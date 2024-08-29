Ещё четыре россиянки пробились в третий круг US Open. А Мирра сошла с дистанции

В четверг, 29 августа, на Открытом чемпионате США проходили заключительные матчи второго круга в мужском и в женском одиночных разрядах. В мужской сетке свой поединок провёл 57-я ракетка мира Роман Сафиуллин, игравший с итальянцем Маттео Арнальди, 30-м сеяным. В первом круге Сафиуллин и Арнальди одержали уверенные победы. И Роман, и Маттео без потери сетов прошли американских обладателей уайлд-кард — Мэттью Форбса и Захари Свайду соответственно.

Впервые Сафиуллин и Арнальди пересеклись на корте в январе этого года. Тогда россиянин победил в четвертьфинале со счётом 7:6, 6:2. Сегодня Арнальди смог взять убедительный реванш. Сафиуллин неудачно начал матч, несмотря на 40:0 на подаче в первом гейме. Он часто ошибался, а Арнальди этим пользовался. В первом гейме Роману удалось уйти с брейк-пойнта, однако следующие пять геймов остались за итальянцем. А при 5:2 Маттео спокойно подал на сет — 6:2 за 30 минут.

Вторая партия получилась более равной. В первых геймах Сафиуллин пусть не без проблем, но держал подачу, а на приёме у него было два брейк-пойнта, но он упустил их. После 2:2 соперники обменялись брейками. Всё определил седьмой гейм, в котором итальянец взял чужую подачу, а потом удержал преимущество — 6:4 за 50 минут.

А вот третий сет во многом напомнил первый. За всю партию у теннисистов был лишь один брейк-пойнт на двоих. Реализовал его Арнальди — ещё в первом гейме, в котором Сафиуллин, подавая, взял лишь очко. После этого итальянец не имел больших трудностей и в 10-м гейме закончил матч — 6:2, 6:4, 6:4 за 2 часа 6 минут. Маттео оказался лучше Романа не только по виннерсам (32 против 27), но и по невынужденным ошибкам (22 против 34).

Чемпион Australian Open — 2024 первая ракетка мира Янник Синнер вышел на корт с 20-летним американцем Алексом Михельсеном. 49-й номер рейтинга ATP не смог оказать достойного сопротивления лидеру мужского тенниса — 6:4, 6:0, 6:2 в пользу Синнера всего за 1 час 41 минуту. В третьем круге Янник сыграет с австралийцем Кристофером О'Коннеллом.

В женском турнире Анна Калинская (15) играла с представительницей Венгрии Анной Бондарь, 84-й ракеткой мира. Это был их первый очный матч, и победительницей из противостояния вышла россиянка. Калинская без особых проблем забрала первый сет. Она играла точнее и чище соперницы и быстро повела 4:0, после чего сосредоточилась на удержании своей подачи. И добилась своей цели — 6:2 за 29 минут.

Вторую партию Калинская начала с брейка, однако в четвёртом гейме Бондарь восстановила статус-кво — 2:2. После 3:3 у обеих теннисисток были брейк-пойнты, однако оба гейма остались за подающей — 4:4. В концовке наша Анна дожала тёзку. Сделав ключевой брейк в девятом гейме, в 10-м Калинская под ноль подала на матч — 6:2, 6:4 за 48 минут. Бондарь за всю встречу семь раз подала навылет, но и двойных ошибок у неё было тоже семь. Меньше рисковавшая Калинская исполнила лишь один эйс, зато двойных у неё вообще не было. И по невынужденным ошибкам статистика лучше у россиянки (13 против 21).

В третьем круге Калинская сыграет с Беатрис Хаддад-Майей (Бразилия, 22).

20-летняя Диана Шнайдер (18) противостояла 67-му номеру рейтинга WTA Кларе Таусон — датчанка на год старше соперницы. Первый сет проходил в целом в равной борьбе, и чуть удачливее оказалась Шнайдер. Россиянка в третьем гейме с пятью «ровно» сделала брейк, и этого хватило ей, чтобы выиграть сет. У Таусон вплоть до последнего гейма не было брейк-пойнтов. В решающий момент Диана действовала точно и, отыграв единственный за всю партию брейк-пойнт, подала на сет — 6:4 за 45 минут.

Во второй партии Шнайдер не стала сбавлять в темпе и заслуженно победила. В третьем гейме Диана вышла на брейк-пойнт, реализовала его и больше не оглядывалась назад. Таусон больше не имела брейк-пойнтов, и в 10-м гейме россиянка закончила встречу с первого матчбола — 6:4, 6:4 за 1 час 27 минут.

В третьем круге Шнайдер, во второй раз подряд и во второй же раз в карьере пробившаяся в 1/16 финала ТБШ (после Уимблдона), сыграет с 37-летней итальянкой Сарой Эррани, бывшей пятой ракеткой мира.

17-летняя Мирра Андреева (21) сражалась с занимающей 59-ю строчку в мировой классификации американкой Эшлин Крюгер, которая на три года старше. Хорошая подача и уверенные действия в розыгрышах позволили Крюгер разгромить Андрееву в первом сете. Мирра ещё и ошибалась довольно много и из первых шести геймов выиграла всего только один. Американка дважды взяла её подачу с двух брейк-пойнтов, не упустив, таким образом, ни одного шанса. В седьмом гейме россиянка, уступая 1:5, попыталась вернуться в борьбу, вышла на брейк-пойнт, но не реализовала его, пропустив атаку, и Эшли использовала первый же сетбол — 6:1 всего за 21 минуту.

