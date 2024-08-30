Как далеко может продвинуться Медведев в рейтинге после вылета Алькараса? Новые расклады

На проходящем сейчас в Нью-Йорке Открытом чемпионате США завершились два круга. В мужской сетке за это время резко сократилось число сеяных – с 32 до 18. Самой большой сенсацией стал сверхранний сход с дистанции чемпиона розыгрыша-2022 и действующей третьей ракетки мира Карлоса Алькараса. Испанец умудрился проиграть во втором круге в трёх сетах не хватающему звёзд с неба нидерландцу Ботику ван де Зандсхулпу.
Вылет Алькараса из сетки может существенно повлиять на рейтинговые расклады. В частности, сам Карлос уже не сможет стать второй ракеткой мира по итогам US Open, хотя перед турниром такая возможность казалась вполне вероятной. В промежуточном рейтинге ATP испанец сейчас стоит на третьем месте, уже пропустив вперёд Зверева. Но впереди ещё очень много раундов до финала, и первая шестёрка рейтинга может существенно измениться. Поклонников российского тенниса, конечно, интересует, какие шансы у Даниила Медведева и Андрея Рублёва улучшить свои позиции. Рассмотрим новые расклады.
Таблица. LIVE-рейтинг ATP
|Синнер
|Джокович
|Алькарас
|Зверев
|Медведев
|Рублёв
|рейтинг на 26.8
|9360
|7460
|7360
|7035
|6275
|4805
|ЮСО-2023
|-180
|-2000
|-720
|-360
|-1200
|-360
|остаток
|9180
|5460
|6640
|6675
|5075
|4445
|1-й круг
|10
|9190
|5470
|6650
|6685
|5085
|4455
|2-й круг
|50
|9230
|5510
|6690
|6725
|5125
|4495
|3-й круг
|100
|9280
|5560
|-
|6775
|5175
|4545
|4-й круг
|200
|9380
|5660
|-
|6875
|5275
|4645
|1/4 финала
|400
|9580
|5860
|-
|7075
|5475
|4845
|1/2 финала
|800
|9980
|6260
|-
|7475
|5875
|5245
|финал
|1300
|10480
|6760
|-
|7975
|6375
|5745
|титул
|2000
|11180
|7460
|-
|8675
|7075
|6445
Янник Синнер ещё перед турниром знал, что любой результат в Нью-Йорке никак не повлияет на его лидерство в рейтинге 52 недель ATP – даже возможный отказ от участия. А вот после схода Карлоса Алькараса в его активе теперь будет 6690 очков, которые уже не изменятся до конца турнира (см. таблицу). А значит, Александр Зверев, получивший за выход в третий круг 6775 баллов, в новом рейтинге, который выйдет 9 сентября, уже точно обойдёт испанца. Прошлогодний чемпион US Open Новак Джокович защищает тут 2000 очков за титул и пока временно откатился в таблице ниже Алькараса и Зверева. Но если серб доберётся в этом году до финала, то гарантированно окажется выше Карлоса, поскольку тот из гонки выбыл досрочно.
Интересная ситуация сейчас у лидера российского тенниса Даниила Медведева. Как и Джоковичу, ему тоже предстоит защищать много очков за прошлогодний результат – финал (1200). Пока россиянин располагается на пятом месте в LIVE-рейтинге. Но если Даниил завоюет титул, то он точно обгонит уже сошедшего с дистанции Алькараса, а также Джоковича, даже если тот будет вторым финалистом. Таким образом, в случае завоевания титула Медведев гарантированно станет третьим. Может он стать и вторым, но только если Александр Зверев сойдёт с дистанции до 1/4 финала.
При этом Даниилу Медведеву не стоит забывать о преследователях, которые могут его обогнать в случае успеха на нынешнем турнире. Правда, эта группа немного сократилась. Претендентами остаются Андрей Рублёв, Каспер Рууд, Григор Димитров и Алекс де Минор. А вот Хуберт Хуркач и Стефанос Циципас, как и Алькарас, проиграли на US Open – 2024 слишком рано и обогнать Медведева уже не смогут. Из таблицы видно, что в случае, если титул завоюет Андрей Рублёв, то он сразу станет первой ракеткой России и четвёртой ракеткой мира, поскольку с Джоковичем он может пересечься по сетке на стадии 1/4 финала и с Медведевым — в финале. Следовательно, Андрей может лично повлиять на эти рейтинговые расклады.
Таким образом, Даниил Медведев по итогам US Open может занять второе место в рейтинге 52 недель ATP, если будут выполнены два условия – россиянин завоюет титул, а Александр Зверев сойдёт с дистанции до 1/4 финала. Посмотрим, как всё пройдёт.
Турнир проходит в Нью-Йорке с 26 августа по 8 сентября. Следить за всеми подробностями можно на «Чемпионате». Смотрите наши текстовые трансляции!