Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Касаткина, Эрика Андреева, Рублёв: онлайн-трансляция US Open — 2024, результаты, сетки, где смотреть, расклады

Эрика бьётся на US Open — 2024 с олимпийской чемпионкой! Также играет Рублёв. LIVE!
Даниил Сальников
US Open — 2024. LIVE!
Комментарии
На последнем в сезоне «Шлеме» в среду начинается второй круг. На кортах появятся и четыре россиянина. Подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию четвёртого игрового дня на заключительном в сезоне турнире «Большого шлема» – US Open. В среду, 28 августа, начнётся второй круг. Будет сыграно 32 матча – по 16 у мужчин и женщин в нижних половинах сеток. Также стартует и парный турнир. Среди прочих на корты выйдут и россияне – Андрей Рублёв (шестой номер посева), Дарья Касаткина (12), Екатерина Александрова (29) и Эрика Андреева, которая сыграет с олимпийской чемпионкой из Китая Чжэн Циньвэнь (7). Также проведут матчи несколько представителей топ-4 посева – Новак Джокович (2), Александр Зверев (4), Арина Соболенко (2) и Кори Гауфф (3).

US Open – 2024. Мужчины. Сетка
US Open – 2024. Женщины. Сетка
US Open (ж). 2-й круг
28 августа 2024, среда. 19:30 МСК
Чжэн Циньвэнь
7
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Не начался
1 2 3
         
         
Эрика Андреева
75
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева
US Open (ж). 2-й круг
28 августа 2024, среда. 20:00 МСК
Екатерина Александрова
31
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
1 2 3
         
         
Ива Йович
389
США
Ива Йович
И. Йович
US Open (м). 2-й круг
28 августа 2024, среда. 19:30 МСК
Брэндон Накашима
50
США
Брэндон Накашима
Б. Накашима
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Артур Казо
91
Франция
Артур Казо
А. Казо
US Open (ж). 2-й круг
28 августа 2024, среда. 21:30 МСК
Лючия Бронцетти
76
Италия
Лючия Бронцетти
Л. Бронцетти
Не начался
1 2 3
         
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
US Open (ж). 2-й круг
28 августа 2024, среда. 23:30 МСК
Питон Стирнс
47
США
Питон Стирнс
П. Стирнс
Не начался
1 2 3
         
         
Дарья Касаткина
13
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
US Open (м). 2-й круг
29 августа 2024, четверг. 03:30 МСК
Ласло Джере
109
Сербия
Ласло Джере
Л. Джере
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Расписание среды
Live Даниил Сальников

Лидер российского тенниса Даниил Медведев одержал хоть и непростую победу в 4 сетах, однако концовка матча вселила в его поклонников сдержанный оптимизм. Подробности читайте в нашем обзоре.

Материалы по теме
Медведев дожал неудобного серба на US Open! Даниил завершил матч разгромом
Медведев дожал неудобного серба на US Open! Даниил завершил матч разгромом
17:16 Даниил Сальников

Во вторник играли 11 россиян и сразу 8 из них пробились во второй круг. Все подробности вчерашнего игрового дня — в нашем лайве.

Материалы по теме
Котов проиграл на тай-брейке 5-го сета. А Самсонова и Медведев — во 2-м круге US Open.
Live
Котов проиграл на тай-брейке 5-го сета. А Самсонова и Медведев — во 2-м круге US Open.
17:09 Даниил Сальников

Расписание среды

В среду будет сыграно 32 матча — по 16 у мужчин и женщин. Среди этих поединков в четырёх принимают участие россияне. Вот как выглядит расписание важных матчей.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android