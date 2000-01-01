Гауфф — в погоне за рекордом Шараповой на ТБШ
Коко Гауфф во втором круге US Open обыграла Татьяну Марию (6:4, 6:0) и благодаря этому вышла на второе место по числу побед на ТБШ до 21 года! Кто ещё в тройке лучших?
3-е место — Ким Клейстерс
На счету бельгийской теннисистки 58 побед до 21 года на ТБШ.
2-е место — Коко Гауфф
Американка выиграла 59 матчей на ТБШ до 21 года.
1-е место — Мария Шарапова
Рекорд по победам до 21 года на ТБШ удерживает россиянка. Она выиграла 81 матч.
Гауфф — вторая после Шараповой по победам на ТБШ до 21 года
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