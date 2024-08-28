Лучший теннисист России – Андрей Рублёв! Рейтинг «Чемпионата»: третий квартал 2024 года

В начале апреля мы запустили новый проект – рейтинг «Чемпионата», который вывел по итогам первого квартала 2024 года лучшую теннисистку России Екатерину Александрову и лучшего теннисиста России Даниила Медведева. В начале июня вышла вторая часть, и там были совсем другие победители — Андрей Рублёв и Мирра Андреева. Сейчас пора представить наш рейтинг за новый период. Кто же в следующие месяцы 2024 года выступил лучше всех из россиян?

Как подсчитываются баллы?

Учитываются результаты теннисистов на всех турнирах за последний квартал. Мы решили чуть подкорректировать периоды для кварталов в связи с тем, что теннисный год завершается в середине ноября, и тогда на четвёртый квартал пришлось бы всего полтора игровых месяца. Мы попытались чуть выровнять кварталы, чтобы они получились относительно равноценными. Второй квартал завершили после «Ролан Гаррос», а третий — перед US Open (в конце августа). Тогда в каждом квартале будет по одному «Шлему» и несколько «Мастерсов». Сейчас мы подводим итоги выступлений теннисистов с 10 июня по 26 августа 2024 года, то есть за всю травяную серию, небольшую летнюю грунтовую и за летнюю хардовую до старта Открытого чемпионата США.

В расчёт берутся:

текущий рейтинг теннисиста;

насколько он сумел взлететь за это время в рейтинге;

каких результатов смог добиться на турнирах в зависимости от их статуса;

каких серьёзных соперников ему удалось обыграть за этот период.

А теперь подробнее: в конце вас ждёт общая таблица, и вот что означают колонки.

Колонка 1. Рейтинг на конец периода

Теннисисты, оказавшиеся в топ-10 рейтинга ATP, получают 10 баллов, в топ-20 – девять баллов, и так далее, за место в топ-100 – один балл.

Места в рейтинге ATP Баллы 1-10 10 11-20 9 21-30 8 31-40 7 41-50 6 51-60 5 61-70 4 71-80 3 81-90 2 91-100 1

Колонка 2. Рейтинговый бонус

Если за этот период теннисист смог взлететь в рейтинге на несколько десятков мест, то за каждую новую десятку он получит дополнительный бонусный балл. Если заметной прибавки за три месяца не было или даже наблюдалось падение результатов, то этот бонус не начисляется.

Колонка 3. Титулы + финалы

За участие в финале турнира низшей категории ATP-250 теннисист получает один балл, за титул – два балла. С каждой последующей категорией ценность раундов удваивается. И, наконец, за четвёртый круг на ТБШ теннисист получит один балл, за четвертьфинал – два, за полуфинал – четыре, за финал – восемь, а за титул – 16. Обращаем ваше внимание, что в таблицу добавлена строка, касающаяся «челленджеров» ATP, поскольку в них периодически выступают топовые теннисисты. Подробности – в таблице.

Т Ф бронза 1/2 1/4 (третий в группе на Ит) Четвёртый круг (четвёртый в группе на Ит) 125 1 250 2 1 500 4 2 1 1000+ОИ 8 4 3 2 1 ТБШ+Ит 16 8 4 2 1

Колонки 4-9. Ценность победы над соперниками

За победу над теннисистом, входящим в топ-50, участник нашего рейтинга получает один балл, за победу над теннисистом из топ-40 – два балла, и так далее. Победа над теннисистом из топ-10 оценивается в пять баллов, а над теннисистом из топ-5 – в шесть баллов. Подробности в таблице.

Колонка 10. Сумма

По сумме заработанных баллов теннисисты сортируются в таблице. Причём если у кого-то из них суммы получаются равными, то выше располагается тот из них, который выше в последнем рейтинге ATP.

рейтинг р. бонус Т+ф топ-5 топ-10 топ-20 топ-30 топ-40 топ-50 сумма 1 Рублёв 10 0 5 6 0 0 0 2 4 27 2 Медведев 10 0 4 6 5 0 0 0 1 26 3 Сафиуллин 5 0 1 0 0 4 3 4 0 17 4 Хачанов 8 0 0 0 0 0 3 0 0 11 5 Котов 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 Карацев 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

6-е место. Аслан Карацев – 1 балл

Аслана Карацева после возвращения в строй из-за операции продолжает лихорадить. Он балансирует на грани вылета из топ-100, играет уже квалификации перед некоторыми турнирами ATP и даже заезжает на «челленджеры». Это пока помогло россиянину удержаться в сотне и сохранить место в нашем зачёте с единственным заработанным очком. Будем надеяться, что в четвёртом квартале победы к Аслану всё же придут.

Аслан Карацев

99-я ракетка мира

Рейтинг на 10 июня 2024 года – 92.

Результаты за июнь-август-2024:

Галле – квалификация

Уимблдон – первый круг

Атланта – второй круг

Вашингтон – первый круг

Монреаль – квалификация

Кэри-чел – второй круг.

Победы/поражения – 1/3

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 0

Топ-30 – 0

Топ-40 – 0

Топ-50 – 0.

5-е место. Павел Котов – 5 баллов

Павел Котов после лучшего для себя второго квартала в третьем заметно сбавил обороты. Нередко он проигрывал в первых кругах, неудачно съездил на Олимпиаду. Только в Уинстон-Сейлеме Павел одержал несколько побед, но до бонусных баллов за результаты не добрался. Да и ни одного теннисиста из топ-50 он за это время не обыграл. Так что есть над чем работать в четвёртом квартале.

