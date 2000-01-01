Соболенко встретилась со своей мини-копией. Фото
Арина Соболенко встретила на US Open свою маленькую копию! Юная фанатка нарядилась в точности так, как и её кумир. Ничего милее вы сегодня точно не увидите!
Идеальный косплей
Маленькая фанатка на славу постаралась, чтобы выглядеть как Арина. Своим видом девочка восхитила не только тысячи болельщиков, но и саму Соболенко.
Милейшая история
После матча с Лючией Бронцетти (6:3, 6:1) Соболенко подошла и пообщалась со своей маленькой копией. Арина даже выложила в соцсети их общее фото с подписью: «Она такая милашка. Разве она не очаровательна?»
Соболенко встретилась со своей мини-копией. Милейшая история с US Open
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