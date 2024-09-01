«Нелегко обыгрывать друзей». Рублёв поборется с приятелем Димитровым за 1/4 финала US Open

Андрей и Григор сыграют друг с другом в восьмой раз.

На US Open близится начало второй недели, а вместе с ним и самые интригующие матчи турнира, в которых примет участие Андрей Рублёв. Россиянин бодро идёт по сетке: он уверенно переиграл Тьяго Уайлда (6:3, 7:6, 7:5) и Иржи Легечку (6:3, 7:5, 6:4), а также совершил невероятный камбэк в поединке с Артуром Риндеркнешем (4:6, 5:7, 6:1, 6:2, 6:2).

Благодаря этим победам Андрей добрался до четвёртого круга, где встретится с девятой ракеткой мира Григором Димитровым. Парни здорово общаются вне корта, что рискует осложнить их грядущую битву в Нью-Йорке.

Андрей и Григор на корте встретятся в восьмой раз. Пока в их противостоянии с совсем небольшим преимуществом ведёт россиянин (4-3).

Предыдущий их поединок состоялся в полуфинале «Мастерса» в Шанхае прошлой осенью. Перед тем матчем Димитров и Рублёв делились своими ожиданиями.

«Андрей – игрок, который из года в год очень стабильно выступает. Потрясающий парень, великолепный теннисист. Он будет бороться, отбивать все мячи, которые перелетят на его сторону. В общем, невероятный парень. Мне не хватает слов, чтобы его описать», – поделился на пресс-конференции болгарин.

«Играть с Григором сложно, потому что он отличный теннисист. А то, что мы друзья, даже лучше, так как матч будет более, не знаю… Это нормально: в теннисе порой приходится играть с друзьями, порой – с игроками, которые тебе не нравятся, или с теми, с кем ты не хочешь встречаться из-за неудобного для тебя стиля», – сказал в Шанхае россиянин.

Андрей Рублёв и Григор Димитров Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В той встрече с победой ушёл Рублёв. Он переиграл своего приятеля со счётом 7:6 (9:7), 6:3, а после признался, что испытывает от этого неоднозначные чувства.

«Нелегко обыгрывать друзей, потому что ты испытываешь смешанные чувства. Ты одновременно грустишь и хочешь выиграть», – поделился россиянин.

Рублёва многие описывают как одного из самых приятных парней в ATP-туре, но сам Андрей дружит лишь с немногими игроками. Одним из близких приятелей россиянина, помимо Даниила Медведева, оказывается и Григор Димитров.

Парни регулярно участвуют в активностях от турниров и пресс-службы ATP, где вспоминают друг друга, хвалят и подшучивают.

Иногда Григор и Андрей даже ходят на матчи друг друга.

Рублёв в прошлом году в Нью-Йорке дошёл до четвертьфинала, где уступил Даниилу Медведеву. В этот раз Андрей вновь может далеко пройти на US Open – после вылета Новака Джоковича перспектива наконец пробраться в полуфинал мэйджора выглядит наиболее привлекательной и перспективной. Так что россиянину есть что терять.

Димитров же в том сезоне на US Open завершил борьбу в третьем круге, так что в этом году он уже улучшил свой результат. Кажется, что на Григоре в этой встрече будет меньше давления. Только если он, желая пройти дальше по облегчённой сетке, не создаст его себе сам.

В любом случае и Андрей, и Григор находятся в хорошей форме, поэтому их поединок может принести много интриги и красивых розыгрышей. А дружба россиянина и болгарина только добавит интереса этой встрече.