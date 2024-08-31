Рублёв первым из россиян вышел во 2-ю неделю US Open. Он бил себя, но чеха это не спасло

В пятницу, 30 августа, на US Open начались матчи третьего круга. В мужской сетке сегодня играл только один россиянин. Андрей Рублёв, посеянный под шестым номером, встречался с чешским теннисистом Иржи Легечкой, занимающим 38-е место в рейтинге ATP.

Перед отчётным противостоянием соперники пребывали примерно в равных условиях. Оба спортсмена отыграли во втором круге в среду, 28 августа, а потом получили день отдыха. И Рублёв, и Легечка провели много времени на корте и добыли по сверхволевой победе. Под натиском россиянина пал француз Артур Риндеркнеш, а чех, несмотря на «баранку» во втором сете, прошёл американского квалифаера Митчелла Крюгера.

А ещё Рублёв порадовал публику невероятным розыгрышем:

Андрей располагается в мировой классификации намного выше Иржи. Однако нельзя сказать, что он был явным фаворитом матча. В конце концов, в личном противостоянии счёт перед сегодняшней встречей был 2-2, а на харде Легечка и вовсе вёл 2-1. Рублёв выиграл со счётом 4:6, 7:6 (7:1), 6:2 на грунте во втором круге Белграда-2022 и 6:4, 6:2 во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе-2023, а чех победил 4:6, 6:4, 6:3 в четвертьфинале Дохи-2023 и 6:4, 6:4 — в третьем круге Индиан-Уэллса-2024.

Рублёв начал матч с двойной ошибки, но это не помешало ему уверенно выиграть первый сет. Поначалу, правда, казалось, что дело идёт к тай-брейку. До 3:3 включительно теннисисты дошли без брейк-пойнтов, не то что без брейков. А после этого Андрей ещё поднажал — и выиграл 12 очков подряд, то есть три гейма под ноль, в том числе один брейк! Таким образом, партия, занявшая всего 29 минут, закончилась со счётом 6:3 в пользу Рублёва.

У россиянина далеко не всегда проходила первая подача (57%), однако в розыгрышах он почти не ошибался. На первой подаче Андрей и вовсе забрал 13 розыгрышей из 13. Виннерсов у него было немного, всего семь, зато невынужденных ошибок ещё меньше — три.

Андрей Рублёв на US Open — 2024 Фото: Luke Hales/Getty Images

В начале второго сета у Рублёва возникли небольшие проблемы. Во втором гейме он дал двойную, и вскоре Легечка заработал тройной брейк-пойнт. Но Андрей в основном за счёт подачи отыграл его, потом спас ещё один брейк-пойнт и не дал чеху вырваться вперёд. А в пятом гейме россиянин на ошибках соперника сам заработал тройной брейк-пойнт и в конце концов реализовал его, исполнив красивый обводящий удар.

Так Рублёв повёл 3:2 с брейком, но удержать преимущество не сумел. В шестом гейме Легечка впервые в матче забрал подачу оппонента — 3:3. А в девятом гейме, когда счёт был 4:4, россиянин начал нервничать. Проиграв первое очко, Андрей принялся лупить себя рукой по бедру. А после следующего розыгрыша, также неудачного для себя, стал спорить с судьёй на вышке на тему аута.

Андрей Рублёв бьёт себя по бедру Фото: Скрин из трансляции

Гейм этот Рублёв отдал под ноль, однако в 10-м гейме ответил сопернику тем же — 5:5. А в 11-м гейме Иржи на своей подаче вёл 30:0, но вдруг стал сорить неточностями, и Андрей с третьего брейк-пойнта сделал столь нужный брейк. После этого россиянин мощно отподавал и спокойно закрыл партию — 7:5 за 50 минут. Как и в первом сете, на первой подаче Рублёв играл едва ли не безупречно, взяв 20 очков из 22, то есть 91%.

В третьем сете Рублёв попытался не затягивать с брейком. Первый гейм продолжался 10 минут, и россиянин с седьмого (!) брейк-пойнта реализовал задуманное. На первых шести брейк-пойнтах у Легечки хорошо работала подача, но в последнем розыгрыше завязался обмен, и чех пробил в сетку. Поведя с брейком, Андрей уверенно подтвердил перевес — 2:0.

В пятом гейме Рублёв ещё раз добрался до брейк-пойнта, но упустил его. Расплата наступила незамедлительно: в шестом гейме череда ошибок от Андрея привела к брейку в исполнении чеха — 3:3. К счастью, это был лишь эпизод. Россиянина не смутили две двойные ошибки в восьмом гейме — Иржи даже на брейк-пойнты не вышел. В девятом гейме Легечка снова наошибался, и Рублёв, подавая на матч при 5:4, закрыл игру подачей навылет — 6:3, 7:5, 6:4 за 2 часа 5 минут. По эйсам он всё же уступил оппоненту: 13 против 15.

В четвёртом круге US Open Рублёв сыграет с Григором Димитровым (Болгария, 9), победившим Таллона Грикспора (Нидерланды).

В субботу, 31 августа, свой матч третьего круга проведёт чемпион US Open 2021 года Даниил Медведев (5), второй и последний оставшийся в мужской сетке россиянин. Медведев сыграет с итальянцем Флавио Коболли (31).

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