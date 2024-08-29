Медведев не просто так назвал то интервью лучшим! 5 лет назад на корте US Open была феерия

Россиянин Даниил Медведев успешно стартовал на US Open – 2024, обыграв серба Душана Лайовича (6:3, 3:6, 6:3, 6:1) в матче первого круга.

На пресс-конференции Даниилу пришлось отвечать на много серьёзных вопросов. Не только о своей игре, но и победе Новака Джоковича на Олимпиаде или допинг-скандале с Янником Синнером.

И всё-таки во время выступления Медведева нашлось место веселью. Журналисты напомнили россиянину о пятой годовщине его знаменитой фразы «когда вы ляжете спать, хочу, чтобы вы знали: я выиграл благодаря вам!» в адрес американских болельщиков.

«Если честно, есть некоторые вещи в моей карьере, которыми я не горжусь, но то послематчевое интервью было лучшим (смеётся). Если люди захотят отпраздновать, нет проблем. Я бы хотел иметь хорошее чувство юмора на любом языке, но, наверное, даже не знаю почему, на английском получается более непринужденно. Может быть, так проще выразить себя. Но да, я говорю на трёх языках. Мне это нравится. Я точно хотел бы выучить больше, и у меня есть слух, чтобы говорить на других языках. Просто я немного ленивый, и у меня не так много свободного времени. Когда оно будет, я начну изучать новый язык, но пока из-за работы график немного загруженный. Так что, может быть, позже», — сказал Даниил.

Даниил Медведев на US Open – 2024 Фото: Mike Stobe/Getty Images

На самом деле, обращение Медведева к фанатам из США на US Open – 2019 вовсе не было дружелюбным, как может показаться не посвящённым в контекст людям. Однако оно стало мемом в теннисном сообществе из-за своей необычности в плане тонкого троллинга и завуалированного унижения враждебно настроенной толпы. Тот случай, когда эмоциональный срыв россиянина в каком-то смысле вошёл в историю. Вспоминаем, из-за чего и при каких обстоятельствах Даниил отметился эпатажным поведением в Нью-Йорке.

US Open – 2019 стал прорывным турниром для Даниила Медведева. 23-летний теннисист тогда дошёл до финала, уступив в пяти сетах Рафаэлю Надалю. При том что ранее Даниил на турнирах «Большого шлема» добирался максимум до четвёртого круга – это случилось в том же 2019-м на Australian Open. Результат решающего матча оказался разочаровывающим, но позитива было больше. Медведев окончательно подтвердил статус одного из лучших игроков на хардовом покрытии, и молодому спортсмену в целом было не так уж зазорно проигрывать битву за титул куда более опытному Надалю в пяти сетах.

Путь Медведева к финалу оказался не сверхсложным, но и слишком простым его не назовёшь. В стартовых раундах Даниил прошёл индийца Праджнеша Гуннесварана (6:4, 6:1, 6:2) и боливийца Уго Дельена (6:3, 7:5, 5:7, 6:3). Медведев без особых проблем дожимал соперников, но при этом нарывался на ненужные штрафы. В первом случае заплатил в казну ATP $ 7500 за нецензурную брань, во втором — $ 2500 за повреждение ракеток во время игры.

В третьем круге россиянину достался соперник куда именитее предыдущих – 37-летний испанский ветеран Фелисьяно Лопес. Медведев одолел Лопеса (7:6, 4:6, 7:6, 6:4) в четырёх сетах. Как видно, лёгкой прогулки для Даниила не получилось: в двух партиях победу удалось вырвать на тай-брейке, да и остальные были напряжёнными. Россиянину вновь не удавалось сохранять хладнокровие на корте.

Даниил Медведев спорит с судьёй на US Open – 2019 Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Уже в первом сете Медведев получил предупреждение за неспортивное поведение. Проиграв свою подачу при счёте 3:4, он вырвал полотенце из рук болбоя, а потом бросил ракетку в сторону судьи на вышке. После этого Даниил подошёл к арбитру Дамьену Дюмусуа и сказал: «Слезай с вышки. Эй-эй. Вы все странные. Вы все странные. Ты не должен сидеть на вышке». Это тот же судья, в адрес которого грек Стефанос Циципас ранее в матче первого круга выпалил: «Почему-то у вас ко мне что-то личное. Наверное, потому что вы француз, а вы все странные».

