Гауфф — вторая после Шараповой по победам на ТБШ до 21 года

Гауфф — в погоне за рекордом Шараповой на ТБШ

Коко Гауфф во втором круге US Open обыграла Татьяну Марию (6:4, 6:0) и благодаря этому вышла на второе место по числу побед на ТБШ до 21 года! Кто ещё в тройке лучших?