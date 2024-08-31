«Она играет как парень». Соперница россиянки угодила в сексистский скандал на US Open

Чешка Каролина Мухова во втором круге US Open обыграла двукратную чемпионку турнира Наоми Осаку (6:3, 7:6) и встретится с россиянкой Анастасией Потаповой на следующей стадии. 28-летняя Мухова сейчас является 52-й ракеткой мира, но её потенциал однозначно выше.

Каролина год назад находилась в топ-10 рейтинга WTA. На предыдущем US Open она дошла до полуфинала, где уступила будущей чемпионке Кори Гауфф. Перед этим были финалы «тысячника» в Цинциннати и «Ролан Гаррос» с поражениями от той же Гауфф и первой ракетки мира Иги Свёнтек.

Возможно, Мухова недотягивала до уровня топ-3 мирового рейтинга, но вполне могла замахнуться на первую пятёрку с учётом планомерного прогресса на корте. К сожалению, прорыв чешки сорвала травма запястья. Из-за неё она пропустила серию турниров в Азии после US Open и Итоговый турнир WTA. Повреждение не удалось залечить и на старте сезона-2024. Каролина не играла первые полгода и вернулась только на июньском травяном турнире в Истбурне.

Постепенно Мухова набирает форму. В июле она дошла до финала турнира категории 250 в Палермо, где в трёх сетах уступила будущей олимпийской чемпионке Чжэн Циньвэнь. На «тысячнике» в Цинциннати Каролине не очень повезло попасть во втором круге на Джессику Пегулу, которая лучше всех провела крупные хардовые турниры перед US Open (титул Торонто и финал в Огайо). Чешка проиграла американке в трёх сетах, навязав достойное сопротивление. После этого Каролина поехала на US Open, где ей предстоит защищать очки за прошлогодний полуфинал.

Каролина Мухова на US Open — 2024 Фото: Luke Hales/Getty Images

В первом круге Мухова прошла американку Кэти Волынец (6:3, 7:5), а затем, как упоминалось выше, разобралась с Наоми Осакой (6:3, 7:6). Дальше у Каролины встреча с 38-й ракеткой мира из России Анастасией Потаповой, а в случае успеха самыми сильными потенциальными соперницами на следующих стадиях являются Ясмин Паолини и Анна Калинская.

Фавориты на US Open в этом году массово вылетают, так что защита прошлогоднего полуфинала хоть и сложная, но реалистично выполнимая задача для Муховой. Особенно с учётом того, что Каролина действительно показывает классный теннис. Чего стоит только момент в матче с Волынец. В одном из розыгрышей Мухова при игре в защите каким-то невероятным образом сумела дотянуться до мяча, который уже пробежала, и вернуть его на сторону соперницы. В итоге чешка ещё и выиграла этот розыгрыш. «Удар года» — коротко написали в соцсетях US Open под видео, которое стало вирусным и собрало 583 тыс. просмотров.

Права на видео принадлежат ITF. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале US Open.

В общем, Каролина наконец-то показывает классную игру, которую видели в её исполнении раньше. Этот факт отметила и 18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Крис Эверт, которая комментировала матч Мухова – Осака на американском телеканале ESPN. Вот только своё восхищение Эверт выразила неоднозначным образом.

«Мухова играет как парень. Она хочет играть как парень. У них подачи сильнее, в большинстве случаев лучше удары с лёта, они немного лучше двигаются», — сказала Эверт в эфире.

Некоторые болельщики в соцсетях обвиняли Эверт в сексистском заявлении. К критике присоединилась и трёхкратная финалистка ТБШ Онс Жабер, которая в этом году пропускает US Open из-за травмы плеча.

«Мухова — потрясающий и талантливый игрок. Ей необязательно быть парнем, чтобы иметь отличную подачу, удар с лёта или передвижение. Давайте, пожалуйста, перестанем строить стереотипы по половому признаку?» — возразила Жабер.

Онс Жабер Фото: Vaughn Ridley/Getty Images

Комментарий Эверт действительно выглядит немного странно, и в идеале следовало как-то иначе похвалить Мухову. Хотя кумиром Каролины является 20-кратный чемпион ТБШ Роджер Федерер. Она старается перенимать технические элементы из его арсенала, показывать такой же умный теннис. После победы Мухова призналась, что особенно сильно любит играть с лёта, как Федерер и Ник Кирьос. Последнему она сказала это лично на корте, поскольку австралиец работает на US Open интервьюером.

«Конечно, я многое почерпнула из игры Роджера, много наблюдала за ним. Но также наблюдала за тобой, Ник. За всеми парнями, которые так играют, и мне это очень нравится. Поэтому я и сама стараюсь так делать. Мне просто нравится так играть. Это весело, и поэтому я так играю. Рада, что сегодня мне удалось сделать несколько хороших ударов», — заявила Мухова.

«Мне кажется, Федерер – более подходящий пример для подражания, чем я! Но спасибо», — ответил Ник.

Каролина Мухова и Ник Кирьос во время интервью на корте Фото: Кадр из трансляции

Сама Мухова в своём интервью Кирьосу отчасти оправдала Эверт, хотя она вряд ли знала о её словах, и уж тем более всё это было до критики со стороны Жабер. Тем не менее 18-кратной чемпионке ТБШ есть куда совершенствоваться в плане комментирования. В том же матче Эверт заявила, что ей нравится оригинальное зелёное платье Наоми Осаки, которое «подходит японской культуре». Но сделала она это с едва скрываемым смехом, что многими было воспринято как неуважение к той самой японской культуре.

Затем Эверт комментировал матч Кори Гауфф – Элина Свитолина (3:6, 6:3, 6:3) и допустила некоторые ляпы. Например, заявила, что Свитолина выиграла свой первый титул WTA в Страсбурге в 2023 году, хотя на счету украинки значится 17 побед в турнирах женского тура. Ещё Крис заявила, что Элина обладает «дисциплиной от природы» и должна научить этому качеству своего мужа Гаэля Монфиса. Каким образом дисциплина может быть «природной», она так и не объяснила.

Крис Эверт Фото: Sarah Stier/Getty Images

В целом Эверт делала чрезвычайно много комплиментов Гауфф, расхваливая её по поводу и без, что не понравилось даже американцам. В соцсетях ESPN после этого матча множество болельщиков требуют уволить Крис.

В любом случае сами теннисистки вряд ли следят за комментариями Эверт и даже если слышат о них, то не обижаются на легенду, которая только недавно восстановилась после лечения рака яичников. Опять же, та же Каролина Мухова, по сути, подтвердила слова Крис, что многие элементы берёт из мужского тенниса, в частности от Федерера и Кирьоса. Онс Жабер славится своей активной позицией в борьбе за равноправие в теннисе, но, кажется, в этот раз она раздула скандал на ровном месте.