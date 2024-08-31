Наследник Фоньини, играющий в бренде Федерера. С кем сразится Медведев в 3-м круге US Open

Первая ракетка России Даниил Медведев продолжает свой путь на US Open — 2024. Наш именитый соотечественник пробился в третий круг в Нью-Йорке, где его уже поджидает непростой оппонент. Даниилу предстоит побороться за выход в 1/8 финала с Флавио Коболли, занимающим 31-е место в рейтинге ATP.

Мог стать профессиональным футболистом

Флавио появился на свет во Флоренции в 2002 году, Коболли — один из тех детей, которые были рождены для занятий любой физической активностью. Его отец являлся хорошим теннисистом и даже занимал 236-ю позицию в мужской мировой табели о рангах. Коболли-младший впервые взял ракетку в руки в возрасте двух лет.

В какой-то момент Флавио четыре дня в неделю играл в футбол и два раза — в теннис. 11-летний мальчик даже забил гол в юношеском дерби с «Лацио»!.. Однако спустя три года Коболли решил бросить футбол, заявив, что предпочитает побеждать в одиночку.

«Я был крайним защитником, который много бегал, но боялся атаковать. Я всегда уходил с поля в чистой форме. Если бы продолжал в том же духе, возможно, сейчас играл бы в Серии А», — признавался Коболли в интервью Il Messaggero.

Флавио Коболли Фото: Charlie Crowhurst/Getty Images

Любимым футбольным клубом Флавио является «Рома», а атлетом — Франческо Тотти. Теннисист даже присутствовал на финале Лиги Европы сезона-2023/2024 в Будапеште, в котором римляне в серии пенальти уступили «Севилье». 22-летний уроженец Флоренции находится в приятельских отношениях с хавбеком «волчицы» Эдоардо Бове. Своими лучшими друзьями Коболли называет коллег по туру — Маттео Джиганте и Луку Нарди. Любимым ударом Флавио является форхенд, покрытием — грунт, а ещё спортсмен без ума от пиццы и лазаньи!

31-я ракетка мира признаётся, что его кумиры в мире тенниса — это легендарный серб Новак Джокович и именитый соотечественник Фабио Фоньини.

«Я вырос на матчах Фабио и старался улучшить свою игру, наблюдая за ним, поэтому я помню многие из его встреч. Обычно не люблю смотреть матчи, но мне нравится смотреть противостояния Фоньини. Когда Фабио играет, я смотрю телевизор. Когда Фоньини не играет, я не смотрю ничего», — приводит слова Коболли официальный сайт ATP.

Карьера Флавио

Первый настоящий дебют в теннисе Коболли состоялся в 2017 году, когда он принял участие в ITF Junior Circuit. В том же сезоне в венгерском Дьёре спортсмен стал чемпионом в парном разряде вместе с Лоренцо Роттоли на летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале, в финале победив россиян Егора Агафонова и Алибека Качмазова. Спустя год Флавио попал в состав юниорской сборной Италии по теннису вместе с Лоренцо Музетти и Лукой Нарди. Отметим, что флорентиец — победитель одного юниорского мэйджора в парном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2020).

Но по-настоящему о Коболли общественность заговорила уже в сезоне-2021. Флавио впервые в карьере вышел в финал домашнего «челленджера» в Риме, где проиграл Хуан-Мануэлю Серундоло из Аргентины. Тогда же молодой итальянец одержал дебютную победу в матче турнира ATP, одолев Маркоса Гирона на соревнованиях в Парме. А в марте 2022 года Коболли завоевал дебютный трофей на «челленджере»! Произошло это в хорватском Задаре.

Флавио Коболли Фото: Из личного архива теннисиста

В октябре 2023 года Флавио впервые в карьере пробился в топ-100 рейтинга ATP. Вообще, именно этот сезон можно считать одним из самых удачных в карьере уроженца Флоренции. Судите сами: дебютный четвертьфинал на турнире категории ATP в Мюнхене, второй титул на «челленджере», а также пройденная квалификация на «Ролан Гаррос» и римском «Мастерсе». Как результат, по итогам того сезона Коболли отобрался на Next Gen ATP Finals. Правда, в своём квартете Флавио занял лишь третье место, пропустив вперёд Артюра Фиса и Доминика Штрикера.

Яркий сезон-2024

Этот год итальянец проводит очень здорово. Уже в начале сезона Коболли сумел впервые пробиться в третий круг на «Шлеме». Зайти так далеко у Флавио получилось на Australian Open. Грунтовую часть года 31-я ракетка мира также провёл отлично. Так, в Мадриде он впервые вышел в третий круг «тысячника» (уступил нашему Карену Хачанову), а в Женеве — в дебютный полуфинал на турнире ATP (потерпел поражение от Каспера Рууда).

К слову, в сезоне-2024 Коболли подписал контракт с известным брендом одежды и обуви On. Одним из его инвесторов является 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Роджер Федерер. Напомним, швейцарец стал инвестировать в On в 2019 году. Сейчас бренд может похвастаться активным сотрудничеством с такими топовыми игроками, как лидер рейтинга WTA полька Ига Свёнтек и 13-й номер рейтинга ATP 21-летний американец Бен Шелтон.

Флавио Коболли Фото: Из личного архива теннисиста

А настоящий подарок себе и своим фанатам в этом году Коболли преподнёс на «пятисотнике» в Вашингтоне, который проводится незадолго до US Open. В столице США Флавио впервые в карьере пробился в титульный поединок на соревнованиях под эгидой ATP! Лишь в решающей встрече представитель Италии не совладал с хозяином кортов Себастьяном Кордой.

На американском мэйджоре Коболли уже повторил свой лучший результат на ТБШ, выйдя в третий круг. Далее 22-летнего теннисиста ждёт настоящее испытание в виде битвы с пятой ракеткой мира Даниилом Медведевым. Это будет первое очное сражение представителей ATP-тура, поэтому матч наверняка должен получиться огненным!

Поединок Даниила и Флавио пройдёт завтра, 1 сентября. За всеми событиями US Open – 2024 следите на «Чемпионате».