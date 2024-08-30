Рублёв рвётся в четвёртый круг US Open — 2024! Также играют Александрова с Соболенко. LIVE

На последнем в сезоне «Шлеме» в пятницу начнётся третий круг. На кортах появится и два россиянина. Подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию пятого игрового дня на заключительном в сезоне турнире «Большого шлема» – US Open. В пятницу, 30 августа, начнётся третий круг. Будет сыграно 16 матчей в одиночке – по восемь у мужчин и женщин в нижних половинах сеток. Среди прочих на корты выйдут и россияне – Андрей Рублёв (шестой номер посева) и Екатерина Александрова (29). С этой стадии уже возможны очные встречи двух сеяных теннисистов между собой. Так, Александровой в борьбе за место во второй неделе ТБШ предстоит сразиться с белоруской Ариной Соболенко (2), а Рублёву – с чехом Иржи Легечкой (32).

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