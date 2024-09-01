«Ты не затыкай меня, понял?» Великий Федерер закатил невиданный скандал на US Open — 2009

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер всегда славился своим джентльменским поведением на корте. Конечно, в юниорские годы у Федерера случались нервные срывы, но их мало кто видел. Зато все знают, что после начала профессиональной карьеры Роджер всегда вёл себя крайне сдержанно, особенно после начала отношений с Миркой Вавринец в 2000-х.

Редчайшее исключение из правил можно было наблюдать в финале US Open – 2009. Федерер проиграл аргентинцу Хуан-Мартину дель Потро (6:3, 6:7, 6:4, 6:7, 2:6), сорвался на судью и прервал серию из пяти побед на турнире. Вспоминаем, как это было.

Вторая половина 2000-х – эпоха тотального доминирования Роджера Федерера, если вынести за скобки грунтовое покрытие, на котором царил Рафаэль Надаль. Успехов на траве и харде Роджеру вполне хватало, чтобы практически беспрерывно пребывать на первом месте в рейтинге ATP. Интересно, что в сезоне-2009 Федерер и Надаль ненадолго «поменялись ролями». Рафа неожиданно выиграл Australian Open, сломив Роджера в пятисетовом финале. Зато швейцарец через несколько месяцев в первый и единственный раз за карьеру взял «Ролан Гаррос», одолев в финале сенсационного обидчика Надаля шведа Робина Сёдерлинга.

Роджер Федерер на US Open — 2009 Фото: Julian Finney/Getty Images

Затем Федерер взял дежурный для себя Уимблдон и поехал на US Open, который выиграл пять раз подряд в период 2004-2008. Казалось, что получившего первый номер посева швейцарца и на этот раз никто не остановит. 28-летний Роджер без проблем дошёл до финала. Более-менее понервничать пришлось только в третьем круге с австралийцем Ллейтоном Хьюиттом (4:6, 6:3, 7:5, 6:4), внезапно взявшим у него первый сет. В полуфинале Федерер сломил ещё не вышедшего на по-настоящему элитный уровень Новака Джоковича (7:6, 7:5, 7:5). Соперником швейцарца по финалу неожиданно стал аргентинец Хуан-Мартин дель Потро, в своём полуфинале обыгравший Рафаэля Надаля (6:2, 6:2, 6:2).

20-летний дель Потро был посеян на US Open — 2009 под шестым номером и в целом стремительно прогрессировал на корте. Особенно впечатляла подача высокого 198-сантиметрового аргентинца. В Нью-Йорке он делал 11,7 эйса в среднем за матч – на три больше показателя остальных представителей топ-10.

Тем не менее изначально дель Потро серьёзной угрозой для Федерера в финале не выглядел. Хуан-Мартин проиграл все шесть предыдущих личных встреч с Роджером. На харде он вообще не смог взять у него хотя бы один сет. В решающем матче US Open тоже мало кто верил, что аргентинец зацепит даже одну партию, не говоря уже об общей победе.

Хуан-Мартин дель Потро на US Open — 2009 Фото: Al Bello/Getty Images

Федерер легко забрал первый сет со счётом 6:3, но дальше дель Потро начал оказывать более ожесточённое сопротивление. Хуан-Мартин вырвал победу на тай-брейке второго сета – 7:6 (7:5). Роджер вроде как оклемался после столь неожиданного удара и оказался сильнее в третьем сете – 6:4. Правда, тогда же он серьёзно занервничал и в нетипичном для себя стиле закатил истерику на корте.

Дель Потро отбил мяч в аут при счёте 4:4 и «больше» на подаче Федерера. Роджер отправился отдыхать во время перерыва, но внезапно Хуан-Мартин решил оспорить последний удар и попросил челлендж. Повтор показал аут, гейм остался за Федерером. Но Роджера взбесил сам факт того, что запрос дель Потро удовлетворили через довольно продолжительное время после игрового момента. Ранее сам швейцарец требовал у рефери Джейка Гарнера челлендж более оперативно, но получил отказ с формулировкой «Ты обратился слишком поздно».

«Ну хватит! У вас здесь есть какие-то чёртовы правила? Мне уже через две секунды говорят, что взять челлендж я не могу, а этот парень секунд 10 думал! Ты не затыкай меня, понял? Говорю, когда хочу. И наплевать мне на то, что он тебе там сказал!» — разразился тирадой Федерер, в которой, помимо приведённого текста, было ещё очень много ненормативной лексики.

Роджер Федерер спорит с судьёй Джейком Гарнером Фото: Nick Laham/Getty Images

Всплеск эмоций Роджера был записан телекомпанией CBS, осуществляющей трансляцию US Open. Вот так первая ракетка мира предстал перед любителями тенниса в совершенно нехарактерном для себя свете. Обошлось без серьёзных последствий – после матча он заплатил штраф в размере $ 1500 за нецензурную брань. Долгое время это был его первый и единственный штраф в теннисе, но на US Open — 2020 Роджеру пришлось заплатить в казну ATP ещё $ 3000 за нецензурное слово на швейцарском диалекте немецкого языка, которое каким-то образом распознала его соотечественница-лайнсвумен.

