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Теннисные матчи четверга 29 августа 2024 на US Open: live-трансляции, расписание, история встреч, сетка, подробности

8 топ-матчей четверга в теннисе: Мирра, Медведев и Шнайдер на US Open – 2024
Даниил Сальников
Теннисные матчи четверга 29 августа
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За кем следить 29 августа на кортах Нью-Йорка.

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 18:00*: Маттео Арнальди (Италия, 30) – Роман Сафиуллин (Россия), US Open, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

US Open (м). 2-й круг
29 августа 2024, четверг. 18:00 МСК
Маттео Арнальди
30
Италия
Маттео Арнальди
М. Арнальди
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Роман Сафиуллин
57
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин

Интрига: побьёт ли Сафиуллин свой рекорд на US Open?

Роман Сафиуллин в прошлом году дебютировал на US Open и дошёл до второго круга. Сейчас 27-летний россиянин уже повторил то своё достижение, и теперь, чтобы установить рекорд, ему необходимо справиться с итальянцем Маттео Арнальди. Теннисисты уже ранее встречались друг с другом один раз — в Брисбене-2024 сильнее был Сафиуллин. Победитель нового матча далее пересечётся по сетке с кем-то из пары Джордан Томпсон — Хуберт Хуркач.

Роман попал в тройку лучших россиян по итогам третьего квартала:
Лучший теннисист России – Андрей Рублёв! Рейтинг «Чемпионата»: третий квартал 2024 года
Лучший теннисист России – Андрей Рублёв! Рейтинг «Чемпионата»: третий квартал 2024 года

🎾 18:00*: Анна Бондарь (Венгрия) – Анна Калинская (Россия, 15), US Open, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

US Open (ж). 2-й круг
29 августа 2024, четверг. 18:00 МСК
Анна Бондарь
84
Венгрия
Анна Бондарь
А. Бондарь
Не начался
1 2 3
         
         
Анна Калинская
15
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

Интрига: пробьёт ли Калинская барьер второго круга на US Open?

US Open — самый удачный для Анны Калинской «Шлем». Здесь она вышла во второй круг уже в пятый раз (2019, 2020, 2022-2024). Однако дальше ей пробиться пока не удавалось. Соперницей россиянки на пути к третьему кругу сейчас стала Анна Бондарь из Венгрии. Девушки ранее встречались один раз — в Бостаде-125К — в 2021 году сильнее была Бондарь. Победительница нового матча пересечётся дальше по сетке с кем-то из пары Беатрис Хаддад-Майя — Сара Соррибес-Тормо.

Перед американской серией Анна отдыхала на Сардинии:
Синнера и Калинскую разнесли из-за снятия с Олимпиады. За них вступилась чемпионка ТБШ
Синнера и Калинскую разнесли из-за снятия с Олимпиады. За них вступилась чемпионка ТБШ

🎾 18:00*: Клара Таусон (Дания) – Диана Шнайдер (Россия, 18), US Open, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

US Open (ж). 2-й круг
29 августа 2024, четверг. 18:00 МСК
Клара Таусон
67
Дания
Клара Таусон
К. Таусон
Не начался
1 2 3
         
         
Диана Шнайдер
18
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Интрига: куда продвинется Диана на дебютном US Open?

Диана Шнайдер успешно дебютировала на US Open и пробилась во второй круг. Теперь соперницей 20-летней россиянки будет датчанка Клара Таусон. Ранее теннисистки друг с другом не играли, а победительница далее сразится с кем-то из пары Кэролайн Доулхайд — Сара Эррани.

Россиянка проводит лучший сезон в карьере:
«Первая победа над топ-5 — особое достижение». Диана Шнайдер — об успехе в матче с Гауфф
«Первая победа над топ-5 — особое достижение». Диана Шнайдер — об успехе в матче с Гауфф

🎾 19:30*: Мирра Андреева (Россия, 21) – Эшлин Крюгер (США), US Open, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

US Open (ж). 2-й круг
29 августа 2024, четверг. 19:30 МСК
Мирра Андреева
23
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Эшлин Крюгер
59
США
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер

Интрига: побьёт ли россиянка свой рекорд на US Open?

Добравшись до второго круга, Мирра Андреева уже повторила свой рекорд на US Open. Теперь, чтобы улучшить своё достижение, 17-летняя россиянка должна справиться с американкой Эшлин Крюгер, которая на три года её старше. Девушки ранее друг с другом не играли, а победительница далее сразится с кем-то из пары Мари Боузкова — Людмила Самсонова.

