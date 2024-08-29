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US Open — 2024, с кем сыграет Даниил Медведев во втором круге, кто такой Фабиан Марожан, какой в рейтинге, кого побеждал

Медведев сразится на US Open с обидчиком Алькараса. Кто такой опасный венгр Марожан?
Кирилл Плышевский
Даниил Медведев
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24-летний теннисист с Даниилом ещё не встречался.

Первая ракетка России Даниил Медведев продолжает свой путь на US Open — 2024. Отечественный спортсмен пробился во второй круг в Нью-Йорке, где его уже поджидает непростой оппонент. Даниилу предстоит побороться за выход в следующую стадию с Фабианом Марожаном, занимающим 51-е место в рейтинге ATP.

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Начало теннисного пути

Венгр начал заниматься теннисом в возрасте пяти лет в местном теннисном клубе в Будапеште. Маленький Фабиан регулярно посещал его со своим отцом, который на любительском уровне занимался этим видом спорта. Однажды Марожан-младший попросил папу разрешения выйти на корт. Спустя почти 20 лет будущий профессиональный игрок поделился своими воспоминаниями с детства.

«Мне было пять лет, и я всё время ходил на тренировочные корты. Мой отец часто играл с кем-то, и я был там маленьким ребёнком. Я сказал папе, что больше не хочу собирать мячи, что хочу играть и попробовать свои силы. Отец ответил мне: «Хорошо, давай сделаем это. Давай попробуем поиграть в теннис». С тех пор он показывал мне все удары.

Он научил меня первым шагам, форхенду, бэкхенду, всему. Папе было 25 или 26 лет, когда он начал играть в теннис. Отец являлся всего лишь любителем. Он начал тренировать меня, когда я был маленьким. Ему действительно нравился этот вид спорта, он смотрел все матчи. Папа до сих пор смотрит их так же, как и мои. Он просто старался дать мне всё», — приводит слова Фабиана официальный сайт ATP.

Первые успехи Марожана

Кумир Марожана — Рафаэль Надаль. Любимое покрытие – грунт, а любимый удар — укороченный. Венгр не был суперуспешным юниором — ни разу не выступал на ТБШ, а в рейтинге максимум стоял 53-м.

Первые почти пять лет карьеры уроженец Будапешта играл исключительно «фьючерсы», а на уровень «челленджеров» перешёл только в 2021-м. В 2022 году Фабиан выиграл первый титул на турнирах этой категории. Произошло это в Баня-Луке (Босния и Герцеговина).

ФАБИАН МАРОЖАН

ФАБИАН МАРОЖАН

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ФАБИАНА МАРОЖАНА

Интересы и увлечения Фабиана

За пределами корта Марожан любит баскетбол, машины, фильмы из серии «Форсаж» и музыку — в основном поп и рэп. А любимый актёр этого спортсмена — Джейсон Стейтем.

Фабиан признаётся, что он без ума от шоколада и газировки. Любимой едой игрока является традиционное венгерское блюдо гуляш.

Целью спортсмена является завоевание титула на мэйджоре. А ещё Марожан обожает Мельбурн и играть на больших аренах. Любимый теннисный стадион венгра, как он отмечает сам, находится в Риме.

Знаковая победа над Алькарасом и дебютный четвертьфинал «Мастерса»

Именно в итальянской столице Фабиан впервые громко заявил о себе. В 2023 году, в Риме, уроженец Будапешта прошёл квалификацию и впервые выступил в основной сетке уровня ATP. До этого грунтового «Мастерса» у Марожана не было ни одной победы над игроками топ-100 (на счету венгра было всего два матча в основных сетках турниров ATP, в которых он потерпел два поражения). На тот момент 135-я ракетка мира в третьем круге итальянского «тысячника» сенсационно одолел самого Карлоса Алькараса со счётом 6:3, 7:6 (7:4). О своём успех Фабиан высказался тогда так.

«Трудно что-то прокомментировать. Я очень, очень рад. Представить себе такого не мог. Прошлой ночью это мне приснилось (смеётся), а теперь случилось на самом деле. Я очень, очень рад. Вчера меня спрашивали об этом матче. Я сказал, что постараюсь сделать нечто особенное, выиграть несколько геймов или сет, типа того. И вот я обыграл №1 в мире (Алькарас стал первой ракеткой мира со следующей недели. – Прим. «Чемпионата»). Он лучший в нашем спорте. Поэтому я очень рад», — сказал Марожан в интервью на корте.

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Правда уже в следующем раунде Фабиан уступил 15-му сеяному Борне Чоричу. Но венгр не отчаялся и продолжил усердно трудиться. И это дало свои плоды! В том же знаковом сезоне-2023 уроженец Будапешта впервые пробился в четвертьфинал «Мастерса», переиграв в Шанхае Каспера Рууда. Тогда Марожан ещё только ворвался в топ-100 рейтинга ATP, расположившись на 91-й строчке в мужской мировой табели о рангах.

«Я благодарен всем за поддержку. Было непросто успешно завершить этот матч. Мы играем на высшем уровне. Каспер — великолепный теннисист. Он один из лучших игроков на турнире, поэтому было непросто. Я просто очень рад быть здесь. Это один из моих лучших результатов за последние годы. Я только вошёл в топ-100 и очень рад играть на таком уровне», — заявил Марожан после противостояния с Руудом.

Яркие выступления на «тысячниках» в сезоне-2024

Фабиан продолжил успешные выступления на «тысячниках» и в 2024 году. 24-летний уроженец Будапешта великолепно провёл знаменитый весенний «Солнечный дубль». В Индиан-Уэллсе Марожан добрался до 1/8 финала, где проиграл Алькарасу, а в Майами на стадии 1/4 финала потерпел поражение от Александра Зверева. Уже к тому моменту венгр имел потрясающую статистику на «Мастерсах» — 12 побед и три поражения. Отметим, что за 2,5 года теннисист поднялся более чем на 400 позиций в рейтинге ATP!

После классной игры в США Фабиан немного подсдал позиции и с апреля лишь дважды выигрывал хотя бы две встречи на турнирах ATP — в Умаге (уступил Рублёву) и Цинциннати (пал под настиском Шелтона). Однако недооценивать Марожана Медведеву в преддверии дебютного очного противостояния ни в коем случае нельзя. Представитель Венгрии уже знает, как побеждать игроков первой десятки и творить настоящие сенсации.

Матч Даниила и Фабиана пройдёт сегодня, 29 августа. За всеми событиями US Open – 2024 следите на «Чемпионате».

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