Эрика бьётся на US Open — 2024 с олимпийской чемпионкой! Также играет Рублёв. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию четвёртого игрового дня на заключительном в сезоне турнире «Большого шлема» – US Open. В среду, 28 августа, начнётся второй круг. Будет сыграно 32 матча – по 16 у мужчин и женщин в нижних половинах сеток. Также стартует и парный турнир. Среди прочих на корты выйдут и россияне – Андрей Рублёв (шестой номер посева), Дарья Касаткина (12), Екатерина Александрова (29) и Эрика Андреева, которая сыграет с олимпийской чемпионкой из Китая Чжэн Циньвэнь (7). Также проведут матчи несколько представителей топ-4 посева – Новак Джокович (2), Александр Зверев (4), Арина Соболенко (2) и Кори Гауфф (3).
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Лидер российского тенниса Даниил Медведев одержал хоть и непростую победу в 4 сетах, однако концовка матча вселила в его поклонников сдержанный оптимизм. Подробности читайте в нашем обзоре.
Во вторник играли 11 россиян и сразу 8 из них пробились во второй круг. Все подробности вчерашнего игрового дня — в нашем лайве.
Расписание среды
В среду будет сыграно 32 матча — по 16 у мужчин и женщин. Среди этих поединков в четырёх принимают участие россияне. Вот как выглядит расписание важных матчей.
- 28 августа 2024
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