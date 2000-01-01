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«Большая тройка» — впервые без ТБШ за 22 года
«Большая тройка» — впервые без ТБШ за 22 года
Новак Джокович неожиданно вылетел в третьем круге US Open, проиграв Алексею Попырину — 4:6, 4:6, 6:2, 4:6. В итоге впервые с 2002 года ни один из представителей «Большой тройки» не взял титул на ТБШ в рамках сезона!
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Доминирование
Доминирование
Последний раз Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Роджер Федерер не брали титулы ТБШ в 2002 году. Тогда победителем Australian Open стал Томас Юханссон, «Ролан Гаррос» — Альберт Коста, Уимблдона — Ллейтон Хьюитт, US Open — Пит Сампрас.
Без лучших
Без лучших
Кроме того, впервые с «Ролан Гаррос» в 2004 году в четвёртом круге не будет ни одного представителя «Большой тройки». Федерер уже завершил карьеру, Надаль не поехал на US Open, а Джокович вылетел в третьем круге.
Впервые за 22 года представители «Большой тройки» не взяли титулов ТБШ
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