Юная россиянка успешно стартовала на US Open:
14 брейков на двоих. Мирра Андреева дожала колумбийку и пробилась во второй круг US Open
14 брейков на двоих. Мирра Андреева дожала колумбийку и пробилась во второй круг US Open

🎾 19:30*: Мари Боузкова (Чехия) – Людмила Самсонова (Россия, 16), US Open, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

US Open (ж). 2-й круг
29 августа 2024, четверг. 19:30 МСК
Мари Боузкова
45
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова
Не начался
1 2 3
         
         
Людмила Самсонова
16
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Интрига: будет ли на US Open первое российское дерби?

Людмила Самсонова удачно стартовала на нынешнем US Open и теперь померяется силами с чешкой Мари Боузковой. Девушки ранее встречались трижды. Первый матч в финале квалификации «Ролан Гаррос» — 2019 остался за Самсоновой, а затем в квалификации Бирмингема-2019 и в Гвадалахаре-2022 сильнее была уже Боузкова. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Мирра Андреева — Эшлин Крюгер.

В этом году Людмила уже выиграла один трофей:
Самсонова завоевала пятый титул в карьере! В финале россиянка победила чемпионку US Open
Самсонова завоевала пятый титул в карьере! В финале россиянка победила чемпионку US Open

🎾 20:00*: Варвара Лепченко (США, Q) – Анастасия Потапова (Россия), US Open, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

US Open (ж). 2-й круг
29 августа 2024, четверг. 20:00 МСК
Варвара Лепченко
199
США
Варвара Лепченко
В. Лепченко
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Потапова
38
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова

Интрига: доберётся ли Потапова до четырёхкратной чемпионки ТБШ Наоми Осаки?

23-летняя Анастасия Потапова преподнесла сюрприз на старте US Open, выбив из сетки финалистку турнира 2021 года Лейлу Фернандес из Канады. Теперь во втором круге россиянке будет противостоять американка Варвара Лепченко, которая на 15 лет её старше. Ранее теннисистки друг с другом не пересекались, а победительница сразится с кем-то из пары Наоми Осака — Каролина Мухова.

Россиянка выбила из сетки сеяную соперницу:
Потапова победила финалистку US Open. Анастасия вышла во второй круг турнира
Потапова победила финалистку US Open. Анастасия вышла во второй круг турнира

🎾 21:30*: Элизабетта Коччаретто (Италия) – Анастасия Павлюченкова (Россия, 25), US Open, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

US Open (ж). 2-й круг
29 августа 2024, четверг. 21:30 МСК
Элизабетта Коччаретто
65
Италия
Элизабетта Коччаретто
Э. Коччаретто
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Павлюченкова
27
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

Интрига: доберётся ли Павлюченкова до первой ракетки мира Иги Свёнтек?

Анастасия Павлюченкова стартовала на нынешнем турнире с разгрома австралийки Тайлы Престон. Теперь соперницей 33-летней россиянки будет итальянка Элизабетта Коччаретто, с которой она ранее на корте не пересекалась. Победительница матча в третьем круге сразится с кем-то из пары Ига Свёнтек — Эна Сибахара.

Анастасия неплохо выступила на американской серии:
Павлюченкова последней из россиянок завершила борьбу в Цинциннати. Она уступила Бадосе
Павлюченкова последней из россиянок завершила борьбу в Цинциннати. Она уступила Бадосе

🎾 2:00*: Фабиан Марожан (Венгрия) – Даниил Медведев (Россия, 5), US Open, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

US Open (м). 2-й круг
30 августа 2024, пятница. 02:00 МСК
Фабиан Марожан
51
Венгрия
Фабиан Марожан
Ф. Марожан
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Интрига: справится ли Медведев с незнакомым ему венгром?

Даниил Медведев успешно стартовал на US Open и продвинулся во второй круг. А там лидеру российского тенниса предстоит сразиться с венгром Фабианом Марожаном, с которым он ещё ни разу не играл. Победитель далее встретится с кем-то из пары Флавио Коболли — Зизу Бергс.

Даниил набирает обороты в Нью-Йорке:
«Я смог вернуться на победный путь». Медведев — после старта на US Open
«Я смог вернуться на победный путь». Медведев — после старта на US Open
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