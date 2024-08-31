Шнайдер впервые вышла во вторую неделю ТБШ. А Самсонова разгромила американку

В субботу, 31 августа, на Открытом чемпионате США в Нью-Йорке проходили заключительные матчи третьего раунда. К позднему вечеру по московскому времени завершились три поединка с участием российских теннисисток. Одна из них, а именно 38-я ракетка мира Анастасия Потапова, играла первым запуском. На корт с ней вышла чешка Каролина Мухова, занимающая 52-е место в рейтинге WTA.

Соперница Потаповой досталась непростая. Это ровно тот случай, когда место в мировой классификации вообще ни о чём не говорит. Год назад Мухова была восьмой ракеткой мира. На всех «Шлемах» она доходила как минимум до четвертьфинала, а в 2023 году добралась до финала «Ролан Гаррос». Во втором круге нынешнего US Open чешка остановила четырёхкратную чемпионку турниров «Большого шлема» Наоми Осаку. Ну а низкое место Каролины в рейтинге обусловлено травмой запястья, от которой спортсменка оправилась только недавно.

Год назад Потапова проиграла Муховой на «тысячнике» в Монреале — 6:7 (4:7), 2:6. Так что в этот раз россиянка нацеливалась на реванш. Обе спортсменки с первых минут игры демонстрировали атакующий теннис. На брейк-пойнты первой вышла россиянка — это произошло в четвёртом гейме. Но чешка за счёт подачи отыграла двойной брейк-пойнт. А в пятом гейме Анастасия, подавая, неудачно проводила розыгрыши, взяла лишь одно очко — и Мухова повела 3:2 с брейком.

Реальных шансов отыграться у Потаповой не было. В девятом гейме Мухова, которая за всю партию пять раз подала навылет, упустила сетбол на приёме, но потом легко подала на сет. Россиянка, допустившая четыре двойные ошибки, оказалась хуже и по другим ключевым компонентам: виннерсы — 9 против 13, невынужденные ошибки — 16 против 6.

Анастасия Потапова на US Open — 2024 Фото: Sarah Stier/Getty Images

Второй сет Потапова начала с взятого под ноль гейма на своей подаче. Но это фактически было единственное её достижение. Анастасия продолжала грешить неточностями, а соперница, напротив, в основном играла чисто. После 1:0 россиянка проиграла пять геймов подряд, не добираясь даже до «ровно». В седьмом гейме Потапова отыграла три матчбола на приёме, однако в восьмом Мухова под ноль подала на матч — 6:4, 6:2 за 1 час 14 минут. Восемь двойных ошибок и 29 невынужденных — вот такой неутешительный итог для Анастасии.

20-летняя Диана Шнайдер (18) сражалась с ветераном итальянского тенниса Сарой Эррани. Лучшие годы 37-летней Эррани позади. В 2012 году Эррани, бывшая пятая ракетка мира, побывала в финале «Ролан Гаррос» и в финале US Open. Сейчас Сара занимает 96-ю строчку в мировом рейтинге. Однако у Шнайдер были с ней свои счёты. Правда, это касается не одиночного разряда, а парного. На Олимпиаде-2024 в Париже Шнайдер и Мирра Андреева проиграли в финале дуэту, который составили Эррани и Ясмин Паолини.

Как и ожидалось, в первом сете Шнайдер вела игру, а Эррани приходилось подстраиваться. Получалось это у неё далеко не всегда. Проблемы итальянки на подаче известны, и в таких условиях россиянка после первого же брейка радикально повышала свои шансы на победу в партии.

Первые два гейма Диана взяла, проиграв в них по очку. Этот брейк итальянка отыграла сразу же, но добиться более серьёзных успехов ей не удалось. Во второй половине сета Сара взяла лишь один гейм, да и там у Шнайдер был брейк-пойнт. Россиянка его не использовала, а вот в восьмом гейме приняла на партию — 6:2 за 36 минут. По активно выигранным очкам Диана более чем втрое превзошла соперницу (19 против шести), хотя и невынужденных ошибок у неё было чуть больше (13 против девяти). Кроме того, обе теннисистки часто выходили к сетке, причём в этом компоненте Эррани (6 из 6) была лучше Шнайдер (7 из 10).

Диана Шнайдер на US Open — 2024 Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Во втором сете преимущество Шнайдер вызывало ещё меньше сомнений, чем в первой партии. Россиянка чуть изменила к тактику и вообще не выходила к сетке, оставаясь преимущественно на задней линии и гоняя соперницу ударами оттуда. До 2:2 теннисистки дошли без брейк-пойнтов, а после этого Диана забрала четыре гейма подряд и победила — 6:2, 6:2 за 1 час 4 минуты. В этих последних геймах у Эррани не было даже геймболов.

Так Шнайдер впервые в карьере вышла во вторую неделю на турнире «Большого шлема». В четвёртом раунде US Open, то есть в 1/8 финала, Диана сыграет с шестой ракеткой мира Джессикой Пегулой.

А Людмила Самсонова (16) противостояла 20-летней американке Эшлин Крюгер, 59-й ракетке мира. В этом месте турнирной сетки могло состояться российское дерби, однако Крюгер во втором раунде выбила Мирру Андрееву — 6:1, 6:4.

Крюгер под ноль взяла первый гейм — а после этого Самсонова повесила ей скрытую «баранку»! Большинство очков россиянка выиграла на невынужденных ошибках соперницы, но ценность успеха от этого не становится меньше. О том, как проходил первый сет, закончившийся за 26 минут со счётом 6:1 в пользу Людмилы, лучше всего скажет статистика: у Самсоновой оказалось три активно выигранных очка и одна невынужденная ошибка, а у Крюгер — ни одного виннерса и аж 14 невынужденных.

Людмила Самсонова на US Open — 2024 Фото: кадр из трансляции

Во втором сете Самсонова могла повесить сопернице не скрытую, а полноценную «баранку». Крюгер так и не смогла хоть сколько-нибудь включиться в матч. На своей подаче Людмила проиграла только три очка за всю партию. У Эшли в своих геймах были шансы, однако россиянка всякий раз дожимала её. В шестом гейме Самсонова упустила три матчбола на приёме, а в седьмом подала под ноль — 6:1, 6:1 за 1 час 2 минуты. Однако больше таких лёгких прогулок у Людмилы, скорее всего, не будет.

В четвёртом круге Самсонову ожидает либо матч с первой ракеткой мира, либо встреча с соотечественницей. Людмила сыграет либо с пятикратной чемпионкой ТБШ Игой Свёнтек, либо с финалисткой «Ролан Гаррос» — 2021 Анастасией Павлюченковой.

В мужской сетке чемпион Australian Open — 2024 Янник Синнер (1) одержал очередную уверенную победу. Он справился с австралийцем Кристофером О'Коннеллом — 6:1, 6:4, 6:2 за 1 час 56 минут. Итальянец выиграл уже девять сетов подряд на турнире, после того как проиграл первую партию Маккензи Макдональду в первом круге. Сегодня Синнер записал на свой счёт 15 эйсов и собрал целых 46 виннерсов против 22 невынужденных.

Открытый чемпионат США завершится 8 сентября. За всеми событиями мэйджора в Нью-Йорке следите на «Чемпионате».