Впервые за 22 года представители «Большой тройки» не взяли титулов ТБШ

Без лучших

Кроме того, впервые с «Ролан Гаррос» в 2004 году в четвёртом круге не будет ни одного представителя «Большой тройки». Федерер уже завершил карьеру, Надаль не поехал на US Open, а Джокович вылетел в третьем круге.