«Последнюю пару дней выглядела неважно». Что происходит с Еленой Рыбакиной в этом сезоне?

Кажется, в дверь четвёртой ракетки мира Елены Рыбакиной постучалась чёрная полоса. Представительница Казахстана проводит не лучший свой сезон и испытывает проблемы и на корте, и за его пределами. Что же случилось с чемпионкой Уимблдона-2022?

2024 год Рыбакина начала бодро: с отличного выступления на турнире серии WTA-500 в Брисбене и победы над Ариной Соболенко в финале (6:0, 6:3). Правда, на первом же «Большом шлеме» Елена завершила выступление во втором круге, хоть и в очень плотной борьбе. На том самом затяжном тай-брейке она уступила Анне Блинковой (4:6, 6:4, 6:7 (20:22)).

Елена Рыбакина Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Тогда Рыбакина призналась, что ещё во время предсезонной подготовки у неё возникли проблемы со здоровьем.

«Я хорошо начала сезон, чего не ожидала, потому что подготовка получилась короткой, и я болела прямо перед турниром в Брисбене. В Мельбурне был тяжёлый первый круг, и после того матча я испытывала некоторые проблемы. Не совсем удачно, но это теннис. Сезон только начался, впереди целый год, так что посмотрим, как всё сложится. Надеюсь, я смогу избежать травм и показывать тот теннис, на который способна», — приводит слова Рыбакиной TennisUpToDate.

Увы, травм избежать Елене не удалось.

Первая половина года выдалась у представительницы Казахстана продуктивной. На «пятисотниках» в Абу-Даби и Штутгарте она взяла титулы, а на «тысячниках» в Дохе и Майами добралась до финалов.

Между этими турнирами были ещё Дубай и Индиан-Уэллс – первые два турнира в сезоне, с которых снялась Рыбакина. Причиной тому стало заболевание ЖКТ. За этим последовал Рим – перед турниром, на котором Елене предстояло защищать титул, она отказалась от участия из-за болезни.

Здоровье ещё не раз подводило представительницу Казахстана в этом году: перед Берлином, Торонто и Олимпийскими играми. С Истбурна Рыбакина снялась из-за изменений в графике соревнований.

Очередной – восьмой в этом году – отказ от борьбы последовал от Елены на US Open. Рыбакина в первом круге одержала победу над квалифаером Дестани Айавой (6:1, 7:6 (7:1)), но перед матчем второго круга со 143-й ракеткой мира Джессикой Понше представительница Казахстана снялась с турнира. Елена объяснила это тревожащими её травмами. Они, вероятно, напрягали Елену ещё перед стартом Открытого чемпионата США. Но теннисистка всё же сыграла в Нью-Йорке.

Бывшая первая ракетка мира в паре Рене Стаббс попыталась понять, что же происходит с Рыбакиной.

«Не хочу спекулировать, но это крайне необычная ситуация. Восемь снятий в этом году, теперь неизвестная травма на US Open. Мне просто кажется, что здесь что-то происходит, это ненормальная ситуация. Я видела её в последнюю пару дней, выглядела она неважно. Много лет вижу её в туре, знаю, как она выглядит, когда счастлива, здорова и хорошо играет. Когда она хорошо играет, на этой поверхности она одна из лучших, если не лучший игрок в мире. Так что с ней происходит, мне кажется, что-то большее, чем мы себе представляем», — приводит слова Стаббс The Tennis Letter.

Елена Рыбакина Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Добавляет тревогу относительно Рыбакиной ситуация в её команде. За несколько дней до старта US Open теннисистка объявила о прекращении сотрудничества со Стефано Вуковым. Елена работала с тренером пять лет. Стефано помог ей войти в топ женского тура, стать третьей ракеткой мира и выиграть «Большой шлем». Однако пришло время расставаться. Что именно стало причиной – неизвестно. Но всё ведь происходит не просто так.

Рыбакина прекрасно играет, когда хорошо себя чувствует. Когда ничего не болит и психологически ничего не тревожит. У Елены отличная подача, выдержка, острая игра, но только в идеальных условиях. Держать высокий уровень при внешних трудностях ей оказывается нелегко.

И всё же не стоит забывать, что Рыбакина переживает действительно серьёзные трудности за пределами площадки. Здоровье и атмосфера в команде – одни из ключевых составляющих успеха теннисиста, и Елене ещё предстоит поработать над ними, чтобы вернуться к прежним результатам. Лишь бы этот период трудностей не затянулся.