Рыбакина попала в новый скандал. Похоже, её многолетнего тренера отстранили от тенниса

Четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина снялась с US Open перед матчем второго круга с француженкой Джессикой Понше. В заявлении Елены указано, что она не может играть из-за травм без какой-либо иной конкретики. В сезоне-2024 Рыбакина уже в восьмой раз снимается с турниров. Очевидно, что состояние здоровья представительницы Казахстана в последние месяцы далеко от оптимального.

Ко всему этому добавилась ситуация с увольнением тренера Стефано Вукова. Рыбакина сделала неожиданный ход за несколько дней старта US Open. С Вуковым она сотрудничала пять с половиной лет и добилась главных успехов в своей карьере, включая победу на Уимблдоне-2022 и восемь титулов WTA в целом, стабильное пребывание в первой пятёрке мирового рейтинга.

В Нью-Йорке журналисты ожидаемо задавали Рыбакиной вопросы по поводу расставания с тренером. Елена отвечала очень обтекаемо и не раскрывала каких-либо деталей.

«Не хочу вдаваться в подробности. Это было общее решение – разойтись. Я вам сообщу, если ситуация с тренером изменится», — сказала Рыбакина.

Елена Рыбакина и Стефано Вуков после победы на Уимблдоне-2022 Фото: Julian Finney/Getty Images

Вроде бы на этом история с Вуковым была исчерпана, но во время снятия Рыбакиной с US Open американский журналист Крэйг Шапиро сообщил в соцсетях, что хорватский специалист получил дисквалификацию от WTA. Ему запрещено работать в женском туре по не названным пока причинам. Через несколько часов Шапиро написал, что профиль Вукова удалён с официального сайта WTA, а его имя убрали из списка лицензированных тренеров.

Это действительно так. Там, где раньше была биография Вукова, теперь пустая страница. В обширном списке тренеров с правом на работу в WTA (в том числе ныне безработных) Вуков больше не значится, хотя ещё недавно был там.

Конечно, хотелось бы узнать больше подробностей по ситуации с Вуковым. Возможно, Стефано после работы с Рыбакиной решил кардинально сменить вид деятельности и сам попросил убрать своё имя с сайта WTA. Но почему он об этом не сообщил? Да и верится в подобное с трудом. Хорвату всего 37 лет, а вся его жизнь связана с теннисом. В период 2003-2009 годов он был профессиональным игроком, пусть и не слишком успешным, а через несколько лет начал тренерскую карьеру.

Вуков работал с американкой Сачией Викери, мексиканкой Ренатой Сарасуа и украинкой Ангелиной Калининой, прежде чем в феврале 2019 года началось его сотрудничество с Еленой Рыбакиной. Как-то странно, если Стефано внезапно надоела деятельность тренера. Особенно с учётом того, что период с Рыбакиной можно считать очень успешным. Специалист должен быть востребованным на рынке, пусть даже во время работы с Еленой он часто вёл себя слишком жёстко, в том числе громко кричал на подопечную.

Пока информацию о бане Вукова распространил лишь Крэйг Шапиро, известный теннисный журналист из США. Он много лет освещает этот вид спорта. Шапиро ведёт популярный подкаст имени себя, последними гостями которого становились владелец «пятисотника» в Вашингтоне Марк Эйн, чемпион Australian Open — 2002 и известный шведский тренер Томас Юханссон, легендарные члены Зала славы тенниса Стэн Смит и Розмари Казалс, действующая девятая ракетка мира Григор Димитров, а до этого – многие другие звёзды. Возможно, Шапиро не столь узнаваем, как его коллега Бен Ротенберг, но его инсайды часто подтверждаются. А тот же Ротенберг сам периодически становится гостем его подкаста, где они вместе обсуждают самые резонансные новости тенниса.

В ближайшее время должно появиться больше ясности по «делу Вукова». Одно можно сказать точно – Елена Рыбакина сейчас переживает очень непростой период из-за расставания с тренером и снятия с US Open из-за очередных проблем со здоровьем. У Рыбакиной есть несколько недель, чтобы отдохнуть и прийти в себя перед стартом серии турниров Азии в конце сезона.