Потапова рвётся в четвёртый круг US Open — 2024! Также играют Шнайдер и Медведев. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию шестого игрового дня на заключительном в сезоне турнире «Большого шлема» – US Open. В субботу, 31 августа, завершится третий круг. Будет сыграно 16 матчей в одиночке – по восемь у мужчин и женщин в верхних половинах сеток. Среди прочих на корты выйдут и россияне – Даниил Медведев (пятый номер посева), Анна Калинская (15), Людмила Самсонова (16), Диана Шнайдер (18), Анастасия Павлюченкова (25) и Анастасия Потапова. Непростая соперница досталась Павлюченковой – первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши. Все подробности игрового дня – в нашем лайве.
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Опрос: куда пройдёт Медведев
Самое время пройти наш опрос на злобу сегодняшнего дня.
В пятницу играли двое россиян в одиночном разряде, и лишь Андрей Рублёв пробился в 4-й круг. Все подробности вчерашнего игрового дня — в нашем лайве.
Расписание субботы
Вот какое сегодня насыщенное расписание дня на US Open.
- 31 августа 2024
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17:30
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16:58
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16:41
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16:19
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16:15
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14:57
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14:00
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13:51
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13:36
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13:19
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13:00
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12:55
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12:21
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