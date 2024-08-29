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Медведев, Мирра Андреева, Шнайдер, Калинская: онлайн-трансляция US Open 2024, результаты, сетки, где смотреть, расклады

Шнайдер рвётся в 3-й круг US Open — 2024! Также играют Мирра, Медведев, Калинская. LIVE!
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция US Open — 2024
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На последнем в сезоне «Шлеме» в четверг завершается второй круг. На кортах появятся и восемь россиян. Подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию четвёртого игрового дня на заключительном в сезоне турнире «Большого шлема» – US Open. В четверг, 29 августа, завершится второй круг. Будет сыграно 32 матча – по 16 у мужчин и женщин в верхних половинах сеток. Среди прочих на корты выйдут и россияне – Даниил Медведев (пятый номер посева), Роман Сафиуллин, Анна Калинская (15), Людмила Самсонова (16), Диана Шнайдер (18), Мирра Андреева (21), Анастасия Павлюченкова (25) и Анастасия Потапова. Также проведут матчи несколько представителей топ-4 посева – Ига Свёнтек (1), Елена Рыбакина (4), Янник Синнер (1) и Карлос Алькарас (3).

US Open – 2024. Мужчины. Сетка
US Open – 2024. Женщины. Сетка
US Open (м). 2-й круг
29 августа 2024, четверг. 18:05 МСК
Маттео Арнальди
30
Италия
Маттео Арнальди
М. Арнальди
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Роман Сафиуллин
57
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
US Open (ж). 2-й круг
29 августа 2024, четверг. 18:05 МСК
Анна Бондарь
84
Венгрия
Анна Бондарь
А. Бондарь
Не начался
1 2 3
         
         
Анна Калинская
15
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
US Open (ж). 2-й круг
29 августа 2024, четверг. 18:05 МСК
Клара Таусон
67
Дания
Клара Таусон
К. Таусон
Не начался
1 2 3
         
         
Диана Шнайдер
18
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
US Open (ж). 2-й круг
29 августа 2024, четверг. 19:30 МСК
Мирра Андреева
23
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Эшлин Крюгер
59
США
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер
US Open (ж). 2-й круг
29 августа 2024, четверг. 19:30 МСК
Мари Боузкова
45
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова
Не начался
1 2 3
         
         
Людмила Самсонова
16
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
US Open (ж). 2-й круг
29 августа 2024, четверг. 20:00 МСК
Варвара Лепченко
199
США
Варвара Лепченко
В. Лепченко
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Потапова
38
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
US Open (ж). 2-й круг
29 августа 2024, четверг. 21:30 МСК
Элизабетта Коччаретто
65
Италия
Элизабетта Коччаретто
Э. Коччаретто
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Павлюченкова
27
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
US Open (м). 2-й круг
30 августа 2024, пятница. 02:00 МСК
Фабиан Марожан
51
Венгрия
Фабиан Марожан
Ф. Марожан
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

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