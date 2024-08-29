Шнайдер рвётся в 3-й круг US Open — 2024! Также играют Мирра, Медведев, Калинская. LIVE!

На последнем в сезоне «Шлеме» в четверг завершается второй круг. На кортах появятся и восемь россиян. Подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию четвёртого игрового дня на заключительном в сезоне турнире «Большого шлема» – US Open. В четверг, 29 августа, завершится второй круг. Будет сыграно 32 матча – по 16 у мужчин и женщин в верхних половинах сеток. Среди прочих на корты выйдут и россияне – Даниил Медведев (пятый номер посева), Роман Сафиуллин, Анна Калинская (15), Людмила Самсонова (16), Диана Шнайдер (18), Мирра Андреева (21), Анастасия Павлюченкова (25) и Анастасия Потапова. Также проведут матчи несколько представителей топ-4 посева – Ига Свёнтек (1), Елена Рыбакина (4), Янник Синнер (1) и Карлос Алькарас (3).

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