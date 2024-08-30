Побеждал Надаля и Медведева. На US Open Рублёву предстоит сразиться с очень опасным чехом

Вторая ракетка России Андрей Рублёв продолжает свой путь на US Open — 2024. Олимпийский чемпион Токио в миксте пробился в третий круг в Нью-Йорке, где его уже поджидает непростой противник. Андрею предстоит побороться за выход в следующую стадию с Иржи Легечкой, занимающим 38-е место в рейтинге ATP.

Как Легечка стал профессиональным теннисистом

Иржи родился в спортивной семье в городе Млада-Болеслав. Отец Иржи был профессиональным пловцом, а мать Романа профессионально занималась лёгкой атлетикой. Легечка считает, что он унаследовал эмпатию от матери, а трудолюбие — от отца, который постоянно утверждал, что лучший способ заработать что-либо достигается только упорным трудом.

Когда Легечке было три года, он наблюдал, как бабушка обучает его старшую сестру Веронику теннису. Юный чех также хотел попробовать держать ракетку. Однако теннис не стал для Иржи серьёзным делом до тех пор, пока в возрасте 15 лет он не переехал в Простеёв и не начал представлять Чехию на различных соревнованиях.

«Я начал всё больше понимать, что хотел бы заниматься теннисом на профессиональном уровне. Мне очень понравилось, как выглядели все игроки, которые выходили на большие арены. Наверное, это был тот момент, когда я посмотрел на себя со стороны и сказал: «Да, я действительно хочу стать профессиональным теннисистом и действительно хочу прожить такую жизнь»», — приводит слова спортсмена официальный сайт ATP.

Прорывной сезон-2022 и дальнейшие успехи

Легечка играл в юниорском туре ITF до 2019 года и даже входил в топ-10. Его лучшим результатом на юниорских турнирах «Большого шлема» стали четвертьфиналы в 2019 году на Открытом чемпионате Австралии и Открытом чемпионате США. Но впервые громко заявить о себе у уроженца города Млада-Болеслав получилось в Роттердаме в сезоне-2022. На престижном нидерландском «пятисотнике» теннисист, вышедший из квалификации, добрался до полуфинала, по ходу турнира одолев крепких Дениса Шаповалова и Лоренцо Музетти. В битве за выход в решающий матч соревнований Легечка уступил первому сеяному Стефаносу Циципасу. В результате по ходу 2022 года Иржи впервые вошёл в топ-100 лучших игроков мира, а в концовке сезона и вовсе добрался до финала Next Gen ATP Finals, где проиграл Брэндону Накашиме из США.

Представитель Чехии и не думал сбавлять обороты в дальнейшем. На Australian Open — 2023 теннисист одержал свою дебютную победу в основных сетках ТБШ, обыграв на старте мельбурнского мэйджора сеяного Борну Чорича в трёх партиях. В 1/8 финала 21-летний чех преподнёс ещё одну сенсацию, неожиданно закрыв Феликса Оже-Альяссима. А в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии 2023 года на пути у Легечки снова возник Стефанос Циципас, которому Иржи опять проиграл. По итогам «Шлема» Иржи поднялся на 32 места в рейтинге, заняв 39-ю строчку в мужской мировой табели о рангах. Не зря спортсмен считает, что именно Australian Open наряду с US Open являются его любимыми турнирами. Этот теннисист предпочитает именно хард.

А ещё чех обожает играть в видеоигры и ходить в горы! Его любимой едой является рыба, а в школе маленькому Иржи нравились уроки географии. Кумиром в мире тенниса в детстве у Легечки был легендарный Роджер Федерер. И ведь не просто так коронным ударом 22-летнего уроженца города Млада-Болеслав является форхенд!

Дебютный выход в финал турнира ATP и первый титул

Во многом благодаря ему уже в 2023 году Иржи пробился в дебютный финал турнира в ATP. Случилось это в Уинстон-Сейлеме. Правда, первый блин оказался комом! В титульной встрече Легечка уступил аргентинцу Себастьяну Баэсу. Но до дебютного трофея в карьере представителю Чехии, как оказалось, оставалось ждать недолго. В начале января 2024 года Иржи стал победителем хардового турнира ATP-250 в Аделаиде, переиграв в финале британца Джека Дрэйпера. Теннисист не мог не поделиться своими эмоциями после знакового успеха.

