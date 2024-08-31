Александрова упустила шанс выбить Соболенко с US Open. В сетке осталось пять россиянок

В третьем круге US Open Екатерине Александровой предстояло пройти настоящие испытание. Встреча со второй ракеткой мира, белоруской Ариной Соболенко — это всегда событие. Когда Арина в хорошей форме, то справиться с ней неимоверно сложно. Нужно играть надёжно и чисто, что для сверхатакующего стиля Кати порой очень сложно, так как ошибки начинают сыпаться одна за другой.

«Александрова — отличная теннисистка, у нас с ней было много равных матчей, хороших битв. Она агрессивный игрок, хорошо подаёт, и эта подача подходит её игре. Матч с ней будет вызовом, но мне всегда нравится с ней играть, жду этой хорошей битвы», — говорила Соболенко до игры.

Соболенко до отчётного противостояния вела по личным встречам на уровне WTA со счётом 3-2 (2-1 на харде). Она выигрывала во втором круге Шэньчжэня-2019, в четвертьфинале Санкт-Петербурга-2019 и в четвёртом круге Уимблдона-2023. Александрова же была сильнее в четвертьфинале Кубка Кремля — 2021 и в финале Хертогенбосха-2022, на траве.

Начало женского матча затянулось, так как до него на центральном корте имени Артура Эша настоящую зарубу устроили Новак Джокович и Алексей Попырин. В итоге серб сенсационно покинул турнир.

Что касается отчётного противостояния, то очень уверенно провела первую партию Александрова. Россиянка здорово подавала и держала мяч в игре, а у Соболенко было много брака в розыгрышах. По ударам навылет — 10:10, а невынужденных ошибок вдвое больше у Соболенко — 14:7.

Казалось бы, что Екатерине удастся добиться своего, однако во втором сете ситуация поменялась. Теперь уже белоруска Соболенко собралась и прежде всего наладила подачу. Арина здорово попадала, а у Екатерины стало больше брака в розыгрышах. Как раз то, о чём мы говорили ранее. Александрова была впереди по ударам навылет — 7:6, но и невынужденных ошибок у неё больше — 9:3.

Арина Соболенко Фото: Mike Stobe/Getty Images

Доминирование почувствовавшей кураж фаворитки продолжилось до конца встречи. Мощные подачи, отличная атака как справа, так и слева, — всё это стало залогом итогового успеха. Катя с таким давлением соперницы попросту не справилась. В следующем круге Соболенко встретится с Элисе Мертенс, а россиянок в нижней половине сетки женского одиночного разряда больше не осталось. Зато в верхней части их пять – Диана Шнайдер, Анна Калинская, Людмила Самсонова, Анастасия Павлюченкова и Анастасия Потапова.

Турнир проходит в Нью-Йорке с 26 августа по 8 сентября. Следить за всеми подробностями можно на «Чемпионате». Смотрите наши текстовые трансляции!