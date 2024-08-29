За кем следить 29 августа на кортах Нью-Йорка.

8 топ-матчей четверга в теннисе: Мирра, Медведев и Шнайдер на US Open – 2024

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 18:00*: Маттео Арнальди (Италия, 30) – Роман Сафиуллин (Россия), US Open, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: побьёт ли Сафиуллин свой рекорд на US Open?

Роман Сафиуллин в прошлом году дебютировал на US Open и дошёл до второго круга. Сейчас 27-летний россиянин уже повторил то своё достижение, и теперь, чтобы установить рекорд, ему необходимо справиться с итальянцем Маттео Арнальди. Теннисисты уже ранее встречались друг с другом один раз — в Брисбене-2024 сильнее был Сафиуллин. Победитель нового матча далее пересечётся по сетке с кем-то из пары Джордан Томпсон — Хуберт Хуркач.

🎾 18:00*: Анна Бондарь (Венгрия) – Анна Калинская (Россия, 15), US Open, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: пробьёт ли Калинская барьер второго круга на US Open?

US Open — самый удачный для Анны Калинской «Шлем». Здесь она вышла во второй круг уже в пятый раз (2019, 2020, 2022-2024). Однако дальше ей пробиться пока не удавалось. Соперницей россиянки на пути к третьему кругу сейчас стала Анна Бондарь из Венгрии. Девушки ранее встречались один раз — в Бостаде-125К — в 2021 году сильнее была Бондарь. Победительница нового матча пересечётся дальше по сетке с кем-то из пары Беатрис Хаддад-Майя — Сара Соррибес-Тормо.

🎾 18:00*: Клара Таусон (Дания) – Диана Шнайдер (Россия, 18), US Open, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: куда продвинется Диана на дебютном US Open?

Диана Шнайдер успешно дебютировала на US Open и пробилась во второй круг. Теперь соперницей 20-летней россиянки будет датчанка Клара Таусон. Ранее теннисистки друг с другом не играли, а победительница далее сразится с кем-то из пары Кэролайн Доулхайд — Сара Эррани.

🎾 19:30*: Мирра Андреева (Россия, 21) – Эшлин Крюгер (США), US Open, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: побьёт ли россиянка свой рекорд на US Open?

Добравшись до второго круга, Мирра Андреева уже повторила свой рекорд на US Open. Теперь, чтобы улучшить своё достижение, 17-летняя россиянка должна справиться с американкой Эшлин Крюгер, которая на три года её старше. Девушки ранее друг с другом не играли, а победительница далее сразится с кем-то из пары Мари Боузкова — Людмила Самсонова.

🎾 19:30*: Мари Боузкова (Чехия) – Людмила Самсонова (Россия, 16), US Open, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: будет ли на US Open первое российское дерби?

Людмила Самсонова удачно стартовала на нынешнем US Open и теперь померяется силами с чешкой Мари Боузковой. Девушки ранее встречались трижды. Первый матч в финале квалификации «Ролан Гаррос» — 2019 остался за Самсоновой, а затем в квалификации Бирмингема-2019 и в Гвадалахаре-2022 сильнее была уже Боузкова. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Мирра Андреева — Эшлин Крюгер.

🎾 20:00*: Варвара Лепченко (США, Q) – Анастасия Потапова (Россия), US Open, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Потапова до четырёхкратной чемпионки ТБШ Наоми Осаки?

23-летняя Анастасия Потапова преподнесла сюрприз на старте US Open, выбив из сетки финалистку турнира 2021 года Лейлу Фернандес из Канады. Теперь во втором круге россиянке будет противостоять американка Варвара Лепченко, которая на 15 лет её старше. Ранее теннисистки друг с другом не пересекались, а победительница сразится с кем-то из пары Наоми Осака — Каролина Мухова.

🎾 21:30*: Элизабетта Коччаретто (Италия) – Анастасия Павлюченкова (Россия, 25), US Open, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Павлюченкова до первой ракетки мира Иги Свёнтек?

Анастасия Павлюченкова стартовала на нынешнем турнире с разгрома австралийки Тайлы Престон. Теперь соперницей 33-летней россиянки будет итальянка Элизабетта Коччаретто, с которой она ранее на корте не пересекалась. Победительница матча в третьем круге сразится с кем-то из пары Ига Свёнтек — Эна Сибахара.

🎾 2:00*: Фабиан Марожан (Венгрия) – Даниил Медведев (Россия, 5), US Open, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Медведев с незнакомым ему венгром?

Даниил Медведев успешно стартовал на US Open и продвинулся во второй круг. А там лидеру российского тенниса предстоит сразиться с венгром Фабианом Марожаном, с которым он ещё ни разу не играл. Победитель далее встретится с кем-то из пары Флавио Коболли — Зизу Бергс.