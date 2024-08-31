«Если я чем-то недоволен, лучше проявить сарказм и юмор». Огненный Медведев — на US Open

Даниил Медведев продолжает продвижение по турнирной сетке US Open – 2024. Накануне он обыграл Фабиана Марожана в трёх сетах и теперь готовится к битве в третьем круге с Флавио Коболли. На пресс-конференции после матча россиянин дал жару, рассказывая о своём чувстве юмора, умении попадать в заголовки газет (даже несмотря на то, что он их не любит), жёстком детском теннисе и смешной истории про обман на тренировке, а также о своих виртуальных друзьях.

«Даже когда другие игроки тебя цитируют, это тоже нечто особенное»

— Если честно, это был тяжёлый матч. Мы играли в первый раз, и я знал, что он умеет хорошо атаковать, что он сильный. Однако я думал, что он будет похуже играть в обороне, если судить по тем его матчам, что я видел. Но нет, в некоторых розыгрышах он очень хорошо бегал. В плане расстояния, пройденного за розыгрыш, мне кажется, у нас рекорд. Был очень физически затратный матч, и я рад, что он длился три сета, а не больше.

— На корте вы вспомнили своё знаменитое интервью. Я на это видео в интернете постоянно натыкаюсь. Вы его сами смотрите и думаете что-то вроде: я могу выиграть много матчей, но никогда не буду так хорош, как в тот вечер.

— О да, это было мило. Тот вечер был одним из лучших, это точно. В плане моего тенниса выиграть тот матч было невероятно. Когда я сделал тот плохой жест, в тот момент я заслуживал хейта или неодобрительного гула. Но смог выиграть матч, хотя Фелисьяно в тот день играл невероятно, нереально. Однако я смог выиграть и выйти в финал. В какой-то мере тогда и началась моя карьера на «Больших шлемах», потому что до этого я, по-моему, даже в четвертьфиналы не выходил. Так что это точно один из главных моментов в моей карьере, а это интервью всегда здорово посмотреть.

Помню, кажется, это был Кубок Дэвиса — 2021, когда мы выиграли его, и Бублик выиграл один из своих матчей. Кажется, трибуны были не совсем довольны, и он вышел на интервью и сказал, что выиграл из-за них. Это было очень смешно. Так что, даже когда другие игроки тебя цитируют, это тоже нечто особенное.

— В начале сезона вы сказали, что хотите начать новую страницу в этом году. Тогда я переживал, что мы потеряем одни из самых забавных моментов на корте. Сейчас идёт последний «Шлем» года, как считаете, вы сдержали своё обещание?

— Скажу честно, полностью, как планировал, не получилось. Это нормально, так бывает. Это жизнь. Иногда ты хочешь что-то сделать, и у тебя это получается. А иногда — нет. По-разному было. Иногда получалось, в некоторые моменты, не буду их называть, по разным причинам не получалось. Но разные причины – это больше отговорки. Однако такова жизнь. Я буду стараться. Буду пробовать ещё. Начну здесь. Часто, когда я ставлю себе цель или даю обещание, у меня получается это сделать. Но иногда — нет. Так что скажу честно — нет, но завтра я попробую ещё раз. Но веселье будет всегда.

«Когда в детстве играешь без судьи — это жёстко. Теннис до 12 лет намного тяжелее тура АТР»

— За карьеру вы со многими играли тренировочные сеты. Кто-нибудь обманывал?

— Жульничал? Есть у меня одна забавная история. Не знаю, помнит ли её Тейлор Фритц, можете потом попросить его самого рассказать её. Мы играли на Уимблдоне, в 2018-м или 2019-м, давно. Оба были не там, где сейчас. И если быть предельно честным, я не хочу обманывать на тренировках, но иногда ты не видишь мяч. Это как челлендж. Сегодня я попросил показать повтор, и мяч был сильно в поле, хотя у меня в голове всё было на тоненького. Так бывает. Так вот, мы играем, и я уже не помню, что там было, но я сказал, что это аут там, где думал, что мяч в ауте. А после тренировки жена, тогда ещё моя девушка, рассказала, что он говорил со своим тренером и сказал, что я постоянно обманываю.

Я был в шоке, потому что мне правда на тренировках всё равно, выиграю я или проиграю. То есть я всегда стараюсь выиграть, но это неважно. И, если честно, не думаю, что кто-то в туре хочет обманывать на тренировках. Он очевидно был мной недоволен в тот момент. Мы друг с другом не говорили, не были друзьями. Ну, мы и сейчас не друзья, но у нас хорошие отношения. Такая вот история. Наверное, я был обманщиком. Можете сами его попросить рассказать, как он видел эту историю. Но я думаю, что никто на самом деле не хочет обманывать.

А вот когда до 12 лет играешь без судьи – это жёстко. Много историй. Жёстко в плане, что это даже не обман. Тебе кажется, что кто-то обманул, а потом он посылает мяч прямо в центр, а ты говоришь аут. Много таких историй. Теннис до 12 лет — жёсткий. Он готовит тебя ментально. Это намного тяжелее тура АТР.

— Так вы с Тейлором об этом не говорили?

— Нет, но можете его спросить, тут ничего такого. Очень забавно. После тренировки я думал: правда? Я же не пытался обмануть.

— В теннисе, особенно на этом турнире, много поздних окончаний матчей и ранних стартов. Как подходите ко сну на таких турнирах?

