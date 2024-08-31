К чему приведёт сенсационный вылет Джоковича с US Open? У двух россиян уникальный шанс

Второй день подряд на заключительном в сезоне турнире «Большого шлема» происходит огромная сенсация в мужском одиночном разряде. Накануне своё выступление на US Open – 2024 завершил обладатель двух последних «Шлемов» испанец Карлос Алькарас, а минувшей ночью из борьбы выбыл сербский теннисист Новак Джокович. 37-летний ветеран мужского тура в четырёхсетовом матче уступил находящемуся в отменной форме австралийцу Алексею Попырину – 4:6, 4:6, 6:2, 4:6.

Это поражение стало самым ранним для Новака в Нью-Йорке за последние 18 лет. В этом году серб 18-й раз выступал в основной сетке Открытого чемпионата США. И ранее он лишь дважды проигрывал на стадии третьего круга – в 2005 и 2006 годах – на самом старте своей выдающейся карьеры. С тех пор выигравший четыре US Open (2011, 2015, 2018, 2023) Новак неизменно доходил в Нью-Йорке хотя бы до четвёртого круга, но сегодня остановился в третьем.

Справедливости ради, в приведённой выше статистике есть ещё одно исключение. В 2017-м Новак и вовсе не приехал в Нью-Йорк. Тот сезон сербский спортсмен досрочно завершил в конце июля из-за полученной травмы на Уимблдоне. В четвертьфинале английского «Шлема» Новак серьёзно травмировал локоть и был вынужден уйти в затяжной отпуск. До настоящего времени это был последний теннисный сезон, в течение которого Джокович не смог выиграть ни одного «Шлема». И вот спустя семь лет Новак снова завершит год, не пополнив коллекцию из выигранных мэйджоров.

Новак Джокович Фото: Sarah Stier/Getty Images

Поражение Джоковича от Попырина означает ещё и тот факт, что сегодня завершилась великая серия. Большая тройка мужского тенниса – Джокович, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер – выигрывала как минимум один «Шлем» каждый сезон с 2003-го. Спустя 21 год в этой серии поставлена точка.

«Сюда я приехал без ощущения физической и психологической свежести. Но поскольку это US Open, попробовал сыграть. У меня не было физических проблем – просто кончились силы. Это было заметно по тому, как я играл с самого начала. С самого первого матча я не был собой.

Но жизнь идёт дальше. С учётом того, как я чувствовал себя и играл с самого начала турнира, третий круг можно считать успехом. Наверное, это был один из худших матчей в моей карьере. Я никогда так плохо не подавал. А на таком быстром покрытии без подачи, без лёгких очков, с очень низким процентом попадания первым мячом, с огромным количеством двойных победить невозможно», — объяснил Джокович свою неудачу.

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По итогам US Open не сумевший защитить прошлогодний титул Джокович опустится в мировом рейтинге как минимум на четвёртую строчку, а при определённом стечении обстоятельств может упасть и ещё ниже. Что же касается отбора на Итоговый турнир года, то на данный момент серб и вовсе занимает только седьмое место в гонке за попадание в Турин.

После же завершения американского «Шлема» Джокович может выпасть за пределы восьмёрки, что поставит его поездку в Италию под угрозу. Интересно, что в последний раз Новак не выступал на Итоговом как раз в том самом 2017 году, о котором я уже вспоминал выше.

Новак Джокович Фото: Sarah Stier/Getty Images

Но вряд ли всё вышесказанное сильно печалит самого сербского теннисиста. Возможно, это будет странно звучать, но складывается полное ощущение, что сам Новак морально был прекрасно готов к провалу на US Open. Его главной целью на 2024 год было удачное выступление на парижской Олимпиаде. Ради олимпийского золота в этом сезоне он поставил на кон всё – и смог его завоевать.

После памятной победы над Алькарасом 37-летний серб на целый месяц выпал из теннисной жизни. Он не сыграл ни на одном «Мастерсе» и сократил тренировочный процесс, наслаждаясь самой долгожданной победой в своей карьере. Имел на это полное право. И вряд ли о чём-то сильно жалеет сейчас.

А вот для других теннисистов последовательные поражения Алькараса и Джоковича открывают перспективную дорогу к «Шлему». И здесь мы сразу вспоминаем о двух российских теннисистах. Во-первых, в четверти Джоковича находится шестой сеяный Андрей Рублёв, который уже пробился в четвёртый круг, где сыграет с болгарином Григором Димитровым. В случае выхода в четвертьфинал Рублёв там мог сыграть как раз с Джоковичем, но теперь сетка открыта, а ведь Андрей ранее никогда в жизни не выходил хотя бы в полуфинал «Шлема». Не говоря уже о большем.

Даниил Медведев и Андрей Рублёв Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В другой же половине сетки выступление в Нью-Йорке продолжает чемпион US Open – 2021 Даниил Медведев. За минувшее время с момента того самого триумфа трёхлетней давности россиянин неоднократно подбирался ко второму титулу на «Шлемах», но никак не мог сделать предпоследний или даже последний шаг. После вылетов Алькараса и Джоковича такой шанс видится максимально возможным. Да, в четвертьфинале его должна ждать встреча с первым сеяным Янником Синнером, но ментальная готовность итальянца после известных событий вызывает вопросы. Да и последняя встреча россиянина с итальянцем в рамках мэйджоров завершилась в пользу Даниила.

Выигравший Олимпиаду Джокович с барского плеча сделал подарок конкурентам, устранившись с US Open. Теперь весь вопрос заключается в том, кто лучше всех воспользуется представленной возможностью. Кстати, именно 28-летний Медведев теперь остался последним теннисистом в сетке, кто ранее уже выигрывал US Open.