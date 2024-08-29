Россиянин не сдавался до последнего — и был вознаграждён.

Что творит Рублёв на US Open! Видео шикарного розыгрыша с 37 ударами разлетается по Сети

Андрей Рублёв не может без драм. Иногда они приводят к поражениям, а иногда оборачиваются победами. Именно это и произошло в матче второго круга US Open, в котором соперником россиянина был французский теннисист Артур Риндеркнеш.

Рублёв проиграл первый сет, а во второй партии россиянин и его соперник подарили зрителям впечатляющий розыгрыш из 37 ударов. Андрей и Артур гоняли друг друга по корту, и в конце концов будущий победитель встречи, «выковыривая» мяч на задней линии, провёл удар, получившийся укороченным. Риндеркнеш не успел к мячу и без сил свалился на корт. Вот как это было:

Права на видео принадлежат ITF. Посмотреть видео можно в официальном YouTube-канале US Open.

За несколько часов видео собрало более 25 тысяч просмотров и продолжает набирать обороты. Розыгрыш вызвал восторженную реакцию в социальных сетях.

«Андрей Рублёв и Артур Риндеркнеш провели изнурительный розыгрыш на US Open из 37 ударов. Они гоняли мяч туда-сюда. Изнурительный теннис в жару. Жаль того, кто проиграл такое очко. Отличный теннис», — отметили журналисты из The Tennis Letter в соцсети X (ранее Twitter).

Болельщики также никак не могли пройти мимо такого видео. Один из них признался, что устал, просто наблюдая за розыгрышем. Другой подметил, что тот, кто кричит по ходу розыгрыша (в данном случае Риндеркнеш), всегда проигрывает (хотя на самом деле это не так). Третий пошутил, что Артур так и не смог подобрать звук, который заставил бы Андрея ошибиться.

Артур Риндеркнеш в матче с Андреем Рублёвым на US Open — 2024 Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Рублёв, который на тот момент вёл с брейком, за счёт этого очка отыграл брейк-пойнт. Но даже это не помогло россиянину забрать сет. Вторую партию он тоже проиграл. И лишь затем класс Андрея всё же сказался — 4:6, 5:7, 6:1, 6:2, 6:2 более чем за четыре часа.

В пятом сете Рублёву даже понадобился медицинский перерыв. По словам Андрея, у него будто бы оказался «ребёнок в животе», потому как он слишком много съел и выпил во время матча.

А после победы россиянин эмоционально отреагировал на успех, огласив арену мощным криком.

Андрей Рублёв празднует победу на US Open — 2024 Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Камбэк Рублёва оценили и в ATP. «Да, он может», — так прокомментировала событие пресс-служба организации в соцсети X.

Также стоит отметить, что Рублёв и Риндеркнеш стали соавторами рекорда. Этот матч стал 113-м пятисетовым в этом году на ТБШ и побил рекорд турниров «Большого шлема» в Открытую эру по количеству таких матчей в мужском одиночном разряде за календарный год. Ранее рекорд был установлен в 1992 году (112).

В третьем круге US Open Рублёв сыграет с чешским теннисистом Иржи Легечкой. Тот также не уложился в четыре часа в матче с американцем Митчеллом Крюгером, одержав, как и Рублёв, сверхволевую победу. Более того, в третьем сете Легечка уступал 0:3 с брейком, но всё равно победил — 6:7 (5:7), 0:6, 6:4, 6:4, 7:5.

Подарит ли Андрей ещё один яркий матч? Узнаем в пятницу, 30 августа.