— Да, иногда это нелегко, как сегодня. Ну, сегодня было нормально, я, наверное, всё равно буду уже спать где-то в полвторого. Не идеально, но нормально. Я понимаю, что особенно на «Шлемах» матчи в семь вечера – это прайм-тайм. Но мне кажется, лучше ставить их на шесть вечера. Если сначала женский матч, а потом — мужской на пять часов. Даже если закончишь не в три ночи, а в два, всяко лучше. Один час может сохранить тебе жизнь на турнире на следующий круг. А я просто стараюсь делать то, что всегда делаю. Утром посплю подольше.

Иногда можно пойти спать пораньше, зависит от матча. Некоторым важно количество часов сна. А я если лягу в 10, то утром не очень хорошо себя чувствую, так что всегда ложусь в 11-11:30, когда бы ни надо было вставать. Если не сплю на корте, это хорошо. Люблю поспать. Люблю короткий дневной сон, 11-12 минут, после него отлично себя чувствую.

«Когда я чем-то недоволен, всегда лучше проявить немного сарказма и юмора»

— Хочу спросить про интервью из 2019-го, но в целом, потому что в прошлом году вы говорили о жаре в матче с Рублёвым. Мне кажется, это забавно, потому что с этого началось обсуждение жары. Вы стали лучше использовать свой юмор, чтобы делать заявления по каким-то темам или просто публика стала лучше воспринимать это, потому что привыкла к вашему юмору?

— Думаю, да. Если честно, иногда, если я чем-то недоволен, всегда лучше проявить сарказм и юмор. Но не слишком, много сарказма – тоже плохо. Можно попасть в заголовки, если ты хочешь, чтобы это стало громким заголовком. Но обычно специально я так не делаю, потому что не люблю громкие заголовки. Что касается жары, то я тогда просто пытался выжить. Даже не помню, что тогда сказал, я был в режиме выживания. Но иногда я стараюсь немного проявить чувство юмора и сказать что-то публике, что мне хочется сказать.

— Что думаете о прогрессе в своей игре? Вы много раз далеко заходили, особенно на харде. Как бы охарактеризовали свою игру и дальнейшие перспективы?

— Тяжёлый вопрос, потому что последние год-два на тренировках стараюсь работать над многими вещами, добавить своей игре ещё больше орудий. Иногда в плане агрессии, иногда — в плане новых ударов и комбинаций.

А потом выхожу на матч и знаю, что у меня есть свой стиль игры, который приносит мне много побед на харде, много отличных результатов. Всегда сомневаешься, а когда же стоит вводить новые вещи? Ты работал на тренировках, но, если проиграешь, сможешь ли сказать, что это было правильное решение? Сегодня, например, я думал, что, может, стоит принимать мяч чуть ближе. Думал: если проиграю третий сет, что лучше делать в четвёртом? Решил продолжать так играть в третьем сете, а если проиграю, то изменил бы это в четвёртом. У меня есть костяк игры – это то, что я хорошо делаю, я стараюсь его много использовать, но иногда и чем-то удивлять соперников.

Главные успехи – это топливо для того, что ты делаешь сейчас. Успех всегда важен, всегда стараешься помнить о том, что хорошо для тебя работало. И прогрессируешь с возрастом. Иногда удары могут немного меняться. Новак сейчас, наверное, играет совсем иначе, чем на своём первом победном Australian Open, и это нормально. Так что да, стараюсь помнить хорошие моменты, что мне надо делать именно так, как я и делал, и учиться с возрастом. Я стараюсь учить новые вещи, комбинировать их, при этом сохраняя баланс. Баланс очень важен.

— Вы тренировались с Флавио? А если нет, видели его игру?

— Я даже не знал, с кем дальше играю. Никогда с ним не тренировался. Видел, как он играет. У него очень взрывной теннис. Может, как у Марожана, только немного в другом стиле. Будет интересно. Безумие – играть на «Шлеме» и дважды играть с кем-то впервые. Будет интересно, жду этого матча.

«У меня есть виртуальные друзья, которых я никогда не видел»

— О том, что вы иногда говорите на корте. У вас эти фразы заготовлены или возникают внезапно? Потому что та шутка на Australian Open про маленькую кошку стала классикой. И второй вопрос, что такое скин Rainbow six?

— Два разных вопроса. О шутках – когда я на корте, то всегда попадаю в заголовки. Иногда плохие, иногда хорошие, иногда смешные, иногда — не такие смешные. А я вообще-то не очень люблю заголовки, но на корте у меня мозг постоянно кипит. Иногда — от расстройства, иногда это хорошие эмоции. И так просто получается, даже если я не хочу. Это просто кипит. Думаю, это хорошо. Когда закончу карьеру, останется хорошее наследие в плане заголовков и хороших воспоминаний на корте, знаковых моментов и так далее. Мне нравится говорить, не вижу с этим проблем.

Что касается скина – это игра, можно купить её или бесплатно получить, как у меня. Я играл в неё с 10 лет, не думал, что когда-то официально буду с ними связан, потому что в любом случае в неё играю. Мне она нравится. Получилось связаться с разработчиками и установить хорошие отношения.

В игре я смогу надевать этот скин, как костюм, немного как на корте. Забавное ощущение – играешь в компьютерную игрушку с друзьями, некоторых ты даже никогда не видел, виртуальные друзья, и теперь они знают, кто я такой. Необычно. Это очень забавно, тем более что некоторые очень впечатляются от знаменитостей. И странное ощущение, потому что не знаешь, как себя дальше вести. У меня есть виртуальные друзья, которых я никогда не видел. Они поддерживают меня, когда я выигрываю, пишут мне, и мы вместе играем, хорошо проводим время. Может, они тоже будут носить мой скин. Так что это просто небольшая связь с виртуальным миром, и это весело.