«Этот титул много значит для меня. После тяжёлого поражения в финале Уинстон-Сейлема в прошлом году, где я действительно плохо сыграл, я хотел завоевать первый трофей. Это была одна из моих целей — выиграть титул в 2024 году, и я счастлив сделать это реальностью в первую неделю сезона. Я очень взволнован в преддверии будущих событий», — цитирует Легечку официальный сайт ATP.

Затем Иржи ударно провёл несколько «Мастерсов». Так, на хардовом «тысячнике» в Индиан-Уэллсе игрок пробился в четвертьфинал, где потерпел поражение от чемпиона Australian Open — 2024. Примечательно, что на супертурнире в США Легечка впервые в карьере справился с Андреем Рублёвым, которому до этого трижды уступал в официальных встречах.

Грунтовый отрезок сезона-2024, травма и вторая победа над Медведевым в году

А вот на грунте в Мадриде-2024 представитель Чехии и вовсе сотворил настоящие чудеса. В 1/8 финала испанского «Мастерса» прошёл не кого-нибудь, а самого Рафаэля Надаля. После победы над 22-кратным триумфатором ТБШ 30-й сеяный турнира заявил, что у него была мечта сыграть с Королём грунта, но выигрывать у него — это одновременно и горько, и сладко.

«Это потрясающе. Для меня разделить площадку с таким легендарным игроком – это сбывшаяся мечта. Я всегда верил и хотел, чтобы это произошло. Это произошло сегодня. Я очень благодарен за то, что достиг такого важного момента. Но всего наилучшего Рафе. Как-то и горько, и сладко одержать такую ​​приятную победу на глазах у всех этих людей, которые за него болеют. Энергетика здесь была потрясающая, я словно попал в другую вселенную. Это было то, чего я никогда раньше в жизни не испытывал на теннисном корте», — сказал Легечка на пресс-конференции.

Четвертьфинал грунтового «тысячника» на удивление и вовсе вышел для Иржи лёгкой прогулкой. Его именитый оппонент, четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев, отказался от продолжения борьбы из-за проблем со здоровьем после поражения в стартовой партии со счётом 4:6.

А в полуфинале уже сам Легечка еле сдержал слёзы после того, как понял, что не сможет доиграть матч с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Причиной снятия спортсмена с этого противостояния оказалась травма поясницы.

Иржи Легечка Фото: Кадр из трансляции

Из-за неё 38-й ракетке мира пришлось пропустить три месяца. Однако возвращение Иржи на корт получилось весьма ярким. На «Мастерсе» в Цинциннати во второй раз в сезоне одолел того же Медведева. Свою победу чех прокомментировал так.

«Честно говоря, это удивительно — вернуться. Давно не играл на большой сцене, поэтому сегодня наслаждался каждым моментом. Победа над таким хорошим и талантливым игроком, каким, безусловно, является Даниил — это просто бонус для меня», — приводит слова Легечки официальный сайт ATP.

А на нынешнем US Open Иржи удалось сотворить один из самых потрясающих камбэков. В поединке второго круга против хозяина кортов Митчелла Крюгера 38-й номер рейтинга ATP уступал сопернику со счётом 6:7 (5:7), 0:6, 0:3. Но чех каким-то невероятным образом перевернул ход этой битвы и добился победы над американцем в пяти сетах — 6:7 (5:7), 0:6, 6:4, 6:4, 7:5.

Следующим соперником Легечки будет вторая ракетка России Андрей Рублёв. Нашему соотечественнику ни в коем случае нельзя недооценивать 38-ю ракетку мира. Иржи уже обыгрывал москвича в этом году. Предстоящая битва в Нью-Йорке должна получиться очень зрелищной.

Матч Андрея и Иржи пройдёт в пятницу, 30 августа. За всеми событиями US Open – 2024 следите на «Чемпионате».