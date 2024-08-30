Рублёв рвётся в четвёртый круг US Open — 2024! Также играют Александрова с Соболенко. LIVE

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию пятого игрового дня на заключительном в сезоне турнире «Большого шлема» – US Open. В пятницу, 30 августа, начнётся третий круг. Будет сыграно 16 матчей в одиночке – по восемь у мужчин и женщин в нижних половинах сеток. Среди прочих на корты выйдут и россияне – Андрей Рублёв (шестой номер посева) и Екатерина Александрова (29). С этой стадии уже возможны очные встречи двух сеяных теннисистов между собой. Так, Александровой в борьбе за место во второй неделе ТБШ предстоит сразиться с белоруской Ариной Соболенко (2), а Рублёву – с чехом Иржи Легечкой (32).
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Расписание пятницы
Вот какое сегодня насыщенное расписание дня на US Open.
- 30 августа 2024
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17:00
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16:49
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16:30
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16:20
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16:06
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16:00
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15:37
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15:17
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05:08