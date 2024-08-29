Ух какой камбэчище от Рублёва! Андрей отыгрался с 0:2 по сетам и вышел в 3-й круг US Open

В среду, 28 августа, на Открытом чемпионате США в Нью-Йорке стартовали матчи второго круга. Как у мужчин, так и у женщин в борьбу вступили участники, попавшие в нижние половины своих сеток. В женском турнире свой поединок провела и 20-летняя российская теннисистка Эрика Андреева, занимающая 75-е место в рейтинге WTA. Её соперницей была седьмая ракетка мира Чжэн Циньвэнь из Китая.

Девушки впервые играли друг с другом. Отметим, что в первом круге соревнований Андреева-старшая справилась с представительницей Поднебесной Юань Юэ со счётом 6:3, 7:6 (9:7). А вот старт US Open для Циньвэнь оказался не самым гладким. В первом круге китаянка встретилась с обладательницей уайлд-кард Амандой Анисимовой. Больше двух часов сражались теннисистки, и победа в трёх партиях всё же осталась за Чжэн — 4:6, 6:4, 6:2.

Стартовый сет дебютного очного противостояния Андреевой и Циньэвэнь прошёл в очень равной борьбе. В первой половине партии теннисистки обменивались брейками, причём дважды вперёд вырывалась именно отечественная спортсменка. Однако ей всё время не удавалось развить свой успех и оторваться от противницы больше чем на два гейма. Но со счёта 4:4 теннисистки стали уверенно брать свои подачи и добрались до тай-брейка. На нём Эрика включилась, стала агрессивно принимать и дожала олимпийскую чемпионку Парижа в одиночном разряде — 7:6 (7:3) за 55 минут. Статистика сета: по ударам навылет равенство — 11:11, а невынужденных ошибок чуть больше было у Андреевой — 12:9.

Эрика Андреева Фото: Jamie Squire/Getty Images

Во втором сете Циньвэнь наконец-то включилась в игру. Китаянка наладила первую подачу и настреляла семь эйсов в этой партии! У Андреевой стало много брака, а её противница добавила в агрессии на приёме и сделала два брейка. В результате Чжэн взяла сет со счётом 6:1. Его продолжительность составила 39 минут.

Чжэн Циньвэнь Фото: Jamie Squire/Getty Images

Перед началом решающей партии девушки получили 10-минутную паузу из-за жары. Стартовый гейм третьего сета на подаче россиянки получился очень упорным. Седьмая ракетка мира лишь с седьмого брейк-пойнта смогла продавить соперницу и добиться брейка — 1:0. Далее девушки брали свои подачи. А при счёте 5:2 Циньвэнь оформила брейк под ноль и вышла подавать на матч. Это у финалистки Australian Open 2024 года получилось сделать уверенно. 6:7 (3:7), 6:1, 6:2 — именно с таким счётом Чжэн одержала волевую победу над Эрикой Андреевой за 2 часа 30 минут. Добавим, что суммарно в этом противостоянии представительница Китая наколотила 20 (!) эйсов. Она уверенно контролировала ход встречи, мощно атаковала и довела встречу до победы. Статистика: Чжэн впереди по ударам навылет — 36:21, а невынужденных ошибок больше у Андреевой — 31:23. В третьем круге Циньвэнь сыграет с Юле Нимайер.

Свой путь в Нью-Йорке продолжала и 31-я ракетка мира Екатерина Александрова. Во втором круге американского ТБШ она сражалась с Ивой Йович из Сербии.

Девушки впервые играли друг с другом, что и неудивительно. Йович 16 лет, и здесь она дебютировала не только на «Шлемах», но и на турнирах уровнем выше ITF, получив WC и обыграв в первом круге Магду Линетт (6:4, 6:3). Александрова, в свою очередь, прошла на старте хардового мэйджора Викторию Томову из Болгарии со счётом 6:7 (4:7), 6:0, 7:5.

В дебюте очной битвы девушек молодая Ива и не думала тушеваться. Она сразу захватила инициативу, повела 3:0, пока Екатерина много ошибалась. Затем россиянка вроде бы наладила игру и даже смогла сравнять счёт — 3:3. Однако в восьмом гейме Александрова позволила противнице сделать брейк — 3:5. Но юная американка не смогла подать на сет. Россиянка добилась обратного брейка — 4:5. И всё же в 10-м гейме чуть лучше сыграла представительница США. В концовке партии Йович выполнила блестящий удар слева по линии, закрыв сет со счётом 6:4 за 41 минуту. Статистика: 12 — 17 по ударам навылет и ошибкам у Екатерины, 6 — 5 — у Ивы.

