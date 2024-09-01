Американцы стоя аплодировали Медведеву на US Open. Он развернулся на 360° на матчболе

У Даниила Медведева особые отношения с публикой на Открытом чемпионате США. Пять лет назад у россиянина случился конфликт с американскими зрителями, однако на том же турнире он смог всё уладить. На нынешнем US Open россиянин уже успел немного позаигрывать с болельщиками. Они, впрочем, всегда готовы оценить мастерство того или иного теннисиста — вне зависимости от того, кому отданы симпатии.

В третьем круге Медведев играл с итальянским теннисистом Флавио Коболли. Даниил одержал уверенную победу в трёх партиях — 6:3, 6:4, 6:3. Розыгрыш на матчболе заслуживает отдельного описания. Россиянин здорово отыграл на приёме, задействовав сперва бэкхенд, а затем – форхенд. Коболли укоротил, но Медведев ответил своим укороченным. Итальянец попытался обвести его по линии, но россиянин отразил этот хитрый удар, ответив своим, ещё более хитрым. Решающее очко Даниил взял благодаря удару, исполняя который ему пришлось развернуться на 360 градусов!

Вот как проходил решающий розыгрыш (смотреть с 2:15):

Права на видео принадлежат US Open. Посмотреть видео можно в официальном YouTube-канале US Open.

Выиграв это очко, Медведев искупался в овациях американской публики. Зрители стоя приветствовали спортсмена.

Также в нарезку лучших эпизодов попал момент, который свидетельствует о тактической грамотности Медведева. В одном из розыгрышей в первом сете Флавио вынудил Даниила открыть фактически весь корт. Россиянин отразил его удар, а сам, не дожидаясь ответа от соперника, рванул именно туда, куда тот вскоре и пробил.

Даниил Медведев и Флавио Коболли на US Open Фото: кадр из трансляции

Этот розыгрыш Медведев в итоге выиграл у сетки, пробив в пустой корт. На словах-то просто, а попробуйте повторить!

Соперником Медведева по 1/8 финала US Open станет португальский теннисист Нуну Боржеш, 34-я ракетка мира. Однако после матча Даниила спросили не о Боржеше, а о ранних вылетах Карлоса Алькараса и Новака Джоковича — сетка-то расчищается. Россиянин дал понять, что далёк от шапкозакидательских настроений — мол, можно выиграть и проиграть кому угодно.

«Послушайте… Я говорил перед матчем, что для меня сюрпризы не имеют особого значения. Условия немного сложные… Просто нужно быть осторожнее.

Если я буду играть в хороший теннис, то смогу выиграть всё. Если я буду играть плохо, то могу проиграть кому угодно. Мне самому просто нужно играть как можно лучше и попытаться победить», — сказал Медведев на корте после матча.

Также Даниил рассказал о влиянии погодных условий на игру. «Было очень влажно, жарко. Мне кажется, это замедляет игру. Я смотрел другие матчи перед своим, было интересно. Было довольно много болельщиков для такого позднего времени (матч начался в 21:20 по местному времени, а закончился незадолго до полуночи. — Прим. «Чемпионата»). И я наслаждался собой.

Матч был тяжёлым, со взлётами и падениями. Но в какой-то момент я стал играть лучше на своей подаче, а не на его», — добавил он.

Матч Медведева и Боржеша состоится в понедельник, 2 сентября. Точное время начала встречи станет известно позднее.