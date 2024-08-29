Александрова вырвала победу у американки с 7-го матчбола и сразится с Соболенко на US Open

В ночь с 28 на 29 августа на US Open в Нью-Йорке завершились первые матчи второго круга в мужском и в женском одиночных разрядах. В нижние половины сеток попало не так много россиян, поэтому третий игровой день оказался менее насыщенным на интересные события с участием наших соотечественников. Тем не менее посмотреть было на что, как всегда бывает на мэйджорах.

Первая ракетка России Дарья Касаткина, посеянная на турнире под 12-м номером, играла с 47-й ракеткой мира американкой Питон Стирнс. Обеим теннисисткам хватило двух сетов в матчах первого круга: Касаткина прошла румынку Жаклин Кристиан (6:2, 6:4), а Стирнс — украинку Лесю Цуренко (6:1, 7:5).

В личных встречах преимущество было у россиянки: 3-1. В сезоне-2024 теннисистки по разу обменялись победами: на Australian Open в трёх сетах победила Дарья, а на «Ролан Гаррос» сильнее оказалась американка, которой хватило двух партий.

В отчётном матче Стирнс сразу же захватила инициативу. Она повела 3:0 с брейком, причём Касаткина в этих трёх геймах выиграла лишь одно очко. Отыграться россиянка не смогла — на это не было даже намёков. Более того, в шестом гейме Дарья ещё раз позволила сопернице сделать брейк, после чего та подала на сет — 6:1 за 25 минут.

Вторая партия получилась куда более упорной. Касаткина могла повести 2:0, но во втором гейме не реализовала брейк-пойнт. После этого Дарья трижды оказывалась в положении догоняющей — и трижды отыгрывала брейк. Стирнс при 6:5 не смогла подать на матч. Однако на тай-брейке американка добилась своего — 6:1, 7:6 (7:3) за 1 час 23 минуты. Касаткина за весь матч допустила восемь двойных ошибок, а на 12 виннерсов у неё пришлось 25 невынужденных.

Двукратная чемпионка Australian Open Арина Соболенко (2) без особых трудностей проследовала в третий круг. В первом сете матча с итальянкой Лючией Бронцетти, 76-й ракеткой мира, ей оказалось достаточно единственного брейк-пойнта, который она использовала в шестом гейме. Тот гейм белоруска выиграла с 40:15 на подаче соперницы и в итоге забрала партию со счётом 6:3.

Во втором сете Арина смяла Бронцетти, отдав ей лишь один гейм. Соболенко трижды брала чужую подачу и, реализовав первый же матчбол на приёме в седьмом гейме, проследовала в 1/16 финала — 6:3, 6:1 за 1 час 1 минуту. В третьем круге US Open Арина сыграет с Екатериной Александровой (29).

Александрова провела неожиданно сложный матч против Ивы Йович. Американка, занимающая 389-е место в рейтинге WTA, выиграла первый сет со счётом 6:4, однако во второй партии россиянка взяла реванш — с тем же счётом. В третьем сете Екатерина вела 5:3, при 5:4 не подала на матч, упустив три матчбола, а вот в 12-м гейме дожала соперницу, реализовав четвёртый матчбол на приёме (седьмой с учётом предыдущих), оформив волевую победу — 4:6, 6:4, 7:5 за 3 часа 2 минуты.

О том, как в третий круг вышли Александрова и Андрей Рублёв, читайте в отдельном материале:

В мужской сетке свой матч провёл 24-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович (2). Лёгкой прогулки, несмотря на комфортный итоговый счёт, у серба не получилось — он сражался с соотечественником Ласло Джере, не входящим в топ-100 рейтинга ATP. Джере 11 раз подал навылет, а у Джоковича не шла подача: всего 47% попадания первой и восемь двойных ошибок. Но Ласло это не спасло.

В первом сете игроки без брейков дошли до 5:4 в пользу Джоковича, упустив семь брейк-пойнтов на двоих. А в 10-м гейме Новак под ноль отработал на приёме — 6:4 за 1 час. Во второй партии Джере вёл 4:2, 40:15, но тут Джокович снова включился — и забрал четыре гейма подряд. В 10-м гейме он использовал первый же сетбол на приёме — 6:4 за 1 час 4 минуты.

Ну а в третьем сете Ласло не взял ни одного очка в первых двух геймах и снялся из-за травмы — 6:4, 6:4, 2:0 (отказ) в пользу Джоковича за 2 часа 12 минут. Так Новак выиграл 90-й матч в карьере на US Open. Он единственный теннисист в истории, одержавший не менее 90 побед на каждом из мэйджоров. В третьем круге серб сыграет с австралийцем русского происхождения Алексеем Попыриным (28).

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