Но в следующем сете у 17-летней хозяйки кортов игра не пошла совсем. Она стала допускать много ошибок. Александрова при этом не слишком была довольна уровнем своей игры. Екатерина высказывала свои претензии папе и тренеру. И всё же брейка, сделанного в середине партии, ей хватило для победы — 6:4. Добавим, что по ходу сета Ива вызывала на корт медика.

Решающая партия в этом поединке получилась очень нервной и драматичной. Во 2-м гейме третьего сета на подаче россиянки было 6 брейк-пойнтов у Йович, но наша девушка всё отыграла — 1:1. В середине партии девушки устроили парад брейков, победительницей из которого вышла именно Александрова — 5:3. Но при счёте 5:4 в третьем сете 31-я ракетка мира не подала на матч, упустив при этом 3 матчбола. 17-летняя Ива вцепилась мёртвой хваткой в эту встречу и добилась обратного брейка — 5:5. И всё же в 11-м гейме Екатерина ещё раз отлично сыграла на приёме — 6:5. В итоге Александрова только с 7-й попытки добилась волевой победы над американкой Ивой Йович — 4:6, 6:4, 7:5 за 3 часа 2 минуты и дальше сразится с Ариной Соболенко.

За путёвку в третий круг нью-йоркского «Шлема» боролся и вторая ракетка России Андрей Рублёв. Его оппонентом был француз Артур Риндеркнеш, занимающий 56-е место в рейтинге ATP. Напомним, на старте турнира олимпийский чемпион Токио в миксте оказался сильнее бразильца Тьяго Уайлда. Артур, в свою очередь, одолел Кристофера Юбэнкса.

Рублёв вёл у Риндеркнеша по личным встречам со счётом 2-0. Андрей выиграл в прошлом году в третьем круге US Open (3:6, 6:3, 6:1, 7:5), а чуть меньше месяца назад победил в третьем круге Вашингтона (7:6 (7:4), 6:4).

В стартовом сете новой очной битвы россиянин действовал откровенно слабо. Он допускал много ошибок. Риндеркнеш играл достаточно стабильно и при этом остро. В начале матча наш соотечественник спасся с двух брейк-пойнтов — 1:0, однако в третьем гейме Артур с четвёртой попытки додавил россиянина и сделал брейк — 1:2. В шестом гейме шестая ракетка мира впервые добрался до брейк-пойнтов, но не реализовал два — 2:4, а в восьмом гейме с четвёртой попытки олимпийский чемпион Токио в миксте всё-таки сделал обратный брейк — 4:4. Правда в концовке партии представитель «трехцветных» оказался сильнее Андрея, забрав её со счётом 6:4.

Второй сет получился очень неровным и «качельным». Он мог закончиться в пользу любого теннисиста. Счёт 3:1 в пользу Рублёва превратился в 3:4. Сразу после этого Андрей сделал обратный брейк, затем взял свою подачу с брейк-пойнта и заработал два сетбола на приёме. При этом наш соотечественник не смог реализовать их — и снова проиграл свой гейм, что и стало решающим моментом партии. Затем Риндеркнеш спокойно подал на сет — 7:5.

Артур Риндеркнеш Фото: Matthew Stockman/Getty Images

А затем в этом противостоянии всё стало переворачиваться на 360 градусов. В первом гейме третьего сета россиянин отыграл три брейк-пойнта, но после этого всё начало складываться по сценарию Андрея. Он отдал лишь один гейм в этой партии — 6:1. В концовке сета явно складывалось ощущение, что устал Артур на этой жаре и его противник намного свежее его.

В четвёртой партии олимпийский чемпион Токио в миксте сразу оформил два брейка — 4:0. Дальше борьбы уже фактически не было. Только в самой концовке ситуация стала чуть-чуть нервной, когда француз заработал двойной брейк-пойнт во время подачи Рублёва на сет (впрочем, ещё одна подача в запасе была в любом случае). Но вторая ракетка России вовремя собрался, а впоследствии закрыл партию со счётом 6:2.

Андрей Рублёв Фото: Matthew Stockman/Getty Images

В решающей партии Риндеркнеш немного включился, Было видно, что Артур сэкономил силы на пятый сет. Однако хватило 56-й ракетки лишь на несколько геймов. После счёта 2:2 Андрей выиграл сразу 4 (!) гейма подряд, добившись итоговой победы со счётом 4:6, 5:7, 6:1, 6:2, 6:2 за 4 часа 9 минут. Героический камбэк нашего спортсмена! Россиянин лишь во второй раз в карьере ушёл с 0:2 по сетам на ТБШ. Далее Рублёв сразится с чехом Иржи Легечкой.

Открытый чемпионат США закончится 8 сентября. За всеми событиями турнира «Большого шлема» в Нью-Йорке следите на «Чемпионате».