В любом случае в финале с дель Потро на US Open Федерер быстро успокоился после эмоциональной вспышки и сделал брейк в шестом гейме третьего сета, забрав партию со счётом 6:4. Даже после этого молодой соперник не «поплыл». Хуан-Мартин вырвал победу в четвёртой партии на ещё одном тай-брейке – 7:6 (7:4), а в пятом сете неожиданно буквально уничтожил Федерера — 6:2.

Стоит отдать Роджеру должное – он довольно спокойно отреагировал на неудачу, хотя поводов злиться было куда больше, чем из-за челленджа в третьем сете. Чего стоит только завершение четырёх феноменальных серий: пять титулов US Open, 40 побед на US Open, шесть побед над дель Потро, 124 победы на турнирах «Большого шлема» над теннисистами, не входящими в топ-5. Роджер отдал должное дель Потро и радовался тем достижениям, которые у него уже имелись.

«Первый «Шлем» — это всегда большое дело. Это лучшие чувства в мире, когда ты добиваешься своего после всей той тяжёлой работы, которую ты вложил в эту победу. Особенно здорово, когда победа достаётся молодому теннисисту. Приятно видеть Хуан-Мартина таким счастливым после победы. Пять титулов подряд на US Open – это отличный результат. Шестой был моей мечтой, но нельзя выигрывать всё. Я не слишком разочарован, потому что провёл ещё один невероятный турнир. Был шанс выиграть, но не смог. Сегодня не хватило пары очков. Так бывает. Но год и так был прекрасным и ещё не закончился. Я женился, у меня двое детей. Не знаю, чего ещё можно хотеть», — заявил Федерер.

Роджер Федерер и Хуан-Мартин дель Потро после финала US Open – 2009 Фото: Al Bello/Getty Images

Дель Потро стал первым теннисистом, когда-либо побеждавшим Федерера и Надаля на одном и том же турнире «Большого шлема». А ещё переписал историю аргентинского тенниса. Ранее на US Open среди представителей страны побеждал только Гильермо Вилас в далёком 1977 году, когда турнир ещё проводился на грунте. Дель Потро — шестой аргентинец в Открытой эре, которому удавалось достичь финала ТБШ. Кроме него это делали Гильермо Вилас, Гильермо Кория, Гастон Гаудио, Мариано Пуэрта и Давид Налбандян. До Дель Потро Гаудио был последним неевропейцем, выигравшим «Шлем»: в 2004 году он победил на «Ролан Гаррос».

«Роджер начал очень хорошо. Я промахивался, у меня не получалась подача, а это очень важное оружие в моей игре. Но когда сделал брейк в первый раз, я поверил в свою игру. Когда выиграл второй сет, подумал, что если буду продолжать в том же духе, у меня будет шанс победить. Но когда проиграл третий сет, ведя с брейком, в моей голове появились плохие мысли. Очень трудно было заставить себя продолжать сражаться. Зрители помогли мне. Думаю, я должен каждому сказать спасибо за эту победу.

После третьего сета я чуть не разбил ракетку, очень нервничал. Но из-за уважения к себе и уважения ко всем не сделал этого, потому что, может быть, когда занервничал, я увидел Роджера, а он – джентльмен. Мы очень многому у него научились. И сегодня в том числе. Сейчас я хочу просто пережить этот момент. Я стал частью истории US Open, это невероятно. У меня будут еще возможности выиграть ТБШ, потому что если я сделал это здесь, если обыграл Надаля, Федерера и много других хороших игроков, может быть, у меня получится ещё раз. Хотя сегодня я был очень близок к поражению», — сказал дель Потро после матча.

Надежды Хуан-Мартина на завоевание «Шлемов» не оправдались – взлёт аргентинца в 2010-х подкосили травмы, а новой доминирующей силой вскоре стал Новак Джокович. Но примечательно, что после победы дель Потро над Федерером в 2009 году на US Open наблюдалась в некотором смысле удивительная ситуация для ТБШ (особенно в эпоху «Большой тройки») – никто не мог защитить в Нью-Йорке титул, турнир каждый год получал нового чемпиона по сравнению с предыдущим розыгрышем. Что интересно, сам Роджер больше никогда не поднимал над головой кубок американского «Шлема» — только один раз добрался до финала в сезоне-2015 и уступил Новаку Джоковичу.

Даже 24-кратный чемпион ТБШ Джокович на US Open выступает не так уж удачно по своим меркам. У Новака «всего лишь» четыре титула в Нью-Йорке. Самое обидное поражение он потерпел в финале-2021, когда Даниил Медведев лишил его уникальной возможности собрать календарный «Шлем». Да и в этом году неудача Джоковича знаменательная – он не смог защитить титул и уже в третьем раунде уступил австралийцу Алексею Попырину.

Сможет ли кто-то из более молодых игроков сделать US Open «своим турниром» спустя полтора десятилетия после Федерера? Не факт, хотя у Даниила Медведева, Карлоса Алькараса и Янника Синнера есть определённые шансы сделать это в обозримом будущем.