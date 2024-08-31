На последнем в сезоне «Шлеме» в субботу завершится третий круг. На кортах появятся и шесть россиян. Подробности — в трансляции.

Потапова рвётся в четвёртый круг US Open — 2024! Также играют Шнайдер и Медведев. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию шестого игрового дня на заключительном в сезоне турнире «Большого шлема» – US Open. В субботу, 31 августа, завершится третий круг. Будет сыграно 16 матчей в одиночке – по восемь у мужчин и женщин в верхних половинах сеток. Среди прочих на корты выйдут и россияне – Даниил Медведев (пятый номер посева), Анна Калинская (15), Людмила Самсонова (16), Диана Шнайдер (18), Анастасия Павлюченкова (25) и Анастасия Потапова. Непростая соперница досталась Павлюченковой – первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши. Все подробности игрового дня – в нашем лайве.

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