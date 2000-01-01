Медведев — в тройке лучших действующих игроков по проценту побед на хардовых ТБШ

Медведев в топе по проценту побед на хардовых ТБШ

Даниил Медведев во втором круге US Open обыграл Фабиана Марожана (6:3, 6:2, 7:6). Благодаря этому россиянин вошёл в тройку лучших по числу побед на ТБШ на харде среди действующих игроков!