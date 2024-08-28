На последнем в сезоне «Шлеме» в среду начинается второй круг. На кортах появятся и четыре россиянина. Подробности — в трансляции.

Эрика бьётся на US Open — 2024 с олимпийской чемпионкой! Также играет Рублёв. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию четвёртого игрового дня на заключительном в сезоне турнире «Большого шлема» – US Open. В среду, 28 августа, начнётся второй круг. Будет сыграно 32 матча – по 16 у мужчин и женщин в нижних половинах сеток. Также стартует и парный турнир. Среди прочих на корты выйдут и россияне – Андрей Рублёв (шестой номер посева), Дарья Касаткина (12), Екатерина Александрова (29) и Эрика Андреева, которая сыграет с олимпийской чемпионкой из Китая Чжэн Циньвэнь (7). Также проведут матчи несколько представителей топ-4 посева – Новак Джокович (2), Александр Зверев (4), Арина Соболенко (2) и Кори Гауфф (3).

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