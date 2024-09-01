Медведев прорвался во вторую неделю US Open! Он в шаге от четвертьфинала с Синнером

На US Open в ночь на воскресенье, 1 сентября, завершились женские и мужские матчи третьего круга. За выход в стадию 1/8 финала в этот игровой день поборолись Анастасия Павлюченкова, Анна Калинская и Даниил Медведев.

Непростая сетка сложилась для Анастасии Павлюченковой (27). Ей в соперницы уже в третьем круге досталась первая ракетка мира Ига Свёнтек. До этого девушки встречались лишь однажды, в Риме в прошлом сезоне. Тогда разгромную победу одержала полька (6:0, 6:0).

В Нью-Йорке Павлюченковой предстояло исправиться за прошлую неудачу в противостоянии со Свёнтек. Первый сет россиянка провела на классном уровне, и всё могло бы быть иначе, если бы не упущенная подача на самом старте партии. После неё Анастасия включилась в игру и, понимая, что в одних перестрелках на задней против Свёнтек у неё не так много шансов, попыталась действовать разнообразно, чаще выходить к сетке, вкладываться в подачу и рвать темп игры.

Неплохое сопротивление Павлюченкова оказала Свёнтек в первой партии. Анастасия не раз добиралась до счёта 30:30 на подачах соперницы, но в борьбе за брейк-пойнты допускала невынужденные ошибки. Первый сет всё же остался за польской теннисисткой (6:4).

Ига Свёнтек Фото: AP/TASS

Вторая партия для Павлюченковой оказалась не такой удачной, как первая – в середине сета она отдала пять геймов подряд. В этот момент у неё совсем перестал идти приём, заметно снизились скорость и вращение подачи. В розыгрышах тоже посыпались невынужденные. Встреча в результате за 1 час 33 минуты и с итоговым счётом 6:4, 6:2 осталась за первой ракеткой мира.

В четвёртом круге Свёнтек сразится с другой россиянкой – Людмилой Самсоновой.

У женщин этот насыщенный игровой день завершился поединком Анны Калинской (15) и Беатрис Хаддад-Майи (21). Теннисистки встретились впервые.

Начало матча выдалось очень удачным для Калинской: с первых же розыгрышей она прессинговала Хаддад-Майю и не позволяла ей подключить свою агрессивную игру. Анна даже с лёгким удивлением посмотрела в сторону своего бокса после того, как под ноль забрала первую же подачу соперницы и сделала брейк.

При счёте 0:2, 40:40 на подаче Хаддад-Майи произошёл спорный момент: Калинская укоротила, заставила Беатрис добежать до мяча, но та, судя по повтору, не успела и допустила двойной отскок. Судья на вышке взяла паузу, пересмотрела этот эпизод, но ошибки со стороны бразильянки не увидела. Анна попыталась поспорить на этот счёт с арбитром, но не добилась изменения решения и лишь получила в свою сторону свист трибун. Очко и следом гейм остались за Хаддад-Майей.

Кадр отскока Фото: Кадр из трансляции

Внешне Калинская осталась спокойна после такого спорного момента, но чуть позже дрогнула, упустив в шестом гейме свою подачу. А затем ещё одну. Лидерство по счёту и право в розыгрышах диктовать игру перешло к Хаддад-Майе. В итоге Анна, так здорово начав эту встречу, проиграла пять геймов подряд и упустила стартовый сет (3:6).

Анна Калинская Фото: AP/TASS

В начале второй партии Калинская поборолась за брейк в затяжном втором гейме, но не дожала соперницу, а следом и вовсе отдала ей свою подачу. Хаддад-Майя стала играть точнее и бить по мячу сильнее.

Ничего больше Калинская не смогла противопоставить Хаддад-Майе в этой встрече. Совсем растеряла она тот темп, с которым начала матч. За 1 час 19 минут и со счётом 6:3, 6:1 Беатрис одержала победу. В четвёртом круге бразильянка сыграет с Каролиной Возняцки.

У мужчин же последним этой ночью сыграл Даниил Медведев (5). Он за выход в четвёртый круг сразился с итальянцем Флавио Коболли (31). Встретились теннисисты впервые.

Коболли начал матч очень уверенно. Он максимально забегал под форхенд, старался подержать мяч на задней, а затем забить мощным ударом справа. На старте встречи такая тактика сработала: уже в третьем гейме Флавио сделал брейк. Однако тут же стал ошибаться, утратил прежнюю уверенность и отдал преимущество в руки россиянину, упустив четыре мини-партии подряд. Даниил не стал затягивать этот сет и забрал его за 36 минут со счётом 6:3.

В начале второй партии Коболли вновь подключил свой мощный форхенд, но подобраться к брейк-пойнтам не смог. В перерыве между сетами врач менял итальянцу повязку на икре, и в какой-то момент показалось, что нога тревожила Флавио. Но всё же важно, что Медведев в этой партии вышел вперёд по счёту и по игре благодаря собственным активным действиям, а не на ошибках соперника. Даниил максимально напрягал оппонента на задней, всё чаще играя ему под бэкхенд, а также выходил к сетке и без проблем у неё завершал розыгрыши в свою пользу.

Вдруг к концовке сета теннисисты стали показывать нестабильную, но удивительную игру. Сначала, в восьмом гейме, Медведев ушёл с 0:40 на своей подаче. Следом то же самое сделал Коболли. Даниил вышел подавать на вторую партию при счёте 5:4, допускать ошибок из прошлых геймов не стал и забрал сет.

Небольшой спад настиг Медведева на старте третьей партии: временно разладилась у россиянина подача, чем Коболли воспользовался и сделал ранний брейк, но вновь, как и в первом сете, подтвердить его не сумел. Посыпались ошибки у обоих теннисистов, но даже среди всех неточностей Даниил оставался стабильнее Флавио, особенно в важных розыгрышах.

Упорный 11-минутный гейм выдался на подаче Коболли при счёте 2:2. Даниил почти не рисковал, только держал мяч на задней и играл сопернику под лево. Флавио же, напротив, пытался атаковать и забегать под право, но ошибался чуть чаще, чем его соперник. Мини-партия и брейк остались за россиянином.

После этого совсем рассыпалась игра у Коболли, а Медведеву оставалось только действовать надёжно и только при удобном случае рисковать. Красивой игрой у сетки и со второго матчбола Даниил завершил эту встречу в свою пользу (6:3, 6:4, 6:3). Пускай и неидеален россиянин здесь, в Нью-Йорке – не всегда удаётся ему точно атаковать, и подача не всегда стабильна – но терпение, игра на задней и выдержка помогают ему продвигаться выше по сетке.

Медведев в прошлом году дошёл в Нью-Йорке до финала, где уступил Новаку Джоковичу. Теперь Даниил продолжит поход за защитой очков и улучшением результата встречей с Нуну Боржешем в четвёртом круге.

US Open продлится до 7 сентября. За всеми событиями из США следите на «Чемпионате».