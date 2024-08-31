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Теннисные матчи субботы 31 августа 2024 на US Open: live-трансляции, расписание, история встреч, сетка, подробности

6 топ-матчей субботы в теннисе: Шнайдер, Медведев и Калинская на US Open — 2024
Даниил Сальников
6 топ-матчей субботы в теннисе
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За кем следить 31 августа на кортах Нью-Йорка.

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 18:00*: Каролина Мухова (Чехия) — Анастасия Потапова (Россия), US Open, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

US Open (ж). 3-й круг
31 августа 2024, суббота. 18:00 МСК
Каролина Мухова
52
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Потапова
38
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова

Интрига: пройдёт ли Потапова финалистку «Ролан Гаррос»?

23-летняя Анастасия Потапова уже установила личный рекорд на US Open, дойдя до третьего круга. Теперь, чтобы повторить свой рекорд на всех ТБШ (четвёртый круг на «Ролан Гаррос» — 2024), ей необходимо справиться с чешкой Каролиной Муховой. Девушки ранее играли трижды, и впереди пока Мухова. Она была сильнее на ITF80K в Праге-2017 и в Монреале-2023, а Анастасия первенствовала в квалификации Брисбена-2019. Победительница нового матча далее пересечётся по сетке с кем-то из пары Юлия Путинцева — Ясмин Паолини.

Каролина Мухова любит мощные и плотные удары:
«Она играет как парень». Соперница россиянки угодила в сексистский скандал на US Open
«Она играет как парень». Соперница россиянки угодила в сексистский скандал на US Open

🎾 19:30*: Сара Эррани (Италия) — Диана Шнайдер (Россия, 18), US Open, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

US Open (ж). 3-й круг
31 августа 2024, суббота. 19:30 МСК
Сара Эррани
96
Италия
Сара Эррани
С. Эррани
Не начался
1 2 3
         
         
Диана Шнайдер
18
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Интрига: куда продвинется Диана на дебютном US Open?

Диана Шнайдер продолжает бить рекорды на своём дебютном US Open. Её соперницей по третьему кругу будет опытная итальянка Сара Эррани. На уровне основных сеток WTA девушки ещё не пересекались. А вот на 125К в Монтевидео-2022 сильнее оказалась Диана. Кроме того, теннисистки играли уже в августе в парном разряде в финале Олимпиады-2024 в Париже. И тогда успех праздновали как раз итальянки. Победительница нового матча далее сразится в четвёртом круге с кем-то из пары Джессика Бузас Манейро — Джессика Пегула.

Диана стала лучшей российской теннисисткой третьего квартала:
Лучшая теннисистка России — Диана Шнайдер! Рейтинг «Чемпионата»: третий квартал 2024 года
Лучшая теннисистка России — Диана Шнайдер! Рейтинг «Чемпионата»: третий квартал 2024 года

🎾 21:30*: Эшлин Крюгер (США) — Людмила Самсонова (Россия, 16), US Open, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

US Open (ж). 3-й круг
31 августа 2024, суббота. 21:30 МСК
Эшлин Крюгер
59
США
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер
Не начался
1 2 3
         
         
Людмила Самсонова
16
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Интрига: поквитается ли Самсонова с обидчицей Мирры Андреевой?

Людмила Самсонова на третьем ТБШ подряд добралась до третьего круга, но, чтобы пробиться дальше, ей надо справиться с обидчицей Мирры Андреевой — 20-летней американкой Эшлин Крюгер. Девушки ранее друг с другом не играли, а победительница далее померяется силами с кем-то из пары Ига Свёнтек — Анастасия Павлюченкова.

Эшлин Крюгер неожиданно выбила из сетки 17-летнюю Мирру:
Ещё четыре россиянки пробились в третий круг US Open. А Мирра сошла с дистанции
Ещё четыре россиянки пробились в третий круг US Open. А Мирра сошла с дистанции

🎾 2:00*: Ига Свёнтек (Польша, 1) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 25), US Open, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

US Open (ж). 3-й круг
01 сентября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Павлюченкова
27
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

Интрига: даст ли Павлюченкова бой первой ракетке мира?

Анастасия Павлюченкова добралась на US Open до первой ракетки мира Иги Свёнтек. Ранее девушки играли один раз — и тогда в Риме-2023 Ига повесила Анастасии две обидные «баранки». Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Эшлин Крюгер — Людмила Самсонова.

Анастасия хорошо подготовилась на американской серии турниров:
Павлюченкова последней из россиянок завершила борьбу в Цинциннати. Она уступила Бадосе
Павлюченкова последней из россиянок завершила борьбу в Цинциннати. Она уступила Бадосе

🎾 3:30*: Флавио Коболли (Италия, 31) — Даниил Медведев (Россия, 5), US Open, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

US Open (м). 3-й круг
01 сентября 2024, воскресенье. 03:30 МСК
Флавио Коболли
31
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Интрига: справится ли Медведев с незнакомым ему итальянцем?

Даниил Медведев остался единственным россиянином в верхней половине мужской одиночной сетки. Его соперником по третьему кругу будет итальянец Флавио Коболли. Теннисисты ранее не встречались друг с другом, а победитель сразится дальше с кем-то из пары Нуну Боржеш — Якуб Меншик.

У Даниила есть шансы стать второй ракеткой мира:
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🎾 4:00*: Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 22) — Анна Калинская (Россия, 15), US Open, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

US Open (ж). 3-й круг
01 сентября 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Беатрис Хаддад-Майя
21
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
Не начался
1 2 3
         
         
Анна Калинская
15
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

Интрига: удастся ли Калинской сыграть с Возняцки?

Анна Калинская уже побила свой рекорд на US Open, впервые добравшись до третьего круга. Теперь, чтобы оказаться в ещё более поздней стадии соревнований, 25-летней россиянке необходимо справиться с Беатрис Хаддад-Майей. Девушки ранее друг с другом не играли, а победительница далее сразится с кем-то из пары Джессика Понше — Каролина Возняцки.

Перед американской серией Анна отдохнула на Сардинии:
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