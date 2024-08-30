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US Open 2024: рейтинговые расклады после вылета Алькараса, на сколько мест подвинется Медведев, где смотреть, сетки

Как далеко может продвинуться Медведев в рейтинге после вылета Алькараса? Новые расклады
Даниил Сальников
US Open — 2024: рейтинговые расклады
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Испанец сенсационно проиграл на ранней стадии US Open и увеличил шансы для преследователей.

На проходящем сейчас в Нью-Йорке Открытом чемпионате США завершились два круга. В мужской сетке за это время резко сократилось число сеяных – с 32 до 18. Самой большой сенсацией стал сверхранний сход с дистанции чемпиона розыгрыша-2022 и действующей третьей ракетки мира Карлоса Алькараса. Испанец умудрился проиграть во втором круге в трёх сетах не хватающему звёзд с неба нидерландцу Ботику ван де Зандсхулпу.

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Вылет Алькараса из сетки может существенно повлиять на рейтинговые расклады. В частности, сам Карлос уже не сможет стать второй ракеткой мира по итогам US Open, хотя перед турниром такая возможность казалась вполне вероятной. В промежуточном рейтинге ATP испанец сейчас стоит на третьем месте, уже пропустив вперёд Зверева. Но впереди ещё очень много раундов до финала, и первая шестёрка рейтинга может существенно измениться. Поклонников российского тенниса, конечно, интересует, какие шансы у Даниила Медведева и Андрея Рублёва улучшить свои позиции. Рассмотрим новые расклады.

Таблица. LIVE-рейтинг ATP

СиннерДжоковичАлькарасЗверевМедведевРублёв
рейтинг на 26.8936074607360703562754805
ЮСО-2023-180-2000-720-360-1200-360
остаток918054606640667550754445
1-й круг10919054706650668550854455
2-й круг50923055106690672551254495
3-й круг10092805560-677551754545
4-й круг20093805660-687552754645
1/4 финала40095805860-707554754845
1/2 финала80099806260-747558755245
финал1300104806760-797563755745
титул2000111807460-867570756445

Янник Синнер ещё перед турниром знал, что любой результат в Нью-Йорке никак не повлияет на его лидерство в рейтинге 52 недель ATP – даже возможный отказ от участия. А вот после схода Карлоса Алькараса в его активе теперь будет 6690 очков, которые уже не изменятся до конца турнира (см. таблицу). А значит, Александр Зверев, получивший за выход в третий круг 6775 баллов, в новом рейтинге, который выйдет 9 сентября, уже точно обойдёт испанца. Прошлогодний чемпион US Open Новак Джокович защищает тут 2000 очков за титул и пока временно откатился в таблице ниже Алькараса и Зверева. Но если серб доберётся в этом году до финала, то гарантированно окажется выше Карлоса, поскольку тот из гонки выбыл досрочно.

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Интересная ситуация сейчас у лидера российского тенниса Даниила Медведева. Как и Джоковичу, ему тоже предстоит защищать много очков за прошлогодний результат – финал (1200). Пока россиянин располагается на пятом месте в LIVE-рейтинге. Но если Даниил завоюет титул, то он точно обгонит уже сошедшего с дистанции Алькараса, а также Джоковича, даже если тот будет вторым финалистом. Таким образом, в случае завоевания титула Медведев гарантированно станет третьим. Может он стать и вторым, но только если Александр Зверев сойдёт с дистанции до 1/4 финала.

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При этом Даниилу Медведеву не стоит забывать о преследователях, которые могут его обогнать в случае успеха на нынешнем турнире. Правда, эта группа немного сократилась. Претендентами остаются Андрей Рублёв, Каспер Рууд, Григор Димитров и Алекс де Минор. А вот Хуберт Хуркач и Стефанос Циципас, как и Алькарас, проиграли на US Open – 2024 слишком рано и обогнать Медведева уже не смогут. Из таблицы видно, что в случае, если титул завоюет Андрей Рублёв, то он сразу станет первой ракеткой России и четвёртой ракеткой мира, поскольку с Джоковичем он может пересечься по сетке на стадии 1/4 финала и с Медведевым — в финале. Следовательно, Андрей может лично повлиять на эти рейтинговые расклады.

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Таким образом, Даниил Медведев по итогам US Open может занять второе место в рейтинге 52 недель ATP, если будут выполнены два условия – россиянин завоюет титул, а Александр Зверев сойдёт с дистанции до 1/4 финала. Посмотрим, как всё пройдёт.

US Open – 2024. Мужчины. Сетка

Турнир проходит в Нью-Йорке с 26 августа по 8 сентября. Следить за всеми подробностями можно на «Чемпионате». Смотрите наши текстовые трансляции!

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