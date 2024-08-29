Хейтеры взбесились на US Open. Наши игроки поддержали француженку после жутких посланий

Социальные сети давно стали не только местом для общения, но и, к сожалению, площадкой, на которой можно безнаказанно выплеснуть свою злость и ненависть. Теннис не является исключением. Даже топовые игроки в случае неудачных результатов вынуждены выслушивать от болельщиков неприятные вещи. Особенно яростных комментариев они удостаиваются, когда излишне азартные любители спорта делают ставку на того или иного теннисиста, а тот проигрывает.

Нечто подобное произошло с победительницей Итогового чемпионата WTA 2022 года, бывшей четвёртой ракеткой мира Каролин Гарсией. Француженка, имевшая 28-й номер при посеве, пока не может вернуться на былой уровень и сейчас замыкает топ-30 мировой классификации. И всё равно она была фаворитом в матче первого круга с Ренатой Сарасуа, 92-й ракеткой мира. Однако не смогла взять ни партии — 6:1, 6:4 в пользу мексиканки.

Чего только ни писали Гарсии обозлённые фанаты! Доходило даже до угроз смертью. Это настолько допекло теннисистку, что она выступила с программным заявлением в своих соцсетях:

«Тебе стоит подумать над тем, чтобы убить себя. Клоун должен выступать в цирке. Надеюсь, твоя мама скоро умрёт».

Это только несколько сообщений, которые я получила в последнее время после проигрыша нескольких матчей. Их сотни. Они всё ещё причиняют боль, потому что, в конце концов, я просто обычная девушка, которая очень много работает и старается изо всех сил. В 30 лет у меня есть инструменты для защиты от этой ненависти. Но всё равно это ненормально.

Социальные сети этого не предотвращают, несмотря на то что искусственный интеллект находится на очень продвинутом уровне. Турниры сотрудничают с букмекерскими конторами, которые продолжают привлекать новых людей к нездоровым ставкам. Времена, когда бренды сигарет спонсировали спорт, давно прошли. Тем не менее здесь мы продвигаем букмекерские конторы, активно разрушающие жизни некоторых людей. Не поймите меня неправильно, я не говорю, что их следует запретить, поскольку люди вольны делать со своими деньгами всё, что захотят. Но, может быть, не следует их продвигать? Кроме того, если кто-то решит сказать мне это публично, у него могут возникнуть юридические проблемы. Так почему же в Сети мы вольны делать всё что угодно? Разве мы не должны пересмотреть анонимность в Сети?

Знаю, что те, кто пишет эти ужасные сообщения, не изменятся из-за этого. Но, может быть, вы в следующий раз, когда увидите пост спортсмена, певца или любого другого человека, потерпевшего неудачу или проигравшего, вспомните, что он или она тоже человек, который старается изо всех сил в жизни», — написала Каролин.

Каролин Гарсия на US Open — 2024 Фото: Luke Hales/Getty Images

В теннисном мире заступились за французскую спортсменку, поддержав её своими комментариями. Чемпионка US Open 2023 года Кори Гауфф сказала на встрече с журналистами: «У тебя может быть хороший день, а потом кто-то говорит тебе: о, иди убейся. И ты такая: ладно, спасибо».

Ранее Гауфф говорила, что такие вещи серьёзно бьют по психике: «Слышишь много неприятных вещей, говорят о твоей внешности, о внешности членов твоей семьи, обо всём прочем. Ты и так борешься с собственными психическими проблемами, а тут ещё и копают глубже — это очень тяжело».

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо выразился лаконично: «Люди говорят невероятные вещи. Это просто дико».

Чемпионка US Open 2019 года Бьянка Андрееску сказала, что старается не обращать внимания на негативные комментарии. «Стараюсь не читать комментарии. Негатив всегда будет, я узнала это на собственном опыте», — приводит её слова ABC News.

«Мы все поддерживаем тебя», — так обратилась к Гарсии россиянка Диана Шнайдер.

