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Медведев в топе по проценту побед на хардовых ТБШ
Медведев в топе по проценту побед на хардовых ТБШ
Даниил Медведев во втором круге US Open обыграл Фабиана Марожана (6:3, 6:2, 7:6). Благодаря этому россиянин вошёл в тройку лучших по числу побед на ТБШ на харде среди действующих игроков!
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Даниил Медведев
Даниил Медведев
Процент побед россиянина на хардовых ТБШ — 80,5. Медведев выиграл 58 из 72 матчей.
Карлос Алькарас
Карлос Алькарас
Испанец выиграл 24 из 30 матчей на хардовых ТБШ, то есть 82,8%.
Новак Джокович
Новак Джокович
Процент побед серба на хардовых ТБШ — 89,3. Джокович выиграл 184 матча из 206.
Медведев — в тройке лучших действующих игроков по проценту побед на хардовых ТБШ
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