Павел Котов

60-я ракетка мира

Рейтинг на 10 июня 2024 года – 51.

Результаты за июнь-август-2024:

Уимблдон – первый круг

Бостад – второй круг

Кицбюэль – первый круг

Олимпиада – первый круг

Уинстон-Сейлем – 1/4 финала.

Победы/поражения – 3/5

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 0

Топ-30 – 0

Топ-40 – 0

Топ-50 – 0.

4-е место. Карен Хачанов – 11 баллов

Карен Хачанов после неплохой грунтовой серии неудачно выступил на траве, да и на американском харде особо не блеснул, ни разу не сумев пройти дальше второго круга. За всё время он обыграл лишь одного теннисиста из топ-30 — Франсиско Серундоло и впервые за три квартала не попал в нашу тройку лучших теннисистов.

Карен Хачанов

22-я ракетка мира

Рейтинг на 10 июня 2024 года – 22.

Результаты за июнь-август-2024:

Хертогенбосх – второй круг

Лондон – первый круг

Уимблдон – второй круг

Вашингтон – второй круг

Монреаль – второй круг

Цинциннати – второй круг.

Победы/поражения – 3/6

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 0

Топ-30 – 1 (Серундоло)

Топ-40 – 0

Топ-50 – 0.

3-е место. Роман Сафиуллин – 17 баллов

Роман Сафиуллин заметно прибавил в результатах в последнее время — добрался до третьих кругов на Уимблдоне и Олимпиаде, выиграл «челленджер» в Кэри, одержал несколько побед над крепкими середняками тура, такими как Алехандро Табило и Франсиско Серундоло. Благодаря этим результатам Роман впервые оказался в нашей тройке лучших теннисистов квартала. Будем надеяться, что в четвёртом квартале Сафиуллину удастся развить успех.

Роман Сафиуллин

57-я ракетка мира

Рейтинг на 10 июня 2024 года – 43.

Результаты за июнь-август-2024:

Штутгарт – первый круг

Галле – первый круг

Уимблдон – третий круг

Бостад – первый круг

Олимпиада – третий круг

Монреаль – первый круг

Кэри-чел – титул (1)

Уинстон-Сейлем – третий круг.

Победы/поражения – 5/7

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 1 (Табило)

Топ-30 – 1 (Серундоло)

Топ-40 – 2 (Махач, Этчеверри)

Топ-50 – 0.

2-е место. Даниил Медведев – 26 баллов

Даниил Медведев в третьем квартале играл не так много турниров. Лучшее выступление у него получилось на Уимблдоне, где он заработал в наш зачёт немало бонусных баллов за попадание в полуфинал, а также за победы над топовыми соперниками — Янником Синнером и Григором Димитровым. Затем на Олимпиаде россиянин выступил неудачно, а августовские «Мастерсы» в Монреале и Цинциннати вообще провалил. Всё это привело к тому, что на финише Медведеву не хватило всего одного балла, чтобы победить в нашем рейтинге.

Даниил Медведев

Пятая ракетка мира

Рейтинг на 10 июня 2024 года – 5.

Результаты за июнь-август-2024:

Галле – второй круг

Уимблдон – 1/2 финала (4)

Олимпиада – третий круг

Монреаль – второй круг

Цинциннати – второй круг.

Победы/поражения – 8/5

Топ-5 – 1 (Синнер)

Топ-10 – 1 (Димитров)

Топ-20 – 0

Топ-30 – 0

Топ-40 – 0

Топ-50 – 1 (Штруфф).

1-е место. Андрей Рублёв – 27 баллов

Ну а первое место с отрывом всего в одно очко досталось Андрею Рублёву. Причём россиянин провалил травяной сезон, затем не поехал на Олимпиаду и только на американском харде к нему пришли результаты. Андрей дошёл до финала «Мастерса» в Монреале, был четвертьфиналистом в Цинциннати, обыграл несколько игроков из топ-50 и даже добился победы над первой ракеткой мира Янником Синнером. Все эти успехи привели к тому, что в итоге Андрей Рублёв занял первое место и стал лучшим теннисистом России по итогам третьего квартала 2024 года по версии «Чемпионата».

Андрей Рублёв

Шестая ракетка мира

Рейтинг на 10 июня 2024 года – 6.

Результаты за июнь-август-2024:

Галле – первый круг

Уимблдон – первый круг

Бостад – второй круг

Умаг – 1/2 финала

Вашингтон – 1/4 финала

Монреаль – финал (4)

Цинциннати – 1/4 финала (1).

Победы/поражения – 10/7

Топ-5 – 1 (Синнер)

Топ-10 – 0

Топ-20 – 0

Топ-30 – 0

Топ-40 – 1 (Этчеверри)

Топ-50 – 4 (Марожан, Арнальди, Чжан Чжичжэнь, Накашима).

Зачёт «Лучший теннисист года»

По итогам всех четырёх теннисных кварталов «Чемпионат» также выведет лучшего игрока года. Подсчёт ведётся следующим образом. За первое место в любом из кварталов теннисист получает 10 баллов, за второе — девять, и так далее. За 10-е место — один балл. Все баллы за кварталы суммируются и выявляется лидер. При равенстве очков используем рейтинг 52 недель ATP. Положение в зачёте «Лучший теннисист года» после третьего квартала получилось интересным. Андрей Рублёв за счёт побед в двух кварталах подряд обогнал Даниила Медведева на один балл и вырвался в единоличные лидеры. Всё решится в заключительном квартале!