«Что не так с людьми? Просто невероятно, что мы должны каждый день проходить через это. Надеюсь, вы хорошо засыпаете, зная, что делаете больно людям, которые просто выкладываются на максимум и хотят достичь успеха больше, чем кто бы то ни было. Что за мир… Этому надо положить конец», — поделилась своим мнением бывшая вторая ракетка мира Паула Бадоса.

Вероника Кудерметова призвала людей быть добрее. «Всем русскоговорящим диванным критикам для прочтения. И это лишь малая часть того, какие комментарии получают теннисисты. Конечно, с трудом верится, что такие люди могут измениться. Но хотя бы можно постараться контролировать свои слова. Ведь на то вы и люди, а не животные, потому что у вас есть разум. Не думаю, что у тех, кто пишет такие комментарии, всё хорошо в жизни. Неудивительно. Бумеранг возвращается. Люди, будьте добрее. И весь мир к вам потянется», — написала она.

А американская теннисистка Джессика Пегула сообщила, что угрозы смертью уже стали для неё привычным делом. «Ага. Постоянные угрозы смертью и угрозы семье — это уже норма. Победил ты или проиграл», — написала она в соцсети X, комментируя пост Гарсии.

Российский теннисист Карен Хачанов также столкнулся с критикой в свой адрес, которая сподвигла его написать масштабный пост. В первом круге US Open Хачанов, 22-я ракетка мира, внезапно проиграл британцу Даниэлю Эвансу, располагающемуся в конце второй сотни. Казалось, Хачанову уже ничто не помешает, ведь в пятом сете он вёл 4:0, 40:15, но…

«Проснулся с ощущением, что меня избили битой. Старался этого не показывать, но через 5,5 часа в пятом сете у меня начались судороги по всему телу. Я не пытаюсь сказать, что проиграл из-за этого. Нет. Это не оправдание. У меня с соперником были одинаковые условия, и в конце матча была ментальная борьба.

Я чрезвычайно опустошён и огорчён, что в итоге мне не удалось одержать победу. Но хочу подчеркнуть, что после таких матчей и болезненных поражений психологически справиться крайне сложно. Профессиональный спорт часто ассоциируется с психологической силой, но мало кто скажет вам о выгорании, самокритике и чувстве отчаяния.

Пожалуйста, прошу вас быть уважительнее. Не пинайте человека, когда он лежит. Хоть я и упал, но точно не в нокауте! Я уверен, что смогу преодолеть это, работать дальше и вернуться на корт лучше, чем раньше. Буду благодарен за всю поддержку, которую получу. Давайте будем добры друг к другу. Меньше ненависти и больше любви, и мир станет лучше», — написал Карен в соцсетях после матча.

Хачанова также массово поддержали в комментариях. Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема» Борис Беккер написал: «Очень честные слова после обиднейшего поражения! Только игроки знают, каково это на следующее утро… Помни, что ты воин и вернёшься! Жизнь полна взлётов и падений, но выживают только самые сильные! Это называется уроками жизни...»

«Карен Джан, ты боец», — написала олимпийская чемпионка 2016 года в паре Елена Веснина.

«После любого матча надо гордиться собой. А особенно — после такого изнурительного. Не вешай нос и возвращайся сильнее. Мы всегда рядом», — так отреагировала пресс-служба ATP.

Карен Хачанов и Даниэль Эванс после матча на US Open — 2024 Фото: Jamie Squire/Getty Images

«Браво, Карен. Открытые и честные слова. Никогда не сдавайся!» — а это слова немецкого теннисиста Ян-Леннарда Штруффа.

«Я смотрел все пять с половиной часов! В любом случае это была потрясающая игра! И ты, и Эванс были на высоте. Уверен, этот опыт сделает тебя лучше и ты покажешь себя в следующих турнирах! Обнимаем тебя!» — написал известный режиссёр Сарик Андреасян.

Известный футболист Жерар Пике, который внешне немного похож на Хачанова, написал: «Карен, ты мужик!»

А чемпионка Уимблдона 1994 года Кончита Мартинес, которая тренирует Мирру Андрееву, оставила эмодзи с изображением сердечка.