К 13 сеяным теннисистам и теннисисткам, выбывшим в первом круге, во втором добавились ещё 12.

«Публика в шоке». Новый звездопад на US Open: как Алькарас мог уступить 74-й ракетке мира?

Второй круг US Open оказался не менее богат на неожиданные и даже где-то сенсационные результаты, нежели первый. В 1/64 финала неудачу потерпели 13 сеяных теннисистов и теннисисток, а во втором круге к ним прибавились ещё 12 спортсменов, имевших привилегии при жеребьёвке. И главной сенсацией, безусловно, стало поражение четырёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» Карлоса Алькараса.

Алькарас, посеянный под третьим номером, играл с нидерландцем Ботиком ван де Зандсхулпом, 74-й ракеткой мира. И с треском проиграл, не взяв ни одной партии! В первом сете у испанца вообще не было брейк-пойнтов, а ван де Зандсхулп дважды сделал брейк — 6:1. Во втором сете у Карлоса случился провал после 5:5. В оставшихся двух геймах он взял лишь одно очко — 7:5 в пользу нидерландца. Третья партия прошла по схожему сценарию, только провал у Алькараса случился после 4:4. И Ботик оформил сенсационную победу — 6:1, 7:5, 6:4 за 2 часа 21 минуту.

После матча Карлос попытался по горячим следам разобрать своё поражение. «Сейчас мне кажется, что я не меняюсь… Вот в чём проблема. Чувствовал ли я когда-нибудь, что не знаю, что делать во время матча? Да, такое случалось несколько раз. После каждого матча, в котором у меня возникала такая проблема, я всегда говорил одно и то же: «Я должен подумать об этом». Сейчас думаю, что не меняюсь. В этом и проблема.

Если я не изменюсь, мне будет очень тяжело, если я хочу стать лучше. Я не могу много говорить об этом. Во время матча в моём сознании шла борьба с самим собой. В теннисе ты играешь против того, кто хочет того же, что и ты, — победить. Надо быть максимально спокойным, чтобы в голове были правильные мысли», — сказал он на пресс-конференции.

В теннисном мире никак не могли обойти вниманием такую громкую сенсацию.

«Одна из самых крупных сенсаций за всё время! Чемпион «Ролан Гаррос» и Уимблдона Карлос Алькарас, победитель US Open — 2022, уступил во втором круге. Карлос играл плохо, а Ботик — просто нереально. Публика в шоке», — написал журналист Жозе Моргаду в соцсети X (ранее Twitter).

«Ван де Зандсхулп полностью переиграл Алькараса. Карлос сам не свой после Олимпиады», — заметили журналисты из Tennis Connected.

«Алькарас был не в себе с самого начала матча. Возможно, он наелся теннисом ментально. Но следует отдать должное Ботику, даже с учётом того, что Алькарас играл плохо», — выразили схожую мысль в Tennis Updates.

«Вау. Шокирующий результат», — сказал легендарный Джон Макинрой, комментировавший матч на ТВ.

«Как по мне, у Алькараса кончился бензин после титулов на «Ролан Гаррос» и на Уимблдоне и серебра Олимпиады», — такое мнение высказал журналист Кристофер Клэри.

Также из крупных неожиданностей стоит отметить вылет седьмого сеяного Хуберта Хуркача. Поляк много ошибался, допустив 34 невынужденные неточности, а его соперник Джордан Томпсон — всего 17. И знаменитая подача Хуркача не работала. Хуберт лишь шесть раз подал навылет, а Томпсон собрал 13 эйсов и победил — 7:6 (7:2), 6:1, 7:5 за 2 часа 25 минут.

Сеяные, проигравшие во втором круге US Open — 2024 (мужчины)

Карлос Алькарас (Испания, 3)

Хуберт Хуркач (Польша, 7)

Себастьян Корда (США, 16)

Уго Умбер (Франция, 17)

Себастьян Баэс (Аргентина, 21)

Артюр Фис (Франция, 24)

Франсиско Серундоло (Аргентина, 29)

Были свои неожиданности и в женской сетке, пусть и не такие явные, как в случае с Алькарасом. К сожалению, свой путь на турнире закончили две сеяные россиянки, а именно Дарья Касаткина (12) и Мирра Андреева (21). И если шансы Касаткиной в матче с американкой Питон Стирнс эксперты оценивали как примерно равные, разве что с небольшим перевесом в сторону россиянки, то вот Андреева-младшая была явным фаворитом встречи с Эшлин Крюгер. Дарья свой матч проиграла со счётом 1:6, 6:7 (3:7), а Мирра — 1:6, 4:6.

Подробнее о поражениях Касаткиной и Андреевой читайте в отдельных материалах:

Не выдержала напряжения борьбы и двукратная чемпионка ТБШ Барбора Крейчикова, восьмая сеяная. Квалифаер из Румынии Елена-Габриэла Русе, которая даже не входит в топ-100 рейтинга WTA, прошла в 1/16 финала без потери сета — 6:4, 7:5.

Ну а снятие чемпионки Уимблдона 2022 года Елены Рыбакиной, не вышедшей на матч второго круга, — особая история. Её мы разобрали в отдельном материале.

Сеяные, выбывшие во втором круге US Open — 2024 (женщины)

Елена Рыбакина (Казахстан, 4)

Барбора Крейчикова (Чехия, 8)

Дарья Касаткина (Россия, 12)

Мирра Андреева (Россия, 21)

Кэйти Бултер (Великобритания, 31)

US Open завершится 8 сентября. За всеми событиями турнира «Большого шлема» в Нью-Йорке следите на «Чемпионате».