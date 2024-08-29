Лучшая теннисистка России — Диана Шнайдер! Рейтинг «Чемпионата»: третий квартал 2024 года

В начале апреля мы запустили новый проект – рейтинг «Чемпионата», который вывел по итогам первого квартала 2024 года лучшую теннисистку России Екатерину Александрову и лучшего теннисиста России Даниила Медведева. В начале июня вышла вторая часть, и там победители полностью поменялись — ими стали Мирра Андреева и Андрей Рублёв. Накануне мы рассказали о победителе третьего квартала среди мужчин. Сейчас пора представить наш рейтинг среди женщин. Кто же в следующие месяцы 2024 года выступил лучше всех среди россиянок?

Как подсчитываются баллы?

Учитываются результаты теннисисток на всех турнирах за последний квартал. Мы решили чуть подкорректировать периоды в связи с тем, что теннисный год завершается в середине ноября, и тогда на четвёртый квартал пришлось бы всего полтора игровых месяца. А мы попытались их чуть выровнять, чтобы они получились относительно равноценными. Наш второй квартал завершился после «Ролан Гаррос», третий — сейчас, перед самым US Open (в конце августа). Таким образом, в каждом квартале будет по одному «Шлему» и несколько «Мастерсов». Сейчас мы подводим итоги выступлений теннисисток с 10 июня по 26 августа 2024 года, то есть за всю травяную серию, небольшую летнюю грунтовую и за летнюю хардовую до старта Открытого чемпионата США.

В расчёт берутся:

текущий рейтинг теннисистки;

насколько она сумела взлететь за это время в рейтинге WTA;

каких результатов смогла добиться на турнирах в зависимости от их статуса;

каких серьёзных соперниц ей удалось обыграть за этот период.

А теперь подробнее: в конце вас ждёт общая таблица, и вот что означают колонки.

Колонка 1. Рейтинг на конец периода

Теннисистки, оказавшиеся в топ-10 рейтинга WTA, получают 10 баллов, в топ-20 – девять баллов, и так далее, за место в топ-100 – один балл.

Места в рейтинге WTA Баллы 1-10 10 11-20 9 21-30 8 31-40 7 41-50 6 51-60 5 61-70 4 71-80 3 81-90 2 91-100 1

Колонка 2. Рейтинговый бонус

Если за этот период теннисистка смогла взлететь в рейтинге на несколько десятков мест, то за каждую новую десятку она получит дополнительный бонусный балл. Если заметной прибавки за три месяца не было или даже наблюдалось падение результатов, то этот бонус не начисляется.

Колонка 3. Титулы + финалы

За участие в финале турнира низшей категории WTA-250 теннисистка получает один балл, за титул – два балла. С каждой последующей категорией ценность раундов удваивается. И наконец за четвёртый круг на ТБШ теннисистка получит один балл, за четвертьфинал – два, за полуфинал – четыре, за финал – восемь, а за титул – 16. Обращаем ваше внимание, что в таблице есть строка, касающаяся турниров WTA-125K, поскольку на них периодически выступают топовые теннисистки. Подробности – в таблице.

Т Ф бронза 1/2 1/4 (третья в группе на Ит) Четвёртый круг (четвёртая в группе на Ит) 125 1 250 2 1 500 4 2 1 1000+ОИ 8 4 3 2 1 ТБШ+Ит 16 8 4 2 1

Колонки 4-9. Ценность победы над соперницами

За победу над теннисистками, входящим в топ-50, участница нашего рейтинга получает один балл, за победу над теннисистками из топ-40 – два балла, и так далее. Победа над теннисисткой из топ-10 оценивается в пять баллов, а над теннисисткой из топ-5 – в шесть баллов. Подробности в таблице.

Место соперницы в рейтинге WTA Баллы 1-5 6 6-10 5 11-20 4 21-30 3 31-40 2 41-50 1

Колонка 10. Сумма

По сумме заработанных баллов теннисистки сортируются в таблице. Причём если у кого-то из них суммы получаются равными, то выше располагается та из них, которая выше в последнем рейтинге WTA.

