и сразу Монреаль, тренировочных дней не было. Иногда это даёт результаты похуже. Мне нравятся тренировочные блоки, так что провёл их здесь. Послушайте, я знал, что в Монреале и Цинциннати у меня был не лучший теннис, так бывает. Мне было важно приехать сюда, войти в азарт, почувствовать себя готовым и постараться сыграть лучше. Я смог вернуться на победный путь и постараюсь выиграть много матчей.

«Никто не знает правды, кроме самого Синнера»

— Много разговоров о допинговом деле Синнера, некоторые его критикуют. Что вы думаете?

— Мне очень понравилось, что сказал Тейлор [Фритц]. Он сказал: послушайте, только он сам знает, что именно случилось. Никто не знает правды, кроме него, его команды и, может, независимого трибунала.

Надеюсь, для каждого может быть такая же ситуация, что игрок сможет защитить себя, потому что то, что он сделал, было не в рамках правил — просто правила немного расплывчатые и так далее.

Единственное, что пугает меня в допинговых делах… Он знал, что случилось, смог себя защитить, это хорошо. А представьте, если теннисист из топ-100 получает письмо, где написано – у вас в крови кокаин. Можно прийти к ним и сказать: я никогда в жизни ничего такого не делал, не знаю, как он туда попал. Когда ты не знаешь, тебя дисквалифицируют. Это немного жестоко, но такие вот допинговые правила.

Это ничего, просто принимаешь как факт. Я просто надеюсь, что к каждому игроку будут относиться одинаково.

— После случая Синнера больше стали обращать внимания на то, что трогаете, едите, пьёте?

— Нет, я всегда стараюсь обращать на это внимание. Никогда не знаешь, что может случиться в жизни. Некоторые допинговые дела – я говорю про все виды спорта – казались нелепыми. Во многих нелепо то, как они случились, когда ты думаешь: да, извините, вот так это случилось. Жизнь иногда может быть нелепой. Так что да, я всегда на всё такое обращаю внимание, но никогда не знаешь, что случится.

«На английском легче выражать своё чувство юмора»

— Все знают ваше чувство юмора и то, что вы свободно владеете несколькими языками. На каком языке вам легче проявлять своё чувство юмора? Есть зрители, которые больше его понимают?

— Тяжело сказать. Я бы хотел иметь хорошее чувство юмора на любом языке, но, пожалуй, английский немного более весёлый язык, на нём легче выражать себя.

Да, я говорю на трёх языках, мне нравится на них говорить. Хотел бы выучить ещё, мне кажется, у меня есть способность к языкам. Однако я немного ленивый. У меня не так много свободного времени, а когда оно есть, начать учить новый язык — это здорово, но немного слишком, у меня и так много дел. Может, позже.

— Когда учили английский, какие фразы на английском вам, как русскому, казались смешными или глупыми?

— Не помню, много таких. Вот так тяжело вспомнить, но было много фраз, которые, скажем так, привлекали внимание. Казались смешными, когда начинаешь учить язык. Сейчас уже не перевожу про себя, просто говорю. Вначале про себя говоришь на русском, потом переводишь, тогда могут проскакивать смешные фразы, потому что путаешь слова и прочее. А сейчас вот так сразу не вспомню ничего такого.

— Скоро пять лет вашему «когда вы сегодня ляжете спать». Уверен, болельщики в интернете будут праздновать это событие. Хотите, чтобы люди отмечали и помнили этот момент?

— Если честно, в моей карьере есть моменты, которым я не рад, но то интервью было, пожалуй, моим лучшим интервью после матча (смеётся). Обожаю его! Если люди хотят отмечать этот момент, я за.

Новак Джокович Фото: Erick W. Rasco/Sports Illustrated via Getty Images

«Поражён Новаком. Если честно, думал, Карлос выиграет финал Олимпиады»

— После победы на Олимпиаде Новак сказал, что это величайшее достижение в его карьере. Что думаете об этом, учитывая все его достижения в карьере и какой он боец?

— Потрясающе. Мы все знаем, что Новак, Рафа, Роджер потрясающие, сколько у них побед на «Шлемах» и так далее. Когда Новак выигрывает «Шлем», в своём-то возрасте, всегда восхищаешься тем, что он делает, какие достижения ему продолжают покоряться. Мы к этому привыкли.

Я, к сожалению, сам матч на Олимпиаде не видел. Был в Монреале, разница во времени. У меня в тот момент тренировка, кажется, была. Но Карлос перед этим выиграл «Ролан Гаррос», выиграл «Уимблдон» у Новака, потрясающе проводил Олимпиаду. Если честно, думал, он выиграет.

И Новак, в 37 лет. Я видел хайлайты. Он, возможно, лучший матч в сезоне сыграл. Я поражён, как он смог выйти на этот матч, при таком давлении, ведь это единственное, что он никогда не выигрывал, и всё равно сыграть лучше, чем обычно. И обыграть Карлоса, которого в этом году было не остановить, чему я ещё больше поражаюсь, хотя и так уже поражаюсь Новаку. Это невероятно.

— Что думаете, когда он говорит о том, как до сих пор мотивирован проделывать всю необходимую работу на будущих мэйджорах?

— То же самое. Уважение. Он уважает эту бешеную деятельность. Уважает игру, уважает работу. Всецело отдаётся процессу, до самого конца. У каждого свой заведённый порядок, и у него он работает. Это восхищает. Не уверен, что смог бы так же, но меня это восхищает.