Во второй партии у Андреевой стало кое-что получаться — правда, лишь на приёме, а не на подаче. Первые четыре гейма закончились брейками, а затем обе теннисистки словно бы вернулись в первый сет, в котором американка доминировала. Эшли сделала ещё два брейка, при 5:2 не подала на матч, но вот при 5:4 проиграла лишь одно очко в гейме и зафиксировала победу — 6:1, 6:4 за 1 час 5 минут. Большое количество невынужденных ошибок (25 против 15) привело к тому, что Мирра второй год подряд остановилась во втором круге US Open.

«Увы, Андреева вылетела с US Open во втором круге. Но матч на матч не приходится. Мирра в стадии роста как теннисистка. Соперниц для неё сейчас очень много. То, что она вошла в третью десятку, не означает, что она должна побеждать и 50-ю ракетку мира. Для неё трудные соперники все, кто выше и ниже на несколько десятков позиций.

Если соперник бьющий, Мирре трудно, пока не хватает мощи. Но эти данные развиваются, Андреева прибавляет. С каждым шагом ей становится сложнее, к ней готовятся и серьёзно встречают. Но она пробьётся, у неё очень хороший боевой характер. Разнообразие и надёжность — главные преимущества Мирры. Пока от неё нельзя требовать. Надеяться и ожидать можно, но не требовать. Мирра идёт по восходящей, она состоится как игрок. Переживать не нужно», — так разобрал поражение Андреевой заслуженный тренер России Виктор Янчук в интервью «Чемпионату».

Мирра Андреева на US Open — 2024 Фото: Jamie Squire/Getty Images

Людмила Самсонова (16) вышла на корт с 45-й ракеткой мира Мари Боузковой. Два года назад Боузкова обыграла Самсонову на турнире в Гвадалахаре, одержав волевую победу со счётом 0:6, 7:5, 6:3. Сегодня россиянка также победила, уступая по ходу матча.

Самсонова превосходила соперницу в активности, но всё это сводилось на нет огромным количеством неточностей. В первом сете у Людмилы не было ни одного брейк-пойнта, а чешка дважды брала её подачу: в пятом гейме и в девятом, ставшем последним в партии, — 6:3 в пользу Мари за 43 минуты. Самсонова собрала аж 22 невынужденные ошибки против всего трёх у соперницы, и превосходство по виннерсам (11 против четырёх) послужило разве что слабым утешением.

Во второй партии Самсонова сама загнала себя в тяжёлое положение и сама же из него выпуталась. Боузкова вела 4:1, 40:15 с преимуществом в один брейк, но даже этого не хватило ей. Людмила, сцепив зубы, отыграла этот двойной брейк-пойнт, потом, уступая 3:5, не дала Мари подать на матч и за счёт этого смогла перевести сет в тай-брейк. Там уже преимущество россиянки было неоспоримым — 7:6 (7:1) за 1 час 14 минут. В этой партии на 27 виннерсов у Людмилы пришлись 20 невынужденных ошибок (у соперницы — девять против девяти).

В решающей партии Самсонова заставила болельщиков понервничать. Боузкова в пятом гейме взяла её подачу, но тут же провалила свой гейм — 3:3. Следом россиянка и свой гейм взяла под ноль, а в восьмом гейме вцепилась на приёме — и с третьего брейк-пойнта вышла вперёд. При 5:3 Людмила подавала на матч и, выиграв долгий обмен на матчболе, оформила волевую победу — 3:6, 7:6 (7:1), 6:3 за 2 часа 51 минуту.

В третьем круге Самсонова сыграет с Крюгер, выбившей Мирру Андрееву.

Анастасия Потапова, занимающая 38-е место в мировом рейтинге, играла с 38-летней Варварой Лепченко из США, располагающейся в конце второй сотни. Лепченко, попавшая в основную сетку через квалификацию, первый круг прошла на снятии Бренды Фрухвиртовой в начале первого сета — 2:1 (отказ). Потапова же в тяжёлом сражении одолела финалистку US Open 2021 года Лейлу Фернандес (23) — 2:6, 6:4, 7:5. Однако это не помешало Анастасии одержать вторую победу на турнире.

Первые два гейма выдались весьма и весьма напряжёнными — достаточно сказать, что обе теннисистки упустили по три брейк-пойнта. В шестом гейме Потапова ещё раз забрала чужую подачу, подтвердить перевес не смогла, однако в восьмом гейме сделала третий брейк — 5:3. Подавая на сет, россиянка ушла с брейк-пойнта и использовала первый сетбол — 6:3 за 46 минут.

Во второй партии Потапова собранно действовала на подаче, несмотря на низкий процент попадания первой (55%), и не подарила сопернице ни одного брейк-пойнта. В третьем гейме Анастасия дожала Варвару с четвёртого брейк-пойнта, а потом спокойно брала свои геймы и победила — 6:3, 6:4 за 1 час 29 минут.

В третьем круге Потапова сыграет либо с четырёхкратной чемпионкой ТБШ Наоми Осакой, либо с финалисткой «Ролан Гаррос» — 2023 Каролиной Муховой.

Кроме того, чемпионка Уимблдона 2022 года Елена Рыбакина, которая должна была играть с квалифаером Джессикой Понше, снялась перед матчем. Француженка без борьбы вышла в третий круг. Напомним, месяц назад представительница Казахстана из-за острого бронхита пропустила Олимпийские игры. US Open остаётся единственным мэйджором, где Елена никогда не выходила даже в четвёртый круг. В предыдущие три года она одержала всего четыре победы на турнире.

«К сожалению, мне пришлось сняться с матча из-за своих травм. Не так я хотела заканчивать последний «Шлем» в году, но надо прислушиваться к телу. Надеюсь, я смогу сильно провести концовку года. Спасибо всем болельщикам, которые меня поддерживают, и желаю удачи оставшимся игрокам», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

US Open закончится 8 сентября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».