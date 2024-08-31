За кем следить 31 августа на кортах Нью-Йорка.

6 топ-матчей субботы в теннисе: Шнайдер, Медведев и Калинская на US Open — 2024

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 18:00*: Каролина Мухова (Чехия) — Анастасия Потапова (Россия), US Open, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: пройдёт ли Потапова финалистку «Ролан Гаррос»?

23-летняя Анастасия Потапова уже установила личный рекорд на US Open, дойдя до третьего круга. Теперь, чтобы повторить свой рекорд на всех ТБШ (четвёртый круг на «Ролан Гаррос» — 2024), ей необходимо справиться с чешкой Каролиной Муховой. Девушки ранее играли трижды, и впереди пока Мухова. Она была сильнее на ITF80K в Праге-2017 и в Монреале-2023, а Анастасия первенствовала в квалификации Брисбена-2019. Победительница нового матча далее пересечётся по сетке с кем-то из пары Юлия Путинцева — Ясмин Паолини.

🎾 19:30*: Сара Эррани (Италия) — Диана Шнайдер (Россия, 18), US Open, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: куда продвинется Диана на дебютном US Open?

Диана Шнайдер продолжает бить рекорды на своём дебютном US Open. Её соперницей по третьему кругу будет опытная итальянка Сара Эррани. На уровне основных сеток WTA девушки ещё не пересекались. А вот на 125К в Монтевидео-2022 сильнее оказалась Диана. Кроме того, теннисистки играли уже в августе в парном разряде в финале Олимпиады-2024 в Париже. И тогда успех праздновали как раз итальянки. Победительница нового матча далее сразится в четвёртом круге с кем-то из пары Джессика Бузас Манейро — Джессика Пегула.

🎾 21:30*: Эшлин Крюгер (США) — Людмила Самсонова (Россия, 16), US Open, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: поквитается ли Самсонова с обидчицей Мирры Андреевой?

Людмила Самсонова на третьем ТБШ подряд добралась до третьего круга, но, чтобы пробиться дальше, ей надо справиться с обидчицей Мирры Андреевой — 20-летней американкой Эшлин Крюгер. Девушки ранее друг с другом не играли, а победительница далее померяется силами с кем-то из пары Ига Свёнтек — Анастасия Павлюченкова.

🎾 2:00*: Ига Свёнтек (Польша, 1) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 25), US Open, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: даст ли Павлюченкова бой первой ракетке мира?

Анастасия Павлюченкова добралась на US Open до первой ракетки мира Иги Свёнтек. Ранее девушки играли один раз — и тогда в Риме-2023 Ига повесила Анастасии две обидные «баранки». Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Эшлин Крюгер — Людмила Самсонова.

🎾 3:30*: Флавио Коболли (Италия, 31) — Даниил Медведев (Россия, 5), US Open, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Медведев с незнакомым ему итальянцем?

Даниил Медведев остался единственным россиянином в верхней половине мужской одиночной сетки. Его соперником по третьему кругу будет итальянец Флавио Коболли. Теннисисты ранее не встречались друг с другом, а победитель сразится дальше с кем-то из пары Нуну Боржеш — Якуб Меншик.

🎾 4:00*: Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 22) — Анна Калинская (Россия, 15), US Open, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: удастся ли Калинской сыграть с Возняцки?

Анна Калинская уже побила свой рекорд на US Open, впервые добравшись до третьего круга. Теперь, чтобы оказаться в ещё более поздней стадии соревнований, 25-летней россиянке необходимо справиться с Беатрис Хаддад-Майей. Девушки ранее друг с другом не играли, а победительница далее сразится с кем-то из пары Джессика Понше — Каролина Возняцки.