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Соболенко, Александрова, Рублёв, Легечка: онлайн-трансляция US Open 2024, результаты, сетки, где смотреть, расклады

Рублёв рвётся в четвёртый круг US Open — 2024! Также играют Александрова с Соболенко. LIVE
Даниил Сальников
US Open — 2024! LIVE
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На последнем в сезоне «Шлеме» в пятницу начнётся третий круг. На кортах появится и два россиянина. Подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию пятого игрового дня на заключительном в сезоне турнире «Большого шлема» – US Open. В пятницу, 30 августа, начнётся третий круг. Будет сыграно 16 матчей в одиночке – по восемь у мужчин и женщин в нижних половинах сеток. Среди прочих на корты выйдут и россияне – Андрей Рублёв (шестой номер посева) и Екатерина Александрова (29). С этой стадии уже возможны очные встречи двух сеяных теннисистов между собой. Так, Александровой в борьбе за место во второй неделе ТБШ предстоит сразиться с белоруской Ариной Соболенко (2), а Рублёву – с чехом Иржи Легечкой (32).

US Open – 2024. Мужчины. Сетка
US Open – 2024. Женщины. Сетка
US Open (м). 3-й круг
30 августа 2024, пятница. 21:00 МСК
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Иржи Легечка
38
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
US Open (м). 3-й круг
31 августа 2024, суббота. 02:00 МСК
Алексей Попырин
28
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
US Open (ж). 3-й круг
31 августа 2024, суббота. 04:00 МСК
Екатерина Александрова
31
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
1 2 3
         
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

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Расписание пятницы
Live Даниил Сальников

Расписание пятницы

Вот какое сегодня насыщенное расписание дня на US Open.

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