рейтинг р. бонус Т+ф топ-5 топ-10 топ-20 топ-30 топ-40 топ-50 сумма 1 Шнайдер 9 3 8 6 0 8 3 2 5 44 2 Калинская 9 1 3 6 5 8 0 4 0 36 3 Касаткина 9 0 4 0 5 4 6 4 0 32 4 М. Андреева 8 0 3 6 0 4 0 0 1 22 5 Самсонова 9 0 4 0 0 4 0 2 2 21 6 Павлюченкова 8 0 1 0 5 0 3 0 0 17 7 Александрова 7 0 1 0 0 4 0 2 0 14 8 Потапова 7 0 0 0 0 0 3 0 0 10 9 В. Кудерметова 6 0 0 0 0 4 0 0 0 10 10 Аванесян 5 2 1 0 0 0 0 0 1 9 11 Э. Андреева 3 2 0 0 0 4 0 0 0 9 12 Блинкова 2 0 0 0 0 4 0 0 0 6

10-е место. Элина Аванесян – 9 баллов

21-летняя Элина Аванесян, объявившая об уходе под армянский флаг, формально осуществила этот шаг лишь в начале августа, поэтому все результаты, показанные до этого момента, пошли ей в зачёт нашего рейтинга. Набранных баллов ей впритык хватило, чтобы занять 10-е место и не пустить на него по дополнительным показателям Эрику Андрееву.

Элина Аванесян

58-я ракетка мира*

Рейтинг на 10 июня 2024 года – 78.

Результаты за июнь-август-2024:

Бирмингем – первый круг

Истбурн – первый круг

Уимблдон – второй круг

Будапешт – 1/4 финала

Яссы – финал (1).

Победы/поражения – 3/4

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 0

Топ-30 – 0

Топ-40 – 0

Топ-50 – 1 (Калинина).

* — на момент смены спортивного гражданства (Россия – Армения)

Элина Аванесян Фото: «Чемпионат»

9-е место. Вероника Кудерметова – 10 баллов

У Вероники Кудерметовой в третьем квартале был заметный спад в результатах. Лишь победа над представительницей топ-20 Людмилой Самсоновой помогла ей попасть на девятое место нашего рейтинга.

Вероника Кудерметова

46-я ракетка мира

Рейтинг на 10 июня 2024 года – 34.

Результаты за июнь-август-2024:

Хертогенбосх – второй круг

Берлин – второй круг

Бад-Хомбург – второй круг

Уимблдон – первый круг

Монтеррей – первый круг.

Победы/поражения – 3/5

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 1 (Самсонова)

Топ-30 – 0

Топ-40 – 0

Топ-50 – 0.

Вероника Кудерметова Фото: «Чемпионат»

8-е место. Анастасия Потапова – 10 баллов

Анастасия Потапова за это время на крупных турнирах проигрывала практически на старте, на мелких доходила до полуфиналов. Никаких бонусов она за это не получила и обошла Веронику Кудерметову лишь по лучшему месту в рейтинге WTA.

Анастасия Потапова

38-я ракетка мира

Рейтинг на 10 июня 2024 года – 36.

Результаты за июнь-август-2024:

Бирмингем – 1/2 финала

Истбурн – первый круг

Уимблдон – первый круг

Вашингтон – первый круг

Торонто – первый круг

Цинциннати – второй круг

Кливленд – 1/2 финала.

Победы/поражения – 7/7

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 0

Топ-30 – 1 (Крейчикова)

Топ-40 – 0

Топ-50 – 0.

Анастасия Потапова Фото: «Чемпионат»

7-е место. Екатерина Александрова – 14 баллов

У нашей победительницы первого квартала Екатерины Александровой второй и третий отрезки получились довольно неудачными. Лишь в концовке она добралась до полуфинала Монтеррея и получила бонусный балл. Ещё пара побед над теннисистками топ-40 помогла Екатерине финишировать седьмой в нашем рейтинге за третий квартал.

Екатерина Александрова

31-я ракетка мира

Рейтинг на 10 июня 2024 года – 16.

