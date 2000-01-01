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Осака удивила своим нарядом на US Open. Фото
Осака удивила своим нарядом на US Open. Фото
Наоми Осака изрядно удивила теннисный мир на старте US Open. На матч с Еленой Остапенко теннисистка вышла в крайне необычном наряде, похожем на вечернее платье.
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Балетная пачка
Балетная пачка
На корте Наоми появилась в салатовой пачке с белым подъюбником, в укороченной белой курточке с огромным зелёным бантом на спине, а также с сумкой и наушниками, на которых также было множество бантиков.
Милое платье
Милое платье
Перед матчем Осака сменила образ, оставшись в салатовом платье с рюшами, воланами и большим белым бантом на спине. Кстати, на кроссовках теннисистки также красовались бантики.
Стиль Лолиты
Стиль Лолиты
Такой необычный наряд — коллаборация Nike и японского дизайнера Юн Ан. Модельер вдохновлялась японской культурой и стилем Лолиты, которому характерны многочисленные оборки, рюши, бантики и прочие элементы, увеличивающие миловидность девушек.
Необычный выбор
Необычный выбор
Обычно одежда этого стиля розовая, но Осака выбрала зелёный цвет, так как он ассоциируется у неё с миром и спокойствием.
Дополнительная сила
Дополнительная сила
«Чувствую, что возможность быть частью моих теннисных нарядов придаёт мне дополнительную силу. Особенно костюмов для US Open — мне кажется, что они чуть ярче остальных. Когда надевала сегодняшний, подумала: «Надеюсь, это не слишком», — пояснила Осака.
Чёрная пантера
Чёрная пантера
На вечерние сессии для Наоми разработали похожий чёрный костюм. Осака призналась, что чувствует себя в нём «чёрной пантерой».
«Надеюсь, это не слишком». Осака удивила своим нарядом на US Open
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