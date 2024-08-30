Медведев пробрался в третий круг US Open! Очередную победу он отметил в стиле Роналду

На US Open в ночь на пятницу, 30 августа, завершились женские и мужские матчи второго круга. За продолжение борьбы в Нью-Йорке поборолись Анастасия Павлюченкова, Даниил Медведев, Наоми Осака и Карлос Алькарас.

Этой ночью свой матч второго круга должна была также провести четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина. Однако она снялась с турнира до выхода на корт.

«К сожалению, мне пришлось сняться с матча из-за своих травм. Не так я хотела заканчивать последний турнир «Большого шлема» в году, но надо прислушиваться к телу. Надеюсь, я смогу сильно провести концовку года», – сказала Елена на пресс-конференции.

Теперь её соперница – 143-я ракетка мира Джессика Понше – впервые в карьере выйдет в третий круг мэйджора. А Рыбакина в случае удачного выступления других теннисисток из топ-10 рискует опуститься в рейтинге.

Елена Рыбакина Фото: Robert Prange / Getty Images

Провести встречу второго круга смогла Анастасия Павлюченкова (27). Ей в оппонентки досталась Элизабетта Коччаретто (65). Девушки встретились впервые.

Анастасия бодро начала эту встречу: здорово подавала, с первых минут напрягала соперницу и завершала розыгрыши в свою пользу в несколько ударов. Россиянка вышла вперёд – 4:1. Затем, при счёте 5:3, она стала подавать на сет, но наошибалась и после этого проиграла пять геймов подряд. Партия осталась за итальянкой (7:5).

Повторять те же ошибки в двух следующих сетах Павлюченкова не стала. Вторую партию она забрала легко, со счётом 6:1, пускай и пришлось ей в затяжном третьем гейме на своей подаче проявить терпение и побороться. В решающем сете Анастасия сразу вышла вперёд, затем своими же ошибками позволила Коччаретто сделать обратный брейк, но после этого игровое преимущество итальянке она уже не отдала.

Павлюченковой понадобилось 2 часа 29 минут, чтобы одолеть Коччаретто со счётом 5:7, 6:1, 6:2. За матч Анастасия набрала 52 невынужденные ошибки, отличившись при этом 44 виннерсами. В третьем круге US Open россиянка встретится с первой ракеткой мира Игой Свёнтек.

В женской сетке этой ночью затесался один интересный матч – за выход в третий круг сразились Наоми Осака (88) и Каролина Мухова (52). Теннисистки встретились в третий раз, до этого счёт в их противостоянии был равным (1-1), а прошлый их поединок прошёл аж в 2021 году.

Встреча японки и чешки в Нью-Йорке завершилась в двух сетах. Девушки долго держали хороший уровень игры, но первой дрогнула Осака на своей подаче в седьмом гейме. А затем и в девятом. Мухова забрала этот сет со счётом 6:3. Справедливо будет отметить, что Каролина сама выхватила победу в партии, не выжидая ошибок от соперницы. Чешка рвала темп, классно входила в корт на приёме и не давала Наоми шансов на камбэк.

Во втором сете Осака прибавила и сохранила все свои подачи. Исход партии решился на тай-брейке. Агрессивной игрой Наоми добилась преимущества по счёту – 4:2 – но после смены сторон допустила двойную, затем дважды неудачно приняла и подпустила Мухову к матчболам. Каролина со второй попытки и за 1 час 34 минуты забрала эту встречу (6:3, 7:6 (7:5)).

В третьем круге чешка встретится с Анастасией Потаповой.

Этой ночью матч второго круга также провёл Даниил Медведев (5). Он впервые в карьере встретился с венгром Фабианом Марожаном (51).

Первый сет в этой встрече прошёл на не самом лучшем уровне со стороны обоих теннисистов. И Медведев, и Марожан часто ошибались. Особенно нестабильно они действовали в начале партии, когда обменялись брейками. После этого оба пристрелялись и стали играть острее. Фабиан пробовал гонять россиянина по корту, но тот многое догонял. Даниил же старался нагружать бэкхенд соперника, с которого венгр не раз ошибался. Не выдержал Марожан напряжения при счёте 3:5 на своей подаче. Пара его неточностей при игре слева – и Медведев забрал сет.

Во второй партии россиянин прибавил и на подаче, и на приёме. Марожану он не подарил ни одного брейк-пойнта и сам забрал два его гейма. Медведев также стал допускать меньше неточностей: если в первом сете Даниил набрал девять невынужденных ошибок, то во втором сократил их число до трёх.

Даниил Медведев — Фабиан Марожан Фото: Matthew Stockman / Getty Images

При этом игру Медведева в этой встрече всё равно нельзя назвать чистой и на 100% убедительной. На старте третьего сета Марожан включился, стал завязывать затяжные розыгрыши, впутывать в них россиянина, а затем переигрывать его укороченными или чуть более мощными ударами. Благодаря таким комбинациям Фабиан сделал ранний брейк – пускай затем и упустил три гейма подряд – но после этого забрал ещё одну подачу Медведева и сравнял счёт.

Исход сета решился на тай-брейке, где Даниил, вынуждая соперника ошибаться в длительных розыгрышах, уверенно вышел вперёд со счётом 6:2. Четыре матчбола заработал россиянин, три из которых он упустил. После того как Марожан плотной и уверенной игрой под заднюю довёл счёт до 5:6, трибуны взорвались. Правда, сразу же Медведев на своей подаче реализовал четвёртый матчбол и отметил победу в стиле Криштиану Роналду и его празднования Calma, calma.

Даниил Медведев Фото: Кадр из трансляции

Россиянину понадобились 2 часа 4 минуты, чтобы одержать победу над Марожаном (6:3, 6:2, 7:6 (7:5)). После этого он поделился послевкусием от встречи.

«Что касается матча, то я чувствовал себя так, будто попал в итальянский ресторан. Еда великолепная. Послевкусие великолепное. Но голова… весь матч я думал: «Постарайся сосредоточиться, постарайся сосредоточиться», – сказал Даниил.

В третьем круге Медведев встретится с итальянцем Флавио Коболли.

Конец этого игрового дня подарил большую сенсацию: третья ракетка мира Карлос Алькарас сошёл с дистанции. Во втором круге чемпион US Open встретился с 74-м номером мирового рейтинга Ботиком ван де Зандсхулпом.

Ничего не смог Алькарас противопоставить в этой встрече сопернику. Ботик был сдержан, спокоен и уверен в своих действиях. Он стабильно подавал и гонял испанца по корту. Первый сет он и вовсе забрал со счётом 6:1. В третьем сете казалось, что Карлос возвращается в игру и находит уязвимые места соперника, но, увы, все попытки совершить камбэк оказались тщетными. Ван де Зандсхулп за 2 часа 19 минут и со счётом 6:1, 7:5, 6:4 завершил этот невероятный матч в свою пользу.

Алькарас потеряет 670 очков за прошлогодний полуфинал. В рейтинге его по итогам Открытого чемпионата США могут сместить Новак Джокович и Даниил Медведев.

US Open продлится до 7 сентября. За всеми событиями из Нью-Йорка следите на «Чемпионате».