Результаты за июнь-август-2024:

Хертогенбосх – 1/2 финала

Берлин – второй круг

Бад-Хомбург – второй круг

Олимпиада – первый круг

Цинциннати – первый круг

Монтеррей – 1/2 финала (1).

Победы/поражения – 7/6

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 1 (Хаддад-Майя)

Топ-30 – 0

Топ-40 – 1 (Юань Юэ)

Топ-50 – 0.

Екатерина Александрова Фото: «Чемпионат»

6-е место. Анастасия Павлюченкова – 17 баллов

Лучшим результатом в третьем квартале у Анастасии Павлюченковый стал четвертьфинал «тысячника» в Цинциннати. А две победы над теннисистками топ-30 позволили ей финишировать в нашем рейтинге шестой.

Анастасия Павлюченкова

27-я ракетка мира

Рейтинг на 10 июня 2024 года – 26.

Результаты за июнь-август-2024:

Истбурн – первый круг

Уимблдон – второй круг

Вашингтон – второй круг

Торонто – первый круг

Цинциннати – 1/4 финала (1).

Победы/поражения – 5/5

Топ-5 – 0

Топ-10 – 1 (Чжэн Циньвэнь)

Топ-20 – 0

Топ-30 – 1 (Хаддад-Майя)

Топ-40 – 0

Топ-50 – 0.

Анастасия Павлюченкова Фото: «Чемпионат»

5-е место. Людмила Самсонова – 21 балл

Людмила Самсонова здорово начала травяную серию, выиграв титул в Хертогенбосхе. Правда, после этого результаты у россиянки пошли на спад, однако в концовке третьего квартала Людмила на двух подряд «тысячниках» в Торонто и Цинциннати дошла до 1/4 финала и получила ещё пару бонусных баллов. Самой высокорейтинговой теннисисткой, которую обыграла за этот период Самсонова, стала россиянка Екатерина Александрова.

Людмила Самсонова

16-я ракетка мира

Рейтинг на 10 июня 2024 года – 15.

Результаты за июнь-август-2024:

Хертогенбосх – титул (2)

Берлин – первый круг

Бад-Хомбург – второй круг

Уимблдон – третий круг

Вашингтон – второй круг

Торонто – 1/4 финала (1)

Цинциннати – 1/4 финала (1).

Победы/поражения – 13/6

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 1 (Александрова)

Топ-30 – 0

Топ-40 – 1 (Мертенс)

Топ-50 – 2 (Синьюй Ван, Линетт).

Людмила Самсонова Фото: «Чемпионат»

4-е место. Мирра Андреева – 22 балла

17-летняя Мирра Андреева после победы во втором квартале нашего рейтинга провалила травяную серию турниров. Уверенность в себе ей помогли вернуть первый профессиональный титул на мелком турнире в Яссах, а также серебро Олимпиады в парном разряде, который, увы, в нашем рейтинге не учитывается. Тем не менее Мирра заработала бонусный балл за четвертьфинал на «тысячнике» в Цинциннати, а также сумела справиться с теннисисткой топ-5 Ясмин Паолини. В итоге Андреева финишировала в нашем рейтинге на весьма высоком четвёртом месте.

Мирра Андреева

23-я ракетка мира

Рейтинг на 10 июня 2024 года – 23.

Результаты за июнь-август-2024:

Бад-Хомбург – первый круг

Уимблдон – первый круг

Яссы – титул (2)

Олимпиада – первый круг

Цинциннати – 1/4 финала (1).

Победы/поражения – 8/4

Топ-5 – 1 (Паолини)

Топ-10 – 0

Топ-20 – 1 (Наварро)

Топ-30 – 0

Топ-40 – 0

Топ-50 – 1 (Плишкова).

Мирра Андреева Фото: «Чемпионат»

3-е место. Дарья Касаткина – 32 балла

27-летняя россиянка Дарья Касаткина сумела за отчётный период взять титул в Истбурне, а также победить шесть теннисисток из топ-40. Наиболее высокорейтинговой среди них оказалась итальянка Ясмин Паолини.

Дарья Касаткина

13-я ракетка мира

Рейтинг на 10 июня 2024 года – 14.

