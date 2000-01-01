«Большая тройка» — впервые без ТБШ за 22 года
Новак Джокович неожиданно вылетел в третьем круге US Open, проиграв Алексею Попырину — 4:6, 4:6, 6:2, 4:6. В итоге впервые с 2002 года ни один из представителей «Большой тройки» не взял титул на ТБШ в рамках сезона!
Доминирование
Последний раз Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Роджер Федерер не брали титулы ТБШ в 2002 году. Тогда победителем Australian Open стал Томас Юханссон, «Ролан Гаррос» — Альберт Коста, Уимблдона — Ллейтон Хьюитт, US Open — Пит Сампрас.
Без лучших
Кроме того, впервые с «Ролан Гаррос» в 2004 году в четвёртом круге не будет ни одного представителя «Большой тройки». Федерер уже завершил карьеру, Надаль не поехал на US Open, а Джокович вылетел в третьем круге.
Впервые за 22 года представители «Большой тройки» не взяли титулов ТБШ
Читайте также
Гауфф — в погоне за рекордом Шараповой на ТБШ
Медведев в топе по проценту побед на хардовых ТБШ
Осака удивила своим нарядом на US Open. Фото
Соболенко встретилась со своей мини-копией. Фото
Рыбакина необычно повышает шанс победы на US Open
Мария Шарапова решила сыграть детской ракеткой
Сколько денег можно получить за каждый круг?
Теперь можно сыграть с Алькарасом или со Свёнтек?
В честь Джоковича расписали мурал во всю стену
Медведев прибыл на US Open с семьёй
Андреева повторила достижение Шараповой и Серены
Джоковича в Сербии встретила толпа фанатов
Российские теннисисты берут медали ОИ с 2008 года
Джокович отметил золото на Олимпиаде. Видео
Векич повторила особое достижение Дементьевой
Теннисисты в других видах спорта от нейросети