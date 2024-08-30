Медведев снова феерит в Нью-Йорке. Он заигрывал с публикой и выдал спич про ресторан

Российский теннисист Даниил Медведев продолжает удачное выступление на заключительном в сезоне турнире «Большого шлема». Минувшей ночью 28-летний уроженец Москвы вышел в третий круг Открытого чемпионата США. В матче второго круга он обыграл венгра Фабиана Марожана со счётом 6:3, 6:2, 7:6 (7:5).

Самым упорным в матче получился третий сет, исход которого решился на тай-брейке, где Даниил уверенно вышел вперёд со счётом 6:2. Четыре матчбола заработал россиянин, три из которых он упустил. После того как Марожан плотной и уверенной игрой под заднюю линию довёл счёт до 5:6, трибуны взорвались. Правда, сразу же Медведев на своей подаче реализовал четвёртый матчбол и отметил победу в стиле Криштиану Роналду и его празднования Calma, calma.

После завершения матча россиянин был предельно счастлив и дал яркое флеш-интервью прямо на корте, сравнив ощущения с пребыванием в итальянском ресторане, а также рассказав о своём эмоциональном поведении. Даниила и американских болельщиков связывает давняя история отношений. Вот и сегодня Медведев после одержанной победы обращался к американцам и жестами показывал им, что он их не слышит. Но в ходе интервью Даниил встал на сторону болельщиков и объяснил, почему их поведение было абсолютно естественным.

Даниил Медведев Фото: Кадр из трансляции

Даниил Медведев Фото: Кадр из трансляции

Даниил Медведев Фото: Кадр из трансляции

«Что касается матча, то я чувствовал себя так, будто попал в итальянский ресторан. Еда великолепная. Послевкусие великолепное. Но голова… весь матч я думал: «Постарайся сосредоточиться, постарайся сосредоточиться. Забавное чувство.

Тот, кто проигрывает, получает немного больше поддержки, чтобы попытаться вернуться в игру. Он начал играть очень хорошо в третьем сете, поэтому фанаты поддержали его. Каждый раз, когда я выигрывал какое‑то важное очко, я говорил себе: «Давай, ещё немного».

Как человек в жизни я гораздо спокойнее, чем на корте… Я тот, кто сдерживает разочарование. Разница в том, что в жизни я могу сдерживать своё разочарование и свою злость в течение месяца, двух месяцев или даже года. Это не так уж хорошо, потому что, когда всё это выходит наружу, это своего рода удар для окружающих, и им нужно бежать. Но это редкость.

Теннис — это нелегко. Мой тренер сказал мне, что теннис выворачивает наружу всё, что есть у тебя внутри», – сказал Даниил.

В третьем круге Медведев сразится с 31-м сеяным представителем Италии Флавио Коболли, который в Нью-Йорке одержал две подряд победы в четырёх сетах. В первом круге итальянец выбил из борьбы австралийца Джеймса Дакворта, а во втором – бельгийца Зизу Бергса. Интересно, что ранее Бергс переиграл россиянина Павла Котова.

Сам Даниил в США продолжает защиту прошлогоднего финала. И в этой связи очередной игровой день US Open – 2024 принёс россиянину хорошую новость. Испанец Карлос Алькарас неожиданно провалился и покинул турнир уже на стадии второго круга, потеряв 670 очков в рейтинге ATP. Теперь по итогам Открытого чемпионата США в рейтинге его могут обогнать серб Новак Джокович и как раз Медведев.