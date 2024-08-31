Вот это да! Джокович проиграл русскому австралийцу и впервые за 7 лет остался без «Шлема»

Новак Джокович оставил все силы на Олимпиаде? Вполне возможно. Иначе как объяснить, что великий серб в третьем круге US Open проиграл Алексею Попырину, австралийцу русского происхождения? При всём уважении к Попырину Джокович в своей лучшей форме просто не заметил бы соперника на харде. Однако Новаку уже 37, а Алексею 25 — самый расцвет.

В середине первого сета казалось, что эта партия останется за Джоковичем. В шестом гейме он вышел на брейк-пойнты, но упустил все пять шансов взять подачу Попырина. А вот концовка партии полностью осталась за австралийцем. После 4:4 Алексей под ноль забрал два гейма — 6:4.

Во втором сете Попырин чётко действовал в своих геймах и у Джоковича не было ни одного брейк-пойнта. В пятом гейме Алексей взял подачу соперника и уверенно довёл дело до победы в партии — 6:4. В третьей партии Джокович намекнул было на камбэк, поведя 3:0 с брейком. Попырин отыграл этот брейк, но после этого проиграл три гейма подряд — 6:2 в пользу серба.

Тем не менее четвёртая партия стала последней. В напряжённом пятом гейме Попырин реализовал четвёртый брейк-пойнт, а подтверждая брейк, сам ушёл с двойного брейк-пойнта — 4:2. В седьмом гейме Алексей сделал второй брейк подряд, при 5:2 не смог подать на матч, но со второй попытки, уже при 5:4, под ноль выиграл гейм — 6:4, 6:4, 2:6, 6:4.

Исход встречи, вполне возможно, оказался бы иным, если бы не 14 двойных ошибок в исполнении Джоковича. И у сетки Новак играл не лучшим образом, взяв 19 очков из 40, то есть 48%.

Вот так Джокович впервые с сезона-2017 закончил сезон без титулов на турнирах «Большого шлема». В тот проблемный год его лучшим результатом были два четвертьфинала, а в этот раз серб дошёл до финала Уимблдона. Кроме того, проклятие US Open продолжает действовать. С 2008 года здесь никому не удаётся защитить титул, то есть выиграть турнир два раза подряд. В 2007 и в 2008 годах лучшим становился Роджер Федерер, а в финале он уступил Хуану Мартину дель Потро, положив тем самым начало этой тенденции. И впервые за 22 года ни один из представителей классической «Большой тройки» (Федерер, Надаль, Джокович) не выиграл хотя бы один ТБШ в сезоне.

Одно событие точно случится на US Open: либо у турнира в очередной раз будет новый победитель, либо Даниил Медведев впервые в карьере защитит титул. Чемпионов прежних лет в сетке не осталось.

Кроме того, Джокович потеряет второе место в рейтинге ATP. Его уже точно обгонят Карлос Алькарас и Александр Зверев. Серб выпадет из первой тройки и в лучшем случае окажется четвёртым. Более того, его ещё могут обойти Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Каспер Рууд и так далее.

Наконец, любопытный факт: до этого Джокович покидал US Open в третьем круге в 2006 году, проиграв Ллейтону Хьюитту. Сегодня Новак потерпел поражение на глазах у Хьюитта, который сидел в боксе Попырина.

«Я играл в наихудший теннис за всё время. Честно говоря, подача была наихудшей за всю мою жизнь. Я прибыл, не чувствуя себя свежим ни ментально, ни физически.

Я потратил много сил на завоевание золота Олимпиады. Я действительно приехал в Нью-Йорк, не чувствуя себя свежим морально и физически. Но поскольку это US Open, я попробовал. У меня не было физических проблем. Я просто чувствовал себя не в своей тарелке. Это было видно по тому, как я играл с самого начала. С первого же матча я вообще не нашёл себя на этом корте. Это всё, что я могу сказать», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Что касается Попырина, то он в 1/8 финала сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо, 20-м сеяным.

US Open завершится 8 сентября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».