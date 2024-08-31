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Арина Соболенко обыграла Екатерину Александрову на US Open — 2024: сетки, результаты, расписание, где смотреть

Александрова упустила шанс выбить Соболенко с US Open. В сетке осталось пять россиянок
Павел Панышев
Александрова упустила шанс выбить Соболенко
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Екатерина выиграла первый сет, после чего Арина резко прибавила.

В третьем круге US Open Екатерине Александровой предстояло пройти настоящие испытание. Встреча со второй ракеткой мира, белоруской Ариной Соболенко — это всегда событие. Когда Арина в хорошей форме, то справиться с ней неимоверно сложно. Нужно играть надёжно и чисто, что для сверхатакующего стиля Кати порой очень сложно, так как ошибки начинают сыпаться одна за другой.

«Александрова — отличная теннисистка, у нас с ней было много равных матчей, хороших битв. Она агрессивный игрок, хорошо подаёт, и эта подача подходит её игре. Матч с ней будет вызовом, но мне всегда нравится с ней играть, жду этой хорошей битвы», — говорила Соболенко до игры.

US Open — 2024. Женщины. Турнирная сетка

Соболенко до отчётного противостояния вела по личным встречам на уровне WTA со счётом 3-2 (2-1 на харде). Она выигрывала во втором круге Шэньчжэня-2019, в четвертьфинале Санкт-Петербурга-2019 и в четвёртом круге Уимблдона-2023. Александрова же была сильнее в четвертьфинале Кубка Кремля — 2021 и в финале Хертогенбосха-2022, на траве.

US Open (ж). 3-й круг
31 августа 2024, суббота. 07:10 МСК
Екатерина Александрова
31
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 2
2 		6 6
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Начало женского матча затянулось, так как до него на центральном корте имени Артура Эша настоящую зарубу устроили Новак Джокович и Алексей Попырин. В итоге серб сенсационно покинул турнир.

Что касается отчётного противостояния, то очень уверенно провела первую партию Александрова. Россиянка здорово подавала и держала мяч в игре, а у Соболенко было много брака в розыгрышах. По ударам навылет — 10:10, а невынужденных ошибок вдвое больше у Соболенко — 14:7.

Маленькая копия Арины:
Соболенко встретилась со своей мини-копией. Милейшая история с US Open
Истории
Соболенко встретилась со своей мини-копией. Милейшая история с US Open

Казалось бы, что Екатерине удастся добиться своего, однако во втором сете ситуация поменялась. Теперь уже белоруска Соболенко собралась и прежде всего наладила подачу. Арина здорово попадала, а у Екатерины стало больше брака в розыгрышах. Как раз то, о чём мы говорили ранее. Александрова была впереди по ударам навылет — 7:6, но и невынужденных ошибок у неё больше — 9:3.

Арина Соболенко

Арина Соболенко

Фото: Mike Stobe/Getty Images

Доминирование почувствовавшей кураж фаворитки продолжилось до конца встречи. Мощные подачи, отличная атака как справа, так и слева, — всё это стало залогом итогового успеха. Катя с таким давлением соперницы попросту не справилась. В следующем круге Соболенко встретится с Элисе Мертенс, а россиянок в нижней половине сетки женского одиночного разряда больше не осталось. Зато в верхней части их пять – Диана Шнайдер, Анна Калинская, Людмила Самсонова, Анастасия Павлюченкова и Анастасия Потапова.

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