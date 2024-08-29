Шнайдер рвётся в 3-й круг US Open — 2024! Также играют Мирра, Медведев, Калинская. LIVE!
Поделиться
На последнем в сезоне «Шлеме» в четверг завершается второй круг. На кортах появятся и восемь россиян. Подробности — в трансляции.
«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию четвёртого игрового дня на заключительном в сезоне турнире «Большого шлема» – US Open. В четверг, 29 августа, завершится второй круг. Будет сыграно 32 матча – по 16 у мужчин и женщин в верхних половинах сеток. Среди прочих на корты выйдут и россияне – Даниил Медведев (пятый номер посева), Роман Сафиуллин, Анна Калинская (15), Людмила Самсонова (16), Диана Шнайдер (18), Мирра Андреева (21), Анастасия Павлюченкова (25) и Анастасия Потапова. Также проведут матчи несколько представителей топ-4 посева – Ига Свёнтек (1), Елена Рыбакина (4), Янник Синнер (1) и Карлос Алькарас (3).
US Open (м). 2-й круг
29 августа 2024, четверг. 18:05 МСК
30
Маттео Арнальди
М. Арнальди
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
57
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
US Open (ж). 2-й круг
29 августа 2024, четверг. 18:05 МСК
84
Анна Бондарь
А. Бондарь
Не начался
|1
|2
|3
|
|
15
Анна Калинская
А. Калинская
US Open (ж). 2-й круг
29 августа 2024, четверг. 18:05 МСК
67
Клара Таусон
К. Таусон
Не начался
|1
|2
|3
|
|
18
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
US Open (ж). 2-й круг
29 августа 2024, четверг. 19:30 МСК
23
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
|1
|2
|3
|
|
59
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер
US Open (ж). 2-й круг
29 августа 2024, четверг. 19:30 МСК
45
Мари Боузкова
М. Боузкова
Не начался
|1
|2
|3
|
|
16
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
US Open (ж). 2-й круг
29 августа 2024, четверг. 20:00 МСК
199
Варвара Лепченко
В. Лепченко
Не начался
|1
|2
|3
|
|
38
Анастасия Потапова
А. Потапова
US Open (ж). 2-й круг
29 августа 2024, четверг. 21:30 МСК
65
Элизабетта Коччаретто
Э. Коччаретто
Не начался
|1
|2
|3
|
|
27
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
US Open (м). 2-й круг
30 августа 2024, пятница. 02:00 МСК
51
Фабиан Марожан
Ф. Марожан
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
5
Даниил Медведев
Д. Медведев
Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.
Комментарии
- 29 августа 2024
-
17:38
-
16:30
-
15:55
-
15:35
-
15:15
-
14:42
-
14:33
-
14:21
-
13:10
-
12:49
-
12:33
-
12:30
-
12:30
-
11:59
-
11:45
-
11:30
-
11:24
-
11:20
-
11:15
-
11:00
-
11:00
-
11:00
-
10:55
-
10:50
-
10:35
-
10:00
-
08:30
-
08:17
-
08:01
-
07:52
-
06:54
-
06:32
-
06:26
-
06:09
-
04:57