Кроме того, по ходу стартовой партии Медведев саркастически аплодировал зрителям, которые поддерживали его соперника. А при счёте 5:5 после проигранного розыгрыша показал трибунам средний палец. Судья не вынес ему за это официальное предупреждение. Он объяснил это тем, что увидел момент только на большом экране и в таком случае не имеет права наказывать. Но он устно предупредил россиянина.

Медведев вполне мог нарваться на дисквалификацию, однако официальные лица отнеслись к нему довольно снисходительно. Россиянин понял, что во второй раз не стоит гневить судьбу и заметно успокоился. Всё ограничилось штрафом в размере $ 9000 после матча, в котором он за 3 часа 22 минуты дожал Лопеса, изрядно замучившего его своими выходами к сетке и рваным темпом.

После рукопожатия Медведев сказал Лопесу: «Это было не против тебя». А потом продолжил своё общение с отрицательно настроенной к нему нью-йоркской публикой.

«Спасибо вам всем – ваша энергия принесла мне победу. Если бы не вы, я бы, наверное, проиграл. Потому что был очень уставшим, вчера у меня были судороги. Когда вы ляжете спать, хочу, чтобы вы знали: я выиграл благодаря вам! Думаю, что этой энергии мне хватит на следующие пять матчей. Чем больше вы так делаете, тем больше я буду для вас побеждать. Спасибо!» — сказал Медведев.

На бумаге слова Медведева выглядят как благодарность публике за тёплую поддержку, но в реальности всё было с точностью до наоборот. Он с помощью тончайшего сарказма и троллинга выразил зрителям своё пренебрежение ими. Таким артистизмом в спорте мало кто обладает. Видео с выступлением Даниила стало вирусным в Сети. Его помнят в США по сей день, как показала пресс-конференция россиянина после матча с Лайовичем.

В четвёртом круге US Open – 2019 Медведев обыграл немца Доминика Кёпфера (3:6, 6:3, 6:2, 7:6). Он вёл себя достаточно спокойно и никого не задирал, однако после матча снова потроллил публику Нью-Йорка. Сначала исполнил необычный танец, а потом сказал во время выступления на корте: «Вы болели против меня и придали мне столько сил для победы. Спасибо!»

Даниил Медведев танцует после победы в четвёртом круге US Open — 2019 Фото: Mike Stobe/Getty Images

На пресс-конференции в зале Медведев всё-таки признал, что в предыдущей игре с Лопесом вёл себя неправильно.

«В матче с Лопесом я повел себя как идиот, если честно. Делал то, чем не могу гордиться. Я работаю над тем, чтобы на корте быть лучше, потому что за пределами корта искренне считаю себя хорошим человеком. Сегодня во время матча я был полностью собран. После матча немного поиграл со зрителями. Но мы все знаем, как могут болеть в Нью-Йорке. Это, наверное, самые энергичные зрители в мире. На этой неделе я играл на больших кортах и хорошо это прочувствовал. Так что сегодня поиграл со зрителями. Надеюсь, им тоже понравилось. Мне это очень помогло победить, как я уже сказал», — заявил Медведев.

В четвертьфинале US Open – 2019 Медведев обыграл швейцарца Стэна Вавринку (7:6, 6:3, 3:6, 6:1), в полуфинале в трёх сетах разобрался с болгарином Григором Димитровым (7:6, 6:4, 6:3). Ну а далее был тот самый драматичный, но проигранный финал с Рафаэлем Надалем (5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6).

Медведев заряжался отрицательной энергией нью-йоркской публики в 2019 году, но постепенно наладил с ней отношения. Даниил старался её никак не провоцировать, американцы, в свою очередь, забыли прошлые обиды и поддерживали россиянина за качественную игру на корте. В 2020-м Медведев дошёл на US Open до полуфинала, а через год взял там свой первый мэйджор, одолев в финале шедшего за «Календарным шлемом» Новака Джоковича. В 2023-м Медведев снова добрался до решающего матча в Нью-Йорке, но на этот раз Джокович сумел взять реванш.

Последние сезоны обошлись без конфликтов Даниила с американскими зрителями. Наоборот, он заработал уважение местных болельщиков и очень комфортно чувствует себя на кортах US Open. Там он выиграл 29 матчей из 35 (83%) – лучший показатель среди всех ТБШ за карьеру. В этом году Медведев снова имеет вполне реальные шансы побороться за титул, а значительная часть публики в Нью-Йорке будет активно поддерживать его.