Результаты за июнь-август-2024:

Берлин – второй круг

Истбурн – титул (4)

Уимблдон – третий круг

Вашингтон – второй круг

Торонто – второй круг

Цинциннати – второй круг.

Победы/поражения – 9/5

Топ-5 – 0

Топ-10 – 1 (Паолини)

Топ-20 – 1 (Костюк)

Топ-30 – 2 (Фернандес, Александрова)

Топ-40 – 2 (Синьюй Ван, Юань Юэ)

Топ-50 – 0.

Дарья Касаткина Фото: «Чемпионат»

2-е место. Анна Калинская – 36 баллов

25-летняя Анна Калинская, как и в первом квартале, сумела финишировать в нашем рейтинге второй. В её активе четвёртый круг Уимблдона, финал Берлина, а также целая серия побед над топовыми теннисистками — такими как Арина Соболенко, Маркета Вондроушова, Виктория Азаренко и Людмила Самсонова.

Анна Калинская

15-я ракетка мира

Рейтинг на 10 июня 2024 года – 24.

Результаты за июнь-август-2024:

Берлин – финал (2)

Уимблдон – четвёртый круг (1)

Торонто – третий круг

Цинциннати – второй круг.

Победы/поражения – 10/4

Топ-5 – 1 (Соболенко)

Топ-10 – 1 (Вондроушова)

Топ-20 – 2 (Азаренко, Самсонова)

Топ-30 – 0

Топ-40 – 2 (Боузкова, Синякова)

Топ-50 – 0.

Анна Калинская Фото: «Чемпионат»

👑 1-е место. Диана Шнайдер – 44 балла

20-летняя россиянка Диана Шнайдер провела феноменальный отрезок в своей карьере. Она играла практически без пауз, провела за это время восемь турниров, меняя при этом покрытия с травы на грунт, а затем и на хард. При этом Диана выиграла два титула, дошла до полуфинала «тысячника» в Торонто, а также одержала 21 победу, из которых 10 над теннисистками топ-50 во главе с действующей чемпионкой US Open Кори Гауфф. В итоге Шнайдер с большим отрывом по набранным баллам стала лучшей теннисисткой России третьего квартала 2024 года по версии «Чемпионата».

Диана Шнайдер

18-я ракетка мира

Рейтинг на 10 июня 2024 года – 48.

Результаты за июнь-август-2024:

Хертогенбосх – первый круг

Бирмингем – 1/4 финала

Бад-Хомбург – титул (4)

Уимблдон – третий круг

Будапешт – титул (2)

Олимпиада – второй круг

Торонто – 1/2 финала (2)

Цинциннати – третий круг.

Победы/поражения – 21/6

Топ-5 – 1 (Гауфф)

Топ-10 – 0

Топ-20 – 2 (Наварро, Самсонова)

Топ-30 – 1 (Ястремская)

Топ-40 – 1 (Боузкова)

Топ-50 – 5 (Векич, Плишкова, Стивенс, Коччаретто, Френх).

Диана Шнайдер Фото: «Чемпионат»

Зачёт «Лучшая теннисистка года»

По итогам всех четырёх теннисных кварталов «Чемпионат» также выведет лучшего игрока года. Подсчёт ведётся следующим образом. За первое место в любом из кварталов теннисистка получает 10 баллов, за второе — девять, и так далее. За 10-е место — один. Все баллы за кварталы суммируются, и выявляется лидер. При равенстве очков используем рейтинг 52 недель WTA. Положение в зачёте «Лучшая теннисистка года» после третьего квартала получилось интересным. Самой стабильной за этот период остаётся Дарья Касаткина, не выигравшая пока ни одного квартала в нашем зачёте, на втором месте расположилась Мирра Андреева (победительница второго квартала), на третье поднялась Анна Калинская, а Екатерина Александрова (победительница первого квартала) откатилась уже на шестую позицию. По 18 баллов за три квартала набрали сразу три теннисистки — Людмила Самсонова, Диана Шнайдер и Александрова. Они выстроились друг за другом в соответствии с рейтингом WTA.