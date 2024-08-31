Выбила Мирру и напоминает Шарапову. Знакомимся с соперницей Самсоновой в 3-м круге US Open

Эшлин Крюгер всего 20 лет, а она уже работает с тренером знаменитой россиянки.

На US Open в этом году раскрывается новая теннисная звезда. 20-летняя американка Эшлин Крюгер во втором круге в Нью-Йорке неожиданно легко одолела Мирру Андрееву (6:1, 6:4). В третьем она сыграет с другой россиянкой – Людмилой Самсоновой. Собрали всё интересное, что известно о юной и перспективной представительнице США.

На корт уроженка Спрингфилда пришла в шесть лет по инициативе мамы. Девочка росла и развивалась в теннисе, ориентируясь на своих кумиров – Ким Клейстерс и Марию Шарапову.

В 15 лет Крюгер выиграла крупный юношеский турнир Orange Bowl, на котором в своё время выступала и Шарапова. Но, как оказалось, кое-что ещё важное объединяет Эшлин и Марию. Точнее – кое-кто.

Ещё в 2003 году Шарапова познакомилась с Майклом Джойсом – бывшим теннисистом, экс-игроком топ-70 рейтинга ATP и потенциальным спарринг-партнёром. Спустя год после победы на Уимблдоне, в сезоне-2005, россиянка назначила Джойса своим тренером. Вместе с ним Мария выиграла ещё два мэйджора с россыпью других турниров WTA, а также закрепилась в топ-5 мирового рейтинга.

Майкл Джойс и Мария Шарапова Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Разошлись Шарапова и Джойс в 2011 году. Теннисистка в своей автобиографии «Неудержимая. Моя жизнь» вспомнила период расставания с американским наставником.

«Он был отличным тренером и прекрасным другом. Мы прошли с ним через всё – хорошее и плохое, – но в конце концов упёрлись в стену. Думаю, что из-за того, что мы стали слишком близки. Со временем он стал для меня не столько тренером, сколько братом. А вы сами знаете, как это бывает – в какой-то момент вы просто перестаёте слушаться своего брата. В наших тренировках пропала искра. Они превратились в рутину», – писала Шарапова.

После расставания с Марией Джойс работал с Джессикой Пегулой, Викторией Азаренко, Йоханной Контой, Эжени Бушар. А пару лет назад Майкл присоединился к команде Эшлин Крюгер.

Эшлин Крюгер Фото: Mike Stobe/Getty Images

20-летней американке понадобилось время, чтобы плавно влиться в про-тур. В сезоне-2021 она дебютировала на уровне WTA, получила уайлд-кард на домашний «Большой шлем», уступив в первом круге квалифаеру Анне Шмидловой (5:7, 7:6, 3:6). Американке на тот момент было всего 17 лет, а в рейтинге она находилась лишь в седьмой сотне.

С того момента многое поменялось в карьере Крюгер: она сыграла в основе всех ТБШ, взяла пару трофеев на уровне ITF и выиграла дебютный турнир серии WTA-250 в Осаке. По ходу прошлогоднего турнира в Японии Эшлин переиграла Анну Калинскую, а в решающем матче одолела первую сеяную Чжу Линь (6:3, 7:6).

На сегодняшний день Крюгер в WTA занимает наивысшую для себя 59-ю строчку. В лайв-рейтинге она располагается на 51-й позиции. При этом теннисный мир считает, что это для американки не предел. Впереди у 20-летней теннисистки ещё большие прорывы, скачки в рейтинге и сенсационные победы.

Эшлин уже продемонстрировала достойный уровень игры в Нью-Йорке. В первом круге она одержала победу над Чжан Шуай (0:6, 6:1, 7:5), а во втором не оставила шансов 21-й ракетке Мирре Андреевой (6:1, 6:4).

Теперь, в третьем круге, с Крюгер предстоит побороться Людмиле Самсоновой (16). Девушки встретятся впервые. Эшлин сразится за дебютный выход в стадию 1/8 финала на домашнем ТБШ, а Людмила постарается повторить результат 2022 года и добраться в Нью-Йорке до четвёртого круга.

US Open продлится до 7 сентября. За всеми событиями из США следите на «Чемпионате».