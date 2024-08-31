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Медведев, Шнайдер, Потапова, Калинская: онлайн-трансляция US Open — 2024, результаты, сетки, где смотреть, расклады

Потапова рвётся в четвёртый круг US Open — 2024! Также играют Шнайдер и Медведев. LIVE!
Даниил Сальников
US Open — 2024! LIVE
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На последнем в сезоне «Шлеме» в субботу завершится третий круг. На кортах появятся и шесть россиян. Подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию шестого игрового дня на заключительном в сезоне турнире «Большого шлема» – US Open. В субботу, 31 августа, завершится третий круг. Будет сыграно 16 матчей в одиночке – по восемь у мужчин и женщин в верхних половинах сеток. Среди прочих на корты выйдут и россияне – Даниил Медведев (пятый номер посева), Анна Калинская (15), Людмила Самсонова (16), Диана Шнайдер (18), Анастасия Павлюченкова (25) и Анастасия Потапова. Непростая соперница досталась Павлюченковой – первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши. Все подробности игрового дня – в нашем лайве.

US Open – 2024. Мужчины. Сетка
US Open – 2024. Женщины. Сетка
US Open (ж). 3-й круг
31 августа 2024, суббота. 18:00 МСК
Каролина Мухова
52
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Потапова
38
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
US Open (ж). 3-й круг
31 августа 2024, суббота. 19:30 МСК
Сара Эррани
96
Италия
Сара Эррани
С. Эррани
Не начался
1 2 3
         
         
Диана Шнайдер
18
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
US Open (м). 3-й круг
31 августа 2024, суббота. 20:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Кристофер О'Коннелл
87
Австралия
Кристофер О'Коннелл
К. О'Коннелл
US Open (ж). 3-й круг
31 августа 2024, суббота. 21:30 МСК
Эшлин Крюгер
59
США
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер
Не начался
1 2 3
         
         
Людмила Самсонова
16
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
US Open (ж). 3-й круг
01 сентября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Павлюченкова
27
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
US Open (м). 3-й круг
01 сентября 2024, воскресенье. 03:30 МСК
Флавио Коболли
31
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
US Open (ж). 3-й круг
01 сентября 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Беатрис Хаддад-Майя
21
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
Не начался
1 2 3
         
         
Анна Калинская
15
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

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Опрос: куда пройдёт Медведев Расписание субботы
Live Даниил Сальников

Опрос: куда пройдёт Медведев

Самое время пройти наш опрос на злобу сегодняшнего дня.

17:13 Даниил Сальников

В пятницу играли двое россиян в одиночном разряде, и лишь Андрей Рублёв пробился в 4-й круг. Все подробности вчерашнего игрового дня — в нашем лайве.

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Расписание субботы

Вот какое сегодня насыщенное